Je vous explique pourquoi je préfère le CookExpert de Magimix au Thermomix de Vorwerk

Avec le lancement du TM7 de Vorwerk, c’est un peu la guerre des robots culinaires… Oh, elle ne date pas d’hier, car la concurrence en la matière fait rage depuis des années. Personnellement, je suis une adepte absolue du CookExpert de Magimix. Thermomix contre CookExpert, un duel digne des plus grands matchs de boxe culinaires. J’avais eu, en 2019, l’opportunité de recevoir un CookExpert pour vous proposer cet article. Et, je dis souvent que si ce dernier venait à rendre l’âme, je n’hésiterai pas une seconde à le remplacer… Le moteur étant garanti à vie, je ne fais pas trop de soucis ! Thermomix, certes, est ultra-connu, mais entre son prix stratosphérique et l’obligation de passer par un conseiller pour l’acheter (ce que je déteste), aurait, de toute façon, orienté mon choix vers le Magimix. Moins cher, aussi performant, et disponible en magasin ou en ligne en toute simplicité. Et, franchement, aujourd’hui, je ne regrette absolument pas mon choix ! Voici pourquoi je fais partie de la « Team Magimix » !

Mon allié « gain de temps »

Dans ma cuisine, chaque minute compte. Et, avec le CookExpert, j’ai trouvé un véritable assistant qui me fait gagner un temps fou. Un risotto crémeux en 30 minutes sans remuer comme une forcenée ? Check. Un potage maison en 30 minutes chrono, sans avoir à surveiller la cuisson ni mixer en fin de cuisson ? Double check. Et que dire des légumes vapeur que je prépare chaque jour sans stress, pendant que je m’occupe d’autre chose et que j’écris pour vous accessoirement 😊 ? On en parle de la pâte à crêpes parfaite, sans le moindre grumeau, prête en 2 minutes 30 ? Du gâteau nantais, sur lequel les avis de mes amis sont dithyrambiques ? Bref, avec mon CookExpert, je cuisine davantage, mieux, et sans avoir à rester scotchée devant mes casseroles.

Un gain de place inestimable

Si comme moi, vous avez une cuisine pas forcément immense, vous allez adorer cet argument. Contrairement au Thermomix, le CookExpert est moins encombrant et surtout, il est livré avec tout un tas d’accessoires bien pratiques. Pas besoin d’acheter en plus un robot multifonction : il est fourni avec des disques de coupe pour les légumes, un hachoir à viande et plein d’autres options qui évitent d’empiler dix appareils sur le plan de travail. En plus, il est beau, tout en inox, se fondant parfaitement avec ma cuisine. Oui, c’est un détail, mais avouons-le, on aime bien avoir un bel appareil qui trône sur notre plan de travail sans ruiner la déco de notre cuisine.

Ce que je ne fais jamais au CookExpert ?

Alors oui, il est génial, mais il y a quand même quelques recettes que j’évite avec lui. J’ai déjà testé ces recettes, néanmoins je vous les déconseille :

La mayonnaise : trop dure lorsqu’elle est terminée, je préfère la faire à l’ancienne avec un simple fouet.

La purée : j’ai essayé, et le résultat est trop collant à mon goût. Rien ne vaut un bon presse-purée manuel pour garder une texture aérienne.

Les viandes : si vous voulez une blanquette juteuse ou des aiguillettes de poulet intactes, passez votre chemin ! Avec ses lames tournantes, le CookExpert réduit la viande en charpie plutôt qu’en morceaux fondants.

Mais, bon, ces quelques petits bémols ne suffisent pas à me faire regretter mon CookExpert, loin de là.

Et si c’était à refaire ?

Jamais je ne me séparerai de mon CookExpert ! Pour ma part, il vaut largement son prix et propose des performances équivalentes à celles du Thermomix, le côté « conseiller obligatoire » en moins. Pratique, efficace, et super complet, il m’accompagne chaque jour sans faillir. Et vous, quel est votre robot de cuisine chouchou ? Êtes-vous plutôt team CookExpert ou team Thermomix ? Vous avez une anecdote ou une remarque ? Dites-nous tout ! Nous serions ravis de lire votre retour d’expérience. Et si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .

