À peine dévoilé, le nouveau Thermomix TM7 présente déjà un inconvénient de « taille »

Depuis que Thermomix a annoncé l’arrivée de son nouveau modèle, le TM7, les utilisateurs sont sur le pied de guerre ! Quant à ceux qui viennent d’acheter le TM6, une offre leur est proposée, pour disposer du nouveau modèle, sans dépenser 1 599 €*, son prix de vente. Sur NeozOne, nous étions parmi les premiers à vous annoncer la sortie imminente du TM7, eh oui, nous sommes bien renseignés ! Ah, le Thermomix ! Véritable couteau suisse de la cuisine moderne, il trône fièrement sur les plans de travail des amateurs de bons petits plats. Alors, quand Vorwerk lance un tout nouveau modèle, le TM7, on s’attend à une avalanche de fonctionnalités innovantes. Et, c’est le cas ! Plus sophistiqué, plus intuitif, plus performant… mais il y a un hic. Un gros même. L’un des accessoires phares de la gamme, le Découpe-Minute, n’est plus compatible. Aïe, va-t-il falloir faire de nouveau chauffer la carte bancaire ? Je vous explique tout immédiatement !

Une révolution en demi-teinte

Le Thermomix TM7 ne fait pas dans la demi-mesure : nouveau système de verrouillage intégré, design revisité, connectivité poussée, bol plus grand… Il coche presque toutes les cases du robot-cuiseur ultime. Mais, voilà, cette modernisation a un prix : 1 599 €*. Et ce prix, c’est la compatibilité sacrifiée de certains accessoires stars. Le Découpe-Minute, lancé en 2022, était devenu un indispensable pour de nombreux utilisateurs. Il permettait de râper et de couper les légumes en rondelles avec une simplicité déconcertante.

Un gain de temps inestimable ! Mais… avec le TM7, impossible de le fixer correctement, faute d’un système de verrouillage adapté. Résultat ? Ceux qui s’étaient équipés de cet accessoire (et qui en étaient tombés amoureux) doivent dire adieu à leur précieuse râpe s’ils souhaitent passer au dernier modèle. C’est ballot de ne pas y avoir pensé quand même… Ou alors c’est volontaire de la part de Vorwerk, allez-savoir ?

Une compatibilité en dents de scie

Rassurez-vous, certains accessoires des modèles précédents restent compatibles avec le TM7, même si Vorwerk a décidé de faire un grand ménage… de printemps à ce niveau-là ! Faisons le point. Certains restent dans la course, comme les couteaux haute température, l’éplucheur ou encore la sonde de cuisson Thermomix Sensor. D’autres, en revanche, passent à la trappe. Le bol du TM6 ? Incompatible. Le Thermomix Friend ? Inutilisable, sauf en mode manuel. Et bien sûr, notre cher Découpe-Minute, relégué au placard en attendant (on l’espère) une nouvelle version adaptée. Un choix qui laisse perplexe : pourquoi ne pas avoir assuré une transition en douceur pour éviter aux fidèles de la marque de devoir tout racheter ?

Et, maintenant, on fait quoi ?

Pour les utilisateurs du TM6 qui rêvaient de franchir le pas vers le TM7, la question se pose : faut-il attendre une mise à jour d’accessoire ou foncer malgré tout ? Le Découpe-Minute est en vente au prix de 99 €* sur le site Vorwerk. Cependant, il est bien précisé qu’il est compatible avec les modèles TM5 et TM6, aucune trace du TM7 pour le moment ! Et, vous, seriez-vous prêt(e) à troquer votre Découpe-Minute contre un Thermomix dernière génération, quitte à perdre en praticité ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Les prix ont été relevés le 27 février 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par le site vendeur.