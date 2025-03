Easy go (ré)invente la brouette avec un chariot à une main, très pratique pour le jardin

Le jardinage, c’est un vrai plaisir… jusqu’à ce qu’il faille transporter des sacs de terreau, des branches coupées ou pire, un tas de feuilles mortes bien humides. Et là, c’est le dos qui trinque, les bras qui fatiguent et la bonne humeur qui s’envole ! Alors, quand j’ai découvert le chariot de nettoyage Easy Go Breeze de Keter, vendu à 49 €* sur ManoMano, je me suis dit que c’était peut-être le compagnon idéal pour alléger les corvées. Ultra-léger, maniable et capable de supporter jusqu’à 50 litres, il a l’air d’un petit génie du transport. Mieux encore, il convient aussi bien aux adultes qu’aux enfants et aux personnes âgées, ce qui en fait un accessoire ultra-polyvalent. Alors, gadget ou révolution du jardinage ? Je vous le présente et vous laisserai juger de sa pertinence. C’est parti.

Un chariot pas si classique…

À première vue, l’Easy Go Breeze ressemble à une brouette revisitée. Pas de grandes roues ni de lourde structure en métal : ici, deux petites roulettes, une poignée ergonomique et un bac léger en résine. Résultat : il se pousse et se tire d’une seule main, sans effort. Pour l’installer, rien de compliqué : les roues se montent en un clin d’œil, et hop, il est prêt à l’emploi. On peut y jeter des bûches, des feuilles, du bois de chauffage ou encore des outils de jardin, le tout sans se casser le dos. Certains utilisateurs vont même jusqu’à l’utiliser pour transporter leurs courses ou leur linge, preuve que ce chariot ne se limite pas aux travaux d’extérieur !

Pratique, mais avec quelques limites…

D’après les retours des utilisateurs, ce chariot est vraiment commode et polyvalent, mais il manque un peu de stabilité lorsqu’il est très chargé. Certains trouvent qu’il penche légèrement, ce qui peut compliquer les manœuvres sur un terrain irrégulier. Malgré cela, il reste solide et efficace, comme en témoignent les avis positifs. Facile à nettoyer, un simple jet d’eau suffit pour lui redonner son éclat, et il résiste bien aux intempéries. En bref, un allié du quotidien pour éviter les allers-retours inutiles avec des bras chargés et des douleurs en fin de journée !

Un indispensable du jardin pour moins de 100 € ?

Après plusieurs utilisations, difficile de ne pas être conquis par ce chariot ultra-léger et multi-usages. Pour le prix de 49 €*, l’Easy Go Breeze de Keter apporte un vrai plus aux jardiniers, et par ailleurs à toutes celles et ceux qui veulent alléger leur quotidien. Bien sûr, il n’est pas parfait, mais son côté pratique et compact compense largement ses petits défauts. Il pourrait même devenir un allié insoupçonné pour bien d’autres tâches du quotidien, du transport du bois au rangement des jouets dans le jardin ! Finalement, on se demande comment on faisait avant sans lui. Et vous, seriez-vous tenté par un chariot aussi polyvalent ? Ou bien avez-vous déjà une autre astuce pour transporter vos charges lourdes sans trop d’efforts ? Dites-moi tout ! Et si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 20 mars 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.