Leborgne dévoile un kit « anti-sécheresse » pour économiser l’eau dans le jardin

Si le jardinage vous passionne, vous connaissez forcément la marque Leborgne, spécialiste de l’outillage de jardin depuis des décennies. L’année dernière, je vous avais présenté le brasseur de compost de la marque fondée par Jean Leborgne en 1829. L’entreprise a su développer son expertise au fil des décennies pour devenir l’un des leaders du marché dans son domaine, avec des outils robustes et durables. Cette année, et alors que 2023 a été un calvaire pour les jardiniers, par le fait qu’elle soit l’année la plus chaude jamais enregistrée, Leborgne lance un kit d’outillage anti-sécheresse. J’ai reçu, pour écrire cet article, un communiqué de presse, et il m’a semblé intéressant de vous le partager. Le kit se compose de quatre outils de la gamme naturOvert, je vous propose de les découvrir.

La griffe 3 dents + grattoir oscillant

Pour encourager une meilleure infiltration de l’eau dans le sol et réduire les écoulements superficiels, la griffe à trois dents avec grattoir oscillant est un outil polyvalent. La partie à trois dents de la griffe permet de décompacter la surface du sol, facilitant ainsi la pénétration de l’eau d’arrosage ou de pluie jusqu’aux racines. Cette action réduit également les risques de ruissellement en surface. Le grattoir oscillant, utilisé en inversant l’outil, est efficace pour sarcler le sol grâce à sa lame centrale. Cette lame articulée et affûtée des deux côtés est parfaitement adaptée pour éliminer efficacement les mauvaises herbes voraces en eau.

LEBORGNE - GRATTOIR OSCILLANT NATUROVERT MANCHE BOIS 150CM CERTIFIE PEFC 100% - 467051 ✅ 2 KG pour 40 M577 Meilleure Vente n° 1

La binette japonaise pour butter la terre

Ce dernier outil va servir à protéger le système racinaire de vos légumes du soleil et du vent. Sa forme triangulaire va vous permettre de butter la terre, soit de former de petites buttes de terre au pied de vos plants. Une opération qui va protéger ces derniers du soleil et du vent. De plus, ses deux côtés sont formés de lames affutées qui aident aussi au désherbage et au nivellement de votre sol.

Le grattoir oscillant + émietteur naturOvert

Ce troisième outil est conçu pour éliminer les herbes envahissantes, qui puisent l’eau du sol, à la place de vos plantations. C’est un outil 2 en 1 tirant/poussant qui se compose d’une rangée pour émietter la terre, et d’un grattoir oscillant. Le grattoir composé d’une lame centrale articulée affutée de chaque côté va couper les mauvaises herbes et de les éliminer, en poussant ou en tirant l’outil. Sa seconde fonction est assurée par l’émietteur qui se compose d’éperons en acier, pour affiner la terre et retirer les racines. Grâce à cette opération que l’on appelle sarclage, vous aérez la terre, et créez de petits sillons pour favoriser la pénétration de l’eau et des éléments nutritifs. Il se dote d’une poignée ergonomique qui prévient l’apparition des troubles musculosquelettiques et réduit la courbure du dos de 30 %.

Grattoir oscillant/émietteur NaturOvert LEBORGNE manche bois 150cm certifié PEFC 100% + poignée ergonomique - 467102 Meilleure Vente n° 1

La binette qui limite les arrosages

La binette est un outil indispensable pour travailler la terre en surface, favorisant ainsi la préservation de l’humidité du sol et réduisant la nécessité d’arrosage. Cette binette Leborgne naturOvert est spécialement conçue pour briser la croûte de terre compacte, permettant par conséquent à l’humidité essentielle pour les plantes de rester en profondeur, plutôt que de s’évaporer en surface. Avec ses trois côtés équipés de lames tranchantes et un côté en forme de râteau, la binette naturOvert offre une polyvalence exceptionnelle.

Elle permet non seulement de biner efficacement, mais encore de sarcler et de retirer les mauvaises herbes qui concurrencent les plantes pour l’eau du sol, contribuant ainsi à maintenir une humidité optimale. De plus, elle se dote d’une lame sarcleuse trempée de 2 mm d’épaisseur et affûtée sur trois côtés, et son manche de 150 cm assure un travail confortable sans avoir à se pencher.

LEBORGNE - BINETTE NATUROVERT - 16 CM MANCHE BOIS CERTIFIE PEFC 100% - 467021 ✅ Produit Haute qualité PromoMeilleure Vente n° 1

Pensez-vous que ces outils peuvent nous aider à lutter contre la sécheresse ? Peut-être les utilisez-vous déjà ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

