Élégant et amusant, UGREEN dévoile une gamme de produits (batteries, chargeurs) festifs

Vous n’avez pas encore trouvé LE cadeau de Noël idéal ? C’est une période compliquée, car trouver le cadeau qui plaira à chacun peut s’avérer une impossible mission ! Avant les fêtes de fin d’année, UGREEN, leader mondial de l’électronique grand public et de la technologie de recharge, vous aide dans cette quête difficile en apportant énergie, chaleur et joie à chaque réunion de Noël.

En plus de la nouvelle gamme, UGREEN Uno, des batteries externes ludiques qui affichent des émojis en guise de témoins de charge, UGREEN propose également un dispositif innovant pour le stockage à distance, le NASync DXP4800 Plus. Un serveur NAS qui permet aux membres de la famille de sauvegarder et de partager leurs souvenirs très facilement, où qu’ils se trouvent dans le monde via une application dédiée. Une technologie qui combine la praticité du stockage sur le cloud à la rapidité et la sécurité du stockage local. Parfait pour rapprocher les familles et les amis. Vous l’aurez compris, vous dénicherez forcément le cadeau idéal. En avant les bonnes affaires !

La gamme UGREEN Uno pour tout recharger, tout le temps !

La gamme UGREEN Uno incarne l’engagement de la marque pour une technologie alliant performance et convivialité. Elle s’adresse plus spécifiquement aux utilisateurs d’iPhone, et propose un ensemble de solutions innovantes, notamment un chargeur puissant PD 100 W à 4 ports. UGREEN propose aussi des dispositifs de charge magnétique sans fil Qi2 compatibles avec le système MagSafe d’Apple, ainsi qu’une variété polyvalente de hubs et de câbles. Le petit détail qui tue sur cette gamme : les écrans affichent de petites émoticônes uniques, comme le chargeur UGREEN Uno 65 W que j’utilise au quotidien : je l’adore ! D’ailleurs, ce modèle particulier s’adresse à tous, et pas seulement aux utilisateurs d’iPhone. Le côté ludique n’a en rien entaché la sécurité. En effet, tous les produits de cette gamme, sont dotés de fonctionnalités avancées évitant la surchauffe ou la consommation inutile d’électricité.

Quels sont les produits phares de la nouvelle gamme UGREEN Uno ?

Un petit récapitulatif des produits de la gamme UGREEN Uno pour vous aider à choisir le cadeau idéal pour Noël qui approche :

Le chargeur UGREEN Uno 100 W qui propose trois ports USB-C et un port USB-A et permet de recharger quatre appareils simultanément, et permet même de recharger un MacBook Pro 16 « .

La batterie externe magnétique sans fil UGREEN Uno 10 000 mAh dont je vous ai parlé en introduction. Elle est compatible avec la technologie Qi2, et permet une charge sans fil magnétique de 15W pour les iPhone, avec un pied articulé pour maintenir l’appareil en position semi-verticale.

Il est impossible de vous présenter toute la gamme UGREEN Uno, mais je citerai aussi le chargeur sans fil magnétique 2-en-1 Uno ainsi que divers câbles USB-C vers USB-C de 100W et des hubs USB-C 6-en-1 pour un monde où la connectivité n’est plus un problème.

La gamme UGREEN NASync, pour sauvegarder vos souvenirs : bientôt disponible en France…

Cette année, la série UGREEN NASync a rencontré un succès impressionnant en récoltant 6,6 millions de dollars grâce à plus de 13 000 contributeurs sur Kickstarter. Actuellement disponible en Allemagne et prévu pour un lancement dans d’autres pays européens au premier semestre 2025, il va falloir patienter quelques semaines, ou vous faire livrer votre nouveau joujou Outre-Rhin ! Nous vous en reparlerons.

C’est Noël avant l’heure chez UGREEN !

Dans moins de trois semaines, nous serons autour du sapin pour ouvrir nos cadeaux de Noël… UGREEN se lâche sur les promotions avant cette période de l’année, pendant laquelle nous cherchons à faire plaisir ou à se faire plaisir. Chez UGREEN, vous trouverez forcément votre bonheur puisqu’ils proposent un jeu concours spécial pour les fêtes de fin d’année avec plus de 300 cadeaux exclusifs d’une valeur totale de 40 000 € (avec des valeurs individuelles allant de 60 euros à 700 euros). Et, ce n’est pas tout, une réduction spéciale périodes de fêtes pouvant aller jusqu’à 30 % est disponible sur les articles les plus populaires de la marque. Vous souhaitez savoir si les produits UGREEN sont fiables ? Les chiffres parlent d’eux-mêmes : sur une enquête réalisée auprès de 6 000 utilisateurs, 95 % d’entre eux sont satisfaits des produits de la marque ! Pour céder à la tentation, c’est sur le site fr.ugreen.com, qu’il faut vous rendre !