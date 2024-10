Pouch : je teste la batterie portable 3 en 1 de 10000 mAh créée par Sharge et la commu OnePlus

Si vous nous suivez sur NeozOne, vous savez que nous aimons tester divers produits à condition qu’ils nous soient utiles. Lorsque l’accessoiriste Sharge m’a contacté pour me proposer de tester leur nouvel accessoire baptisé Pouch, le design m’a immédiatement séduit, même si je me suis interrogé sur la fonctionnalité du produit. Après quelques recherches, j’ai appris que la Sharge Pouch était un produit 3 en 1 qui pourrait me servir au quotidien avec mon OnePlus Open. De plus, cette batterie externe qui se fait aussi câble de charge et chargeur a été créée en fonction des retours de la communauté OnePlus. Par conséquent, en tenant compte des avis des utilisateurs, cette Sharge Pouch devrait être commode à utiliser puisque adaptée par les utilisateurs. Pour la modique somme de 73,28 €, je me dis aussi qu’elle va faire un véritable carton, car en plus, esthétiquement, je n’avais jamais vu un produit semblable. Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

Lorsque j’ai reçu un tout petit colis contenant la Sharge Pouch, j’ai presque cru qu’il était vide tant elle est légère ! À l’ouverture, j’ai été séduit par le design de la batterie, qui sort complètement de l’ordinaire. Étrangement, elle ressemble à un antivol pour vélo, avec la batterie blanche et grise au centre, et un câble USB-C qui l’entoure. Comme je vous l’ai dit, la Sharge Pouch regroupe trois éléments essentiels : une batterie externe (power bank), un chargeur et un câble. En l’observant de plus près, je comprends rapidement que l’idée est simple : ces trois éléments peuvent être utilisés ensemble ou séparément, selon mes besoins. En d’autres termes, si je pars quelques heures, je peux juste emporter le chargeur, sans la batterie, évitant ainsi d’encombrer mon sac. Passons maintenant à la pratique !

10 000 mAh au compteur : impressionnant !

Pour une si petite batterie, afficher 10 000 mAh, sort aussi de l’ordinaire, c’est bien plus que les batteries de même type ! Cela me permet de recharger entièrement mon smartphone au moins une fois, ce qui est largement suffisant pour une journée bien remplie ou un déplacement prolongé. J’ai également pu l’utiliser pour recharger d’autres appareils comme ma tablette, mes écouteurs sans fil ou encore ma montre connectée, sans ressentir une baisse de performance. Cette puissance est un vrai avantage notamment lorsque je dois travailler à l’extérieur, sans accès à l’électricité, ou comme il y a quelques semaines, lorsque les orages violents m’ont privé d’électricité.

Pour couronner le tout, elle dispose d’une charge ultra-rapide, avec le rechargement de mon smartphone en 30 minutes à peine, pour 50 % de batterie. J’oublie souvent de recharger mon téléphone, avec la Sharge Pouch, même en y pensant au dernier moment, je pars avec quelques pourcentages supplémentaires ! De plus, elle est compatible avec plusieurs protocoles de charge rapide, notamment le SUPERVOOC 55 W, le PD3.0, et le QC4.0, pour répondre à tous les besoins. En plus de la charge rapide, la Sharge Pouch dispose de trois ports USB-C, permettant de recharger jusqu’à trois appareils simultanément. Cela m’a grandement aidé, surtout en voyage, car je pouvais recharger mon smartphone, ma tablette et mes écouteurs en simultané, sans devoir attendre ou alterner les appareils.

Quid de la sécurité ?

De nombreuses batteries, à bas prix, peuvent s’avérer de mauvaise qualité. J’attache donc beaucoup d’importance à la sécurité pour un appareil qui fonctionne avec de l’électricité. Avec la Sharge Pouch, je me suis senti rassuré dès le départ. L’appareil est équipé de protections contre les surtensions, les courts-circuits et les surcharges/décharges excessives, une sécurité renforcée qui me conforte quant à son utilisation. De plus, elle dispose aussi d’une protection contre les températures extrêmes et ne lâchera pas, même par temps très froid ou très chaud. D’ailleurs, si je décide de partir en Laponie ou au beau milieu du Sahara, elle m’accompagnera aussi en avion, puisqu’elle est homologuée pour cet usage.

Une utilisation simple et intuitive

Lorsque j’utilise ce type de produit, j’aime que cela soit simple et intuitif, sans besoin de consulter une notice d’utilisation, je déteste perdre mon temps. Avec la Sharge Pouch, qui, je vous le rappelle, a été conçue par la communauté OnePlus, je n’ai pas rencontré ce problème. Le design a été pensé pour que tout soit intuitif. Que je détache la batterie ou que je branche le chargeur, chaque composant est clairement identifiable et facile à manipuler ! Les matériaux utilisés sont agréables au toucher, avec un câble en silicone lisse et flexible, qui ne s’emmêle pas et résiste aux manipulations répétées. Selon les données du fabricant, les câbles auraient été testés pour plus de 10 000 flexions, gage de durabilité.

J’ai aussi pu apprécier le mode de charge à faible courant qui m’a permis de recharger mes appareils à faible consommation, comme mes écouteurs ou ma montre connectée, sans risquer de les endommager. Comme je vous l’ai dit, le fait que la Sharge Pouch ait été créée avec les idées et les souhaits de la communauté OnePlus, apporte de vrais avantages. En effet, les ingénieurs ne sont pas contentés de sortir un nouveau produit, ils l’ont conçu avec les détails souhaités par les principaux intéressés : les utilisateurs. J’ai pu constater cela, par exemple, dans le design modulaire et la prise en compte des différents besoins en matière de charge. On sent que ce produit est le fruit d’une réflexion collective, visant à créer un accessoire à la fois performant et pratique.

Un rapport qualité-prix assez inattendu !

Honnêtement, au regard de ses qualités, de son design et de sa puissance, je m’attendais à un prix plus important ! Et, ce fut une bonne surprise de constater qu’elle était vendue au prix de 73,28 € seulement ! Honnêtement, pour ce prix, on bénéficie d’un produit complet qui combine trois fonctionnalités en une, avec des composants de haute qualité et une conception soignée. Si l’on considère les économies potentielles liées à l’achat d’un seul accessoire au lieu de trois (batterie externe, chargeur, et câble), l’investissement devient rapidement rentable, surtout pour ceux qui voyagent beaucoup ou qui ont besoin de solutions efficaces et compactes.

Est-ce que je recommande la Sharge Pouch de OnePlus ?

La réponse est oui, évidemment, pour tous ceux, comme moi, qui recherchent une batterie puissante, un câble solide ou un chargeur de confiance. Elle simplifie vraiment mes déplacements en me permettant de centraliser mes besoins de recharge en un seul accessoire compact et efficace. Que ce soit pour mes déplacements professionnels, mes voyages ou mes trajets quotidiens, elle s’est imposée comme un outil indispensable dans mon quotidien. En conclusion, si vous cherchez une solution pratique, élégante et performante pour vos besoins de recharge, je vous recommande vivement d’essayer la Sharge Pouch. Personnellement, je l’ai adoptée, et je pense que vous ne serez pas déçu du voyage en faisant de même. La batterie portable Sharge Pouch est disponible au prix de 73,28 €.

Les plus

Un design hors norme

Une batterie puissante

Une batterie portable 3 en 1

Un tarif très compétitif

Les moins

La position horizontale avec l’adaptateur EU

