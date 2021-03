Comment tordre le cou aux idées reçues sur les électroménagers ?

Les idées reçues ont la dent dure !!! Et quand il s’agit d’électroménagers c’est peut-être encore plus vrai… Qui n’a jamais ajouté un peu de lessive, pensant que le linge ressortirait plus propre ? Ou opter pour un programme court pensant que cela économisait l’eau et l’électricité d’un lave-vaisselle !

Ces erreurs que nous commettons tous, sont finalement normales, car enclencher un programme de 3h15 « éco » sur le lave-vaisselle est contre intuitif ! Nous pensons, à tort que choisir les programmes courts revient moins cher ! Alors comment démêler les idées reçues des vraies économies ?

L’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) publie un guide gratuit pour économiser de l’énergie sur vos appareils électroménagers. Retrouvez l’intégralité du guide ici !

Acheter d’occasion revient-il vraiment moins cher ?

Alors non, pas forcément ! Tout dépend en fait de l’appareil acheté d’occasion… Si le réfrigérateur acheté à bas prix date de 10 ans, alors il vous reviendra beaucoup plus cher à l’usure qu’un frigo neuf, avec une consommation optimisée ! Et ceci est valable pour tous les appareils d’occasion…

Certes il est possible d’acheter un lave-vaisselle pour une cinquantaine d’euros mais s’il consomme trois fois plus d’électricité ou d’eau, le bénéfice est nul. Il risque même de vous coûter plus cher qu’un neuf ! Commencez d’abord par vérifier que le vôtre n’est pas victime d’une toute petite panne ou qu’il n’a pas besoin d’un bon nettoyage.

Le programme « éco » du lave-linge ou lave-vaisselle est il plus économique ?

Oui, définitivement oui ! Certes ils sont souvent plus longs (3h15 sur notre lave-vaisselle contre 1h30 pour un programme normal). Mais les appareils utilisent alors 40% d’électricité en moins que sur un programme rapide. Et, pour la simple et bonne raison que la température de l’eau monte moins vite ! Les programmes Eco sont de vraies niches à économies, n’hésitez pas à les utiliser même si cela vous paraît contraire à l’idée de départ !

Les télévisions récentes consomment moins d’énergies que les anciennes ?

La réponse à cette question n’est pas figée ! Disons que plus un téléviseur est grand, plus il consomme d’énergie… Comptez environ 50 € pour la durée de vie d’un téléviseur, contre 120 € pour un 100 cm ! Le plus sûr est donc de se référer à l’étiquette énergie pour connaître la consommation de votre écran. Cependant une chose est certaine : ne laissez plus votre téléviseur en veille, là vous serez sûrs de faire quelques économies, que ce soit sur votre facture ou sur la durée de vie de votre écran !