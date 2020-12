Comment réparer vous-même votre lave-vaisselle ?

Cela arrive toujours quand il ne faut pas… On dit souvent cette phrase quand la chaudière tombe en panne en plein hiver ou quand le four décide de lâcher alors qu’un bon gâteau cuit… Bref pour les pannes d’électroménager, ce n’est jamais le bon moment pour la panne !

Et quand vous êtes 13 à table et que le lave-vaisselle joue les abonnés absents, ce peut vite être un calvaire… Pourtant les pannes de lave-vaisselle ne nécessitent pas toujours l’intervention d’un technicien. Une dizaine de petites pannes ne nécessitent pas la venue d’un dépanneur et peuvent sauver votre après-midi !

Si votre lave-vaisselle est neuf, pensez à remplir le réservoir à sel, de sel évidemment mais remplissez-le d’eau avant de lancer le premier cycle.

Le lave-vaisselle ne lave pas correctement

Dans un premier temps, vérifiez que votre vaisselle n’est pas empilée et que l’eau peut circuler correctement partout. Ensuite vérifiez que le bras d’aspersion peut tourner librement. Si les petits trous du bras d’aspersion sont bouchés, utilisez une petite aiguille pour les déboucher, le calcaire adore les bras d’aspersion. Si des dépôts restent sur la vaisselle, nettoyez vos filtres et vérifiez les niveaux de sel et de liquide de rinçage.

L’eau ne s’évacue pas

Si vos filtres sont mal serrés ou mal enclenchés, la vidange ne se fera pas. La pompe peut également être bloquée par un détritus ou un bout de verre. Dans ce cas, tentez de souffler très fort (ou avec un compresseur) dans le tuyau de vidange, pour dégager la pompe. Assurez-vous également que ce tuyau de vidange n’est pas pincé ou trop haut par rapport au lave-vaisselle.

Plus d’affichage sur le tableau de commande

Avant d’appeler un dépanneur, vérifiez que ce ne soit pas votre prise qui ait sautée… Branchez un autre appareil pour vérifier. Ensuite fermez bien la porte puis vérifiez que l’arrivée d’eau est ouverte. Enfin assurez-vous que l’électrovanne qui laisse entrer l’eau n’est pas obstruée par le calcaire… Car c’est elle aussi qui indique l’ouverture ou la fermeture du lave-vaisselle.

La porte du lave-vaisselle fuit

Si les bras gicleurs sont obstrués ou empêchés de tourner, de l’eau en quantité peut être pulvérisée vers la porte. Comme lorsque la vaisselle est sale, dégagez les trous des bras avec une pointe fine. La fuite peut également venir du joint de porte. Il est assez facile à changer, à condition de commander le bon modèle… Si en revanche, c’est au joint du bas de la porte que l’on doit la fuite, alors il faut démonter la porte…. Si votre appareil est sous garantie faites appel à un dépanneur, sinon vous pouvez largement tenter le coup de le changer vous-même !

Votre lave-vaisselle ne s’arrête jamais.

Si votre lave-vaisselle ne s’arrête pas, c’est parce que les capteurs sont encrassés et détectent l’eau sale même quand elle est propre. Nettoyez les capteurs puis lancez un programme intensif, cela devrait résoudre le problème.

La tablette lave-vaisselle ne se dissout pas

Pour ne pas avoir ce genre de problème avec les tablettes pour lave-vaisselle, le petit tiroir pouvant être bloqué par une poêle ou un objet dans le lave-vaisselle, mettez-la directement dans le bac à couvert !

Une mauvaise odeur ?

Commencez par nettoyer vos filtres et votre tuyau de vidange… Utilisez de temps à autre des désodorisants lave-vaisselle et pensez une fois par mois à faire un lavage à vide avec un produit nettoyant genre vinaigre blanc ou un traitement intégral vendu en grande surface.

Enfin sauf pour les lave-vaisselles perfectionnés qui n’utilisent que des tablettes, les lave-vaisselles sont conçus pour fonctionner avec du sel et du liquide de rinçage. Donc, même si vous utilisez des tablettes 3 en 1, nous ne pouvons que vous conseiller de remplir vos bacs à sel et à liquide… Le lavage et le rinçage n’en seront que plus performants.

