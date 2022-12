Vente Flash : Trois générateurs électriques pour alimenter vos appareils domestiques en cas de coupure de courant

En ce mois de décembre 2022, une question est sur toutes les lèvres : serons-nous privés de courant à certaines heures de la journée lorsqu’il fera très froid. C’est, en tout cas, ce que pressentent tous les spécialistes en énergie, puisque notre consommation d’électricité devrait dépasser la capacité de production de la France. Certains d’entre vous, ont peut-être déjà prévu de s’équiper de centrales électriques portables, et c’est probablement une ingénieuse idée. Les stations électriques portables, habituellement destinées au camping, pourraient cet hiver être LA solution pour palier à l’urgence d’une coupure inopinée. Et cela tombe bien, le site Geekbuying.com propose quelques promotions sympas sur trois centrales électriques portables. Attention, la promo dure jusqu’au 31 décembre, et elles risquent de partir comme des petits pains.

La centrale électrique portable OUKITEL P2001

Cette centrale électrique portable OUKITEL P2001 revêt quelques points forts qu’il faut absolument connaître. À commencer par son onduleur à ondes sinusoïdales pures de 2 000 W (surcharge de 4 000 W) qui va vous permettre d’alimenter de nombreux appareils ménagers comme un chauffage d’appoint, un micro-ondes, un sèche-cheveux ou des outils tels que perceuse, meuleuse etc. Vous pourrez évidemment, en cas de coupure, y brancher de quoi vous éclairer. Avec sa batterie LiFePo4 de 2 000 Wh, elle offre plus de 3 500 cycles de vie, et permet par exemple, de charger un smartphone 185 fois, d’utiliser le micro-ondes pendant 2 heures, le réfrigérateur durant une quinzaine d’heure ou de charger un ordinateur 180 fois. Autant vous dire qu’une petite coupure de deux heures, ne lui fera pas peur ! Grâce à ses nombreuses et différentes sorties, vous allez pouvoir alimenter 13 appareils en même temps. En effet, avec 3 sorties 220-240 V AC, vous pourrez brancher tout appareil de moins de 2 000 W. Avec la sortie 12 V/10 A allume-cigare, vous pourrez alimenter un aspirateur de voiture, un mug chauffant, etc. Les autres sorties vous permettront de brancher des lampes LED, de charger vos appareils en Type C (Charge rapide) ou encore en USB.

Cette batterie se dote de quatre modes de rechargement. À savoir, un rechargement solaire (1 100 W) un rechargement sur AC de 120 W ou 240 W, et un rechargement sur port voiture (1 100 W). Elle se dote également d’un contrôleur MPPT qui permet le rechargement via des panneaux photovoltaïques en réseau. La centrale électrique peut être rechargée simultanément via le courant et le solaire, ce qui réduit le temps de charge à 1 h 30 environ. Comme vous pouvez l’imaginer, cette centrale sera parfaite pour le camping, les bivouacs et aventures, mais également pour conserver un peu d’électricité et/ou de chaleur en cas de coupure à votre domicile.

Les caractéristiques techniques de la centrale électrique portable OUKITEL P2001

Marque : OUKITEL

Type : Centrale électrique portable

Modèle : P2001

Couleur : Gris

Type de batterie : Batterie LiFePO4

Capacité : 2000Wh, 51.2V, 625000mAh

Température de fonctionnement : de 0°C à 40°C

Température de stockage : entre -10°C et 40°C

Taux d’humidité : 5 % à 95

Stratégie de refroidissement : Ventilateur x 4

Eclairage LED : Puissance 2W, ton chaud

Puissance nominale : 2000W, onde sinusoïdale pure, sortie 3 ports

Puissance de surtension : 4000W

Fréquence nominale : 50Hz/60Hz

Tension de sortie : 220-240V AC

Efficacité de l’onduleur : η=90%.

Sortie de l’onduleur : Puissance nominale : Port d’entrée 2100W (MAX), port de sortie 2000W, charge de la batterie 100W.

Sortie USB-A : 5V2.4A 12W x 2, QC3.0 x 2 (5V3A/9V2A/12V1.5A)

Sortie Type-C : PD100W x 2 (5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V5A)

Sortie CC : XT60 : 12V/25A x 1

DC5521 : Prise 12V3A x 2

Allume-cigare : Prise 12V10A x 1

Charge AC : 12V-48V / 15A, Max 500W

Super-Charge : 1100W, AC220-240V/50Hz,10A

Chargement solaire : 12V-48V/15A MAX500W

Chargement en voiture : 12V/8A, 24V/10A

Poids du produit : 22kg

Taille du produit (L x l x H) : 39.4×27.9x33cm

Acheter la centrale électrique portable OUKITEL P2001 sur GEEKBUYING au prix de 1 599 € au lieu de 1 899 €

La centrale électrique portable NECESPOW N1200

Cette centrale électrique portable NECESPOW N1200 est moins puissante que la précédente et se destine plutôt à un usage traditionnel comme le camping… Elle dispose d’une grande capacité de 1 280 Wh / 400 000 mAh et d’une puissance de 1 200 W (pic 2 400 W) avec une sortie à onde sinusoïdale pure, capable de charger plusieurs appareils en même temps. Elle se dote de 3 prises AC 230 V, 2 prises USB QC3.0, 2 prises Type-C, deux prises DC 12V/10A et une prise voiture 12V/10A, elle s’adaptera donc à tous vos besoins et peut aussi palier les coupures de courant. Du côté des batteries, elle s’équipe des LiFePo4, qui offrent plus de sécurité et une meilleure efficacité de décharge supérieure. Avec une durée de vie de 10 ans minimum et plus de 2000 cycles de charge, vous devriez être tranquilles pour un petit moment ! Elle est aussi compatible avec la plupart des modules solaires (livrés séparément), ce qui vous permettra de pouvoir recharger votre centrale portable, même si vous n’avez pas accès à l’électricité.

En combinant deux ports de charge, vous diminuerez le temps de charge et le système de gestion de la batterie intégré (BMS) permettra un contrôle intelligent du processus de charge et de décharge tout en assurant de multiples fonctions de protection pour une utilisation sûre. Grâce aux cellules solaires monocristallines empilées à haut rendement de conversion photovoltaïque (21 %), la charge est possible même par faible luminosité et le connecteur photovoltaïque se dote de plusieurs ports de charge rapide pour vous faciliter l’utilisation en extérieur. Le panneau solaire est fabriqué en ETFE brillant et se couvre d’un tissu imperméable à l’arrière, encapsulé dans du verre trempé et de la résine imperméable pour offrir plus d’étanchéité et une plus grande durabilité. Enfin, le panneau solaire est pliant et peut donc être rangé dans un sac équipé de poignées de transport.

Les caractéristiques techniques de la centrale électrique portable NECESPOW N1200

Marque : NECESPOW

Type : Centrale électrique

Modèle : N1200

Couleur : Noir et vert

Capacité : 1280Wh/400000mAh

Cellules de la batterie : Batterie LiFePO4

Durée de vie : 2000cycles à 80% de capacité

Forme d’onde de sortie : Onde sinusoïdale

3 x Sortie AC : 230V 50Hz, 1200W (pic 2400W)

1 x Sortie voiture : 12V, 10A

2 x USB QC3.0

2 x Sortie Type-C, PD100W & PD18W

2 x Prise DC 12V/10A

Poids de l’emballage : 12kg

Taille de l’emballage (L x l x H) : 40×28.5×43.5cm

Acheter la centrale électrique portable NECESPOW N1200 sur GEEKBUYING au prix de 879.60 €

La centrale électrique portable FJDynamics PowerSec MP2000

Cette dernière centrale électrique ou station d’alimentation portable de 2 000 W / 2 264 Wh dispose elle aussi de quelques points forts à connaître absolument. Commençons par vous dire qu’elle se dote d’une batterie lithium ion amovible comme batterie intégrée avec une capacité de 2 264 Wh mais également d’une batterie ternaire au lithium-ion de type soft pack maintenue en place par trois couches de protection en métal. Grâce à ses puissantes batteries, elle peut vous permettre de brancher ou de recharger toutes sortes d’appareils comme une cafetière, un gril pour la viande, ou encore un miniréfrigérateur.

Elle peut, elle aussi, pallier les pannes éventuelles de courant que nous aurons peut-être cet hiver. Sur la FJDynamics PowerSec MP2000, vous disposez de 12 types de ports différents définis comme suit : 3 ports CA, 2 ports CC, une prise allume-cigare, quatre ports USB et deux ports types-C. Quant à la station elle-même, elle se recharge en la branchant sur une simple prise électrique en deux heures seulement. Ce qui vous laisse le temps d’avoir les batteries pleines pour la prochaine utilisation. Elle dispose, en outre, du système UPS, ce qui lui permet de réagir en 10 secondes en cas de coupure de courant, elle prendra immédiatement le relais. La station d’alimentation portable peut être chargée avec les prises de courant, mais également des panneaux solaires ou la prise de la voiture. Elle peut aussi être combinée au générateur à onduleur FJD X2800iE.

Les caractéristiques techniques de la centrale électrique portable FJDynamics PowerSec MP2000

Marque : FJDynamics

Type : Centrale électrique portable

Modèle : PowerSec MP2000

Couleur : Noir + Orange

Spécifications Puissance nominale : 2000W

Capacité nominale : 2264Wh

Capacité standard : 3.7V/612000mAh

Protection contre les surcharges : 2100±80W

Batterie : Batterie automobile, recharge indépendante

Température de charge : 0-40 Celsius

Température de fonctionnement : -15 – 45 Celsius

Niveau d’étanchéité : IP54 (Pack batterie)

Méthode de changement de fréquence : Auto (50/60Hz) / Manuel

Temps de recharge : 1200W sortie murale nominale 2h/ 66W sortie voiture max 36h / 600W sortie PV max 4-5h/ sortie générateur électrique (puissance nominale jusqu’à 1700W, non chargé)

Sortie CA : 220V±10%/50Hz (onduleur hors ligne)

Sortie USB : QC 3.0/18W

Sortie Type-C : PD 60W

Sortie allume-cigare : 12V/8A

Sortie DC55*2.5 : 12V/4A

Puissance de sortie totale de l’allume-cigarette et du DC55*2.5 : 10A (max)

Forme d’onde de sortie : Onde sinusoïdale pure

Tension d’entrée de charge :

UE : 200-260V (peut charger les produits directement)

Poids : 27kg

Taille du produit (L x l x H) : 46.3×36.9×26.2cm

Acheter la centrale électrique portable FJDynamics PowerSec MP2000 sur GEEKBUYING au prix de 1 649 € au lieu de 1 699 €

Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour parer à toute éventualité…