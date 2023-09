Et si les capsules de café réutilisables étaient la clé pour économiser et réduire votre empreinte écologique ?

Pour certains d’entre nous, le café est une véritable addiction et cette boisson est la troisième la plus bue au monde, derrière l’eau et le thé. Quant à sa préparation, plusieurs choix s’offrent à nous : la cafetière filtre classique, la cafetière à grains et bien entendu la machine à dosettes. Ces machines à dosette tiennent le haut du pavé depuis quelques années. Elles sont pratiques et permettent de réaliser différents cafés tout au long de la journée. Le problème de ces dosettes est qu’elles ne sont pas ou très peu recyclées, et donc polluantes. De plus, le prix au kilo du café vendu en dosette est tout simplement exorbitant. Cependant, il existe désormais des solutions pour continuer d’utiliser sa machine à dosettes, sans acheter des dosettes déjà préparées. On vous explique comment vous pourriez diviser par trois votre budget café annuel. C’est parti.

Le café en dosette, combien cela coûte ?

La réponse à cette question n’est pas universelle, puisque cela va évidemment dépendre de votre consommation quotidienne. « 54 % des adultes entre 18 et 29 ans boivent au moins 2 tasses par jour en moyenne et ce pourcentage atteint même 71 % pour les 45-60 ans et 77 % après 60 ans », selon SurveyMonkey. Et ces chiffres ne sont qu’une moyenne, certains en consomment jusqu’à 10 tasses par jour. Prenons le cas d’un « gros consommateur » de café à 10 tasses par jour. Chaque dosette est vendue de 20 à 40 centimes d’euro pour celles en aluminium ou plastique, un peu moins pour celles en papier. Et chaque dosette contient 7 g, ce qui revient pour une dosette à 0,20 €, à 1,40 € par jour, et à 511 € par an. Quant au prix du kilo, il se trouve donc au minimum à environ 30 € ! Si votre dosette coûte 40 centimes pièces, vous en serez quitte pour 1 460 € pour l’année. Impressionnant, non ? Pour information, un kilo de café en grains coûte entre 9 et 12 € approximativement… À méditer !

Comment économiser de l’argent sur votre budget café ?

En choisissant des dosettes réutilisables, vous pourriez donc vous offrir un petit week-end en amoureux ! Pour continuer à consommer du café en dosettes, et ainsi conserver sa machine, il existe des capsules réutilisables pour toutes les machines à dosettes. Pour un investissement de quelques dizaines d’euros, vous pourrez continuer à boire votre café, sans dosette jetable. Un beau geste pour votre porte-monnaie, mais également pour la planète puisque vous ne produirez plus aucun déchet, le marc de café étant un excellent nettoyant pour vos canalisations. Il existe des capsules réutilisables pour les machines de type Tassimo (15,26 €*), de type Nespresso (19,99 €*) et de type Dolce Gusto (28,99 €*).

Et si vous passiez à la machine à café à grains ?

L’idée n’est pas de jeter votre machine à dosette parce qu’elle vous coûte trop cher, mais plutôt de la remplacer par une machine à café en grains lorsqu’elle rendra l’âme. Et si vraiment vous souhaitez vous en séparer, donnez-la, elle fera probablement un heureux. Les machines à café en grains sont bien plus chères à l’achat que celles à dosettes puisqu’il faut compter près de 400 € pour les modèles les moins chers. Cependant, souvenez-vous : un gros consommateur consomme en moyenne 1 460 € de café par an en dosette. De quoi acheter 3 machines et 260 € de café en grains, soit 26 kg. Question budget et rentabilité, il n’y a pas photo !

*Les prix ont été relevés le 14 septembre 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

