Adieu la corvée de nettoyage, je teste la litière connectée Whisker Litter-Robot 4 et sa rampe

Comme tous les propriétaires de félins domestiques, je rencontre un problème avec la litière de mes chat, Sirius et Obi-Wan Gaspard Kénobi, surnommé Obi. Ce dernier est en effet un matou très propre qui file à la litière un nombre incalculable de fois dans une journée. J’ai l’impression qu’il adore la litière, et pas forcément pour y faire ses besoins, mais également pour gratter et accessoirement projeter de la litière partout ! Entre l’odeur, les grains de litière qui s’éparpillent partout et le nettoyage constant, j’envisageais sérieusement une litière automatisée, et sans odeurs ! Alors quand Whisker m’a contacté pour me proposer le test de leur litière et rampe Litter-Robot 4, j’ai accepté, avec l’aval d’Obi et Sirius bien entendu ! Je vous propose de découvrir les deux produits de la gamme, ainsi que mon ressenti en tant qu’humain, et l’avis de mon chat !

Le Litter-Robot 4 : la révolution des bacs à litière

Mes premières impressions lors d’un test concernent toujours le visuel, car il est souvent le déclencheur lors d’un achat. Honnêtement, quand j’ai reçu l’ÉNORME colis et vu pour la première fois le Litter-Robot 4, je n’ai pas pu m’empêcher d’être impressionné par son design moderne. Bon, il n’est pas très discret, je vous l’accorde, mais finalement, il est moderne, et s’intégrera parfaitement et irrévocablement dans mon salon, sous les escaliers, lieu du petit coin de mes chats. En y regardant de plus près, je me suis aperçu que ce n’était vraiment pas un simple bac à la litière, mais plutôt une véritable machine automatisée pour gérer la litière de manière hygiénique et pratique. Une fois les grains de litière installés, les besoins du chat déposés, et le chat parti en courant, un système de tamisage automatique se déclenche. Je souhaite appuyer sur un point qui me semble important pour la sécurité du chat.

En effet, le système se déclenche quelques minutes après le départ du chat, évitant ainsi les chats « coincés » dans le bac à litière. Lors du déclenchement, le système lance un cycle de nettoyage qui élimine les déchets dans un tiroir de collecte fermé, réduisant par conséquent les odeurs. C’est réellement très hygiénique, et je gagne un temps fou puisque je n’ai plus besoin de vider la litière chaque jour, ni de ramasser les crottes au fur et à mesure. Cerise sur le gâteau, la litière est très silencieuse et c’est un vrai plus. Une fonctionnalité très commode également lorsque je pars toute la journée ou le week-end, je ne retrouve plus d’odeurs à l’ouverture de ma porte d’entrée !

La litière est équipée d’un système d’éclairage discret.

La litière peut être pilotée via les boutons intégrés à la coque pour lancer manuellement un cycle de nettoyage et pour vider intégralement la litière.

La litière Whisker Litter-Robot 4 peut aussi être pilotée via l’application dédiée Whisker, disponible sur Android ou iOS. Cette dernière est très intéressante, car elle vous permettra de connaitre le poids de votre ou vos chats, mais surtout être informé quand le bac de récupération est plein. Pensez à désactiver certaines notifications cochées par défaut ou votre téléphone sonnera toute la journée.

Du côté d’Obi et de Sirius, rien à signaler, ils se sont tenus à distance au départ, mais finalement, ils sont entrés facilement au bout de quelques minutes. La litière Litter-Robot 4 est vendue au prix de 899 € sur Amazon et le site officiel. Une somme élevée, je vous l’accorde, mais justifiée par la technologie embarquée dans cette litière, le temps gagné, la réduction d’utilisation de litières, de sacs à déjections, ou de produits anti-odeurs.

La rampe Litter-Robot 4 : un accès facilité pour mes chats

Mon jeune Obi est assez adroit de ses patounes ! Alors, au départ, entrer dans la litière, plus haute que celle dont il avait l’habitude, c’était un peu l’escalade d’une falaise. J’ai craint qu’il se désintéresse de la litière, un peu plus difficile d’accès pour entrer et surtout pour sortir. J’ai donc installé la rampe pour lui « faciliter la tâche » ! Concrètement, elle ne sert pas à grand-chose pour mes jeunes chats, mais c’est un accessoire que je conseille absolument, si vos chats sont âgés, et qu’ils peinent à sauter d’ailleurs. Cette rampe se fixe facilement à l’avant du Litter-Robot, créant un accès incliné pour faciliter l’entrée et la sortie de mes chats.

Elle est spécialement conçue pour réduire le stress articulaire, ce qui est parfait pour les chats seniors ou les chats maladroits ! L’autre avantage de cette rampe est qu’elle aide à réduire la quantité de litières que mes chats emmènent en sortant de la caisse. En effet, les petites rainures de la rampe retiennent une bonne partie de la litière, empêchant ainsi les grains de se retrouver éparpillés partout dans la maison. La rampe est vendue au prix de 75 € sur le site officiel : litter-robot.com. Un coût supplémentaire, mais absolument indispensable pour les chats vieillissants, pour le bien-être, tout simplement ! Pour vider le bac de récupération, il suffit de la soulever pour y accéder. C’est très bien pensé.

Le tapis de litière Litter-Robot : un sol plus propre

Quand je vous dis qu’Obi est maladroit ! Une fois les commissions déposées, ne me demandez pas pourquoi, il se retourne et gratte comme un fou ! Résultat : les grains sont projetés hors de la litière, et mon salon se transforme en champ de bataille ! Même avec la rampe, il arrive quand même à en faire tomber hors de la litière ! C’est pourquoi je vais prochainement opter (je ne l’ai pas encore testé) pour le Litter Trap Mat, un tapis spécialement conçu pour attraper les grains de litière avant qu’ils ne se répandent partout.

Ce tapis est fait de deux couches : une couche supérieure douce avec des trous pour attraper les grains, et une couche inférieure imperméable pour empêcher tout déversement accidentel de s’infiltrer sur le sol. De plus, il serait hyper facile à nettoyer selon la fiche du produit : il suffirait de le secouer dehors ou au-dessus d’une poubelle, et les grains de litière accumulés s’enlèvent rapidement. Avec tout ça, Obi disposera d’une super litière, et moi, je passerais encore moins de temps à nettoyer derrière lui ! Le tapis est vendu au prix de 70 € sur le site officiel litter-robot.com.

OdorTrap : la solution contre les mauvaises odeurs

Je terminerai la présentation par le dispositif OdorTrap, car même avec de la litière parfumée, que j’ai déjà essayée, les odeurs d’urine de chat sont plutôt tenaces. Je vais donc commander l’OdorTrap pour savoir s’il est réellement efficace. Techniquement, OdorTrap se compose de capsules désodorisantes qui se placent directement dans le Litter-Robot, là où les déchets sont collectés.

Ces capsules diffusent un agent neutralisant qui élimine les odeurs plutôt que de simplement les masquer. Avec l’OdorTrap, l’odeur de la litière est quasiment imperceptible, promet Whisker, même après plusieurs jours sans vider le tiroir de collecte. Je trouve aussi que l’OdorTrap est une solution plus naturelle que les sprays parfumés ou les litières parfumées dont on ne connaît pas très bien la composition. OdorTrap est disponible au prix de 25 € le pack pour deux semaines sur le site officiel litter-robot.com.

Ma conclusion (et celles de mes chats)

Avec le Litter-Robot 4 et la rampe, la gestion de la litière de mes chats est devenue beaucoup plus simple et hygiénique. Ce système complet m’a permis de réduire considérablement le temps passé à nettoyer la litière et de maintenir une ambiance propre et sans odeur dans mon intérieur. Au départ, j’étais un peu sceptique en raison du prix du Litter-Robot 4, mais après quelques jours d’utilisation, j’estime que c’est un excellent investissement. La praticité et le confort qu’il offre, tant pour moi que pour Obi, en valent vraiment la peine. Quant aux chats, ils l’ont adopté, par leur nature curieuse, en seulement quelques minutes.

Les plus

Très design

Très efficace

Silencieuse (moins de 50 dB)

De nombreuses fonctionnalités

Une application connectée très utile

Les moins

Une application perfectible au niveau de la traduction et des unités de mesures (uniquement en lb) *

Un tarif qui n’est pas à la portée de toutes les bourses

*Update du 20/12/2024, Aller dans l’icône compte > paramètres > unités de mesure > choisir métrique et ensuite le poids s’actualisera automatiquement en grammes.

