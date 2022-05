Voici 4 alternatives écologiques et économiques au papier toilette

Nous n’en n’avons probablement pas conscience, mais dans nos foyers, il existe une pièce indispensable qui pourtant est une source immense de gaspillage… Ce petit coin où parfois nous lisons, jouons ou méditons, ce sont les toilettes ! Lorsque nous faisons nos besoins quotidiens, et ce, plusieurs fois par jour, nous utilisons de l’eau (potable) et du papier (toilette)… Ces deux postes de dépense représentent un budget conséquent pour les foyers, et un gaspillage qui pourrait être évité. Il existe quelques alternatives à l’eau potable et au papier toilette, si toutefois les barrières psychologiques parviennent à être dépassées… Voici quelques astuces pour vous aider à y arriver !

Les toilettes, source de gaspillage inattendu

Chaque jour, notre chasse d’eau nous coûte 39 litres d’eau par personne, et pour fabriquer un rouleau de papier toilette, il faut 178 litres d’eau et abattre des milliers d’arbres. Une aberration écologique que nous sommes 30% dans le monde à cautionner… Eh oui, aussi étrange que cela puisse paraître, 70% de la population mondiale utilise autre chose que du papier toilette pour ses besoins naturels ! Tout devrait donc être possible puisque certains y parviennent déjà !

Economiser l’eau aux toilettes, comment faire ?

Evidemment, la première alternative est de passer aux toilettes sèches, très plébiscitées dans les tiny houses par exemple. Ces toilettes qui fonctionnent avec des copeaux de bois sont encore très peu présentes dans les foyers ou bâtiments. Elles nécessitent évidemment de pouvoir les vider fréquemment et donc de disposer d’un compost pour y déposer les déchets. Les toilettes sèches à séparation peuvent pourtant être installées dans un appartement, si la construction est prévue depuis la conception de l’immeuble. Vous pouvez aussi changer votre chasse d’eau traditionnelle par une chasse d’eau double, qui vous permettra de choisir la quantité d’eau en fonction des besoins déposés dans la cuvette.

Mais il existe aussi une solution pratique : le lave-main intégré à la chasse d’eau à seulement 259€ sur Castorama. Le WC avec lave-mains intégré consiste à ajouter une vasque sur le réservoir de la chasse d’eau. L’eau utilisée pour se laver les mains est alors directement réintégrée dans le réservoir de la chasse d’eau. Gain de place, économie d’eau, et hygiène des mains assurés ! Enfin, les économiseurs d’eau pour les toilettes sont de petits sacs que l’on installe dans le réservoir. Pour moins de 10€, ce sac gonflé d’air à mettre dans votre réservoir, vous permettra d’économiser entre 2 et 2.5 litres à chaque chasse d’eau… A 4€ le mètre cube, votre achat est amorti en un seul tirage et sans rien changer à vos habitudes… Cela fonctionne aussi avec deux briques placées dans le réservoir !

Et pour le papier toilette, on fait comment?

Ne plus utiliser de papier toilette semble impossible pour la plupart d’entre nous; si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer, choisissez alors des papiers toilettes recyclés ou écologiques. Et Made In France tant qu’à faire ! Vous pouvez également utiliser du papier toilette en tissu, donc lavable et réutilisable. Il suffit alors de vous procurer des lingettes en coton et de disposer d’un récipient fermé dans vos toilettes. Avec le lave-main intégré, vous rincez vos lingettes (parfois fabriquées maison), les déposez dans le récipient et les lavez toutes ensemble une fois par semaine à 90° !

Dernière solution et pas des moindres, vous optez pour les toilettes françaises Boku ! Inspirées du modèle japonais, elles vous nettoient les parties intimes sans que vous n’ayez absolument rien à faire. Un concept utilisé par la quasi-totalité des Japonais qui se révèle très économique et surtout, très hygiénique… A titre personnel, nous avons opté pour le sac d’air dans le réservoir et le papier toilette écologique… Pour le reste, psychologiquement, nous ne sommes pas encore tout à fait prêts !

