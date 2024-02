Thermal Earring, l’invention d’une boucle d’oreille connectée pour mesurer le stress et l’état de la santé

Développé par une équipe de chercheurs de l’Université de Washington, aux États-Unis, ce prototype de boucle d’oreille intelligente pourrait révolutionner la façon dont on surveille notre température corporelle. « Je porte une smartwatch pour suivre ma santé personnelle, mais j’ai constaté que beaucoup de gens pensent que les montres connectées ne sont pas à la mode ou qu’elles sont encombrantes et inconfortables ». C’est ce qu’a déclaré Qiuyue (Shirley) Xue, co-auteure d’une étude qui décrit cette percée. Celle-ci a été publiée dans la revue Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies. Selon ses concepteurs, le bijou électronique a un poids et des dimensions proches de ceux d’un petit trombone.

Plus précise qu’une smartwatch

La Thermal Earring comporte deux capteurs de température. L’un est magnétiquement clipsé au lobe de l’oreille pour surveiller la température corporelle, tandis que l’autre est suspendu à environ 2 cm en dessous. Ce dernier a pour rôle de mesurer la température ambiante. Pour tester l’efficacité du dispositif, l’équipe a réalisé une étude sur un petit nombre d’individus. Cette démarche leur a permis de constater que l’accessoire intelligent offrait une meilleure précision qu’une smartwatch en ce qui concerne la mesure de la température corporelle pendant les périodes de repos. Pour rappel, les montres connectées déterminent ce paramètre via le poignet du porteur. Du fait de sa grande précision, le gadget a aussi permis de surveiller avec une efficacité accrue les signes de stress, le régime alimentaire, l’exercice physique et l’ovulation.

Des motifs personnalisables

Ce qui est également intéressant avec cette boucle d’oreille connectée, c’est le fait qu’il est possible de personnaliser ses capteurs avec des motifs variés sans qu’on risque d’entraver ses fonctions électroniques. L’équipe prévoit même qu’une fois qu’elle aura atteint un stade avancé, la Thermal Earring devrait être capable de surveiller la fréquence cardiaque et d’autres signes vitaux. Lors des tests, l’appareil a détecté chez cinq patients fiévreux une hausse anormale de leur température corporelle par rapport à celle de 20 autres individus en bonne santé.

Une autonomie impressionnante

Par ailleurs, ce bijou intelligent est doté d’une batterie qui offre une autonomie d’environ 28 jours. Cette endurance remarquable est en partie due au fait que les scientifiques ont opté pour des composants économes en énergie. Par exemple, le module Bluetooth Low Energy intégré transmet les données collectées à intervalles réguliers et bascule automatiquement en mode veille quand il n’est pas actif afin de réduire la consommation énergétique.

La Thermal Earring comporte aussi une antenne discrète. D’après Qiuyue Xue, les résultats de cette recherche ouvriront la voie au développement d’autres bijoux conçus pour le suivi de la santé. « Les boucles d’oreilles détecteraient l’activité et les paramètres de santé tels que la température et la fréquence cardiaque, tandis qu’un collier pourrait servir de moniteur d’électrocardiogramme pour des données plus efficaces sur la santé cardiaque », a-t-elle fait savoir. Plus d’infos : washington.edu. Que pensez-vous de cette invention ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .