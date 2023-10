Un bijoux inclusif, magnétique et hygiénique, l’étonnante invention d’Emmante, primée au concours Lépine

Les inventions ne se limitent pas exclusivement au domaine scientifique, elles s’étendent également à des aspects plus proches de notre quotidien tels que la création de bijoux, les évolutions dans le monde de la mode, etc. Et c’est justement de bijoux que nous aimerions vous parler avec Emmante, des boucles d’oreilles magnétiques, un dispositif inclusif breveté (FR3108480A1). Inventées par Mathieu Fèvre, elles sont pratiques, écologiques et vraiment originales. Lors du concours Lépine 2023, le dispositif Emmante a reçu la médaille de bronze et le premier prix innovate design « contact industriels ». Une invention française qui s’adresse à toutes les femmes, que nous vous proposons de découvrir immédiatement.

Pourquoi les boucles d’oreilles Emmante sont-elles innovantes ?

Vous connaissez peut-être déjà les boucles d’oreilles aimantées qui se portent sur oreilles non percées. C’est pratique, mais les aimants ne sont souvent pas assez puissants pour que les boucles tiennent. Avec Emmante, c’est un peu le même principe, mais les clous d’oreilles se porte sur des oreilles percées. Jusqu’à l’arrivée de cette invention, lorsque l’on souhaitait changer de boucles d’oreilles, il fallait évidemment les changer entièrement. Et c’est là, la différence avec le dispositif Emmante : vous allez pouvoir changer de boucles d’oreilles en conservant les mêmes clous, qui sont bien sûr hypoallergéniques.

Comment fonctionnent les boucles d’oreilles Emmante ?

Les boucles d’oreilles primées au concours d’invention Lépine sont conçues pour une mise en place et un retrait aisés. Elles se composent de clous en argent massif, s’installant comme des clous conventionnels avec un papillon à trois branches à l’arrière, assurant ainsi une meilleure tenue à l’oreille. La particularité réside dans la possibilité d‘aimanter divers accessoires sans avoir à changer le clou.

Ces accessoires, qui ne sont jamais en contact direct avec la peau, peuvent rapidement être retirés pour des activités telles que le sport, la natation. Vous pouvez aussi enlever uniquement la partie aimantée pour dormir, pendant une visioconférence avec un casque ou encore lors d’interactions avec des enfants ou des patients. Ils peuvent facilement être rangés dans une poche et réinstallés sans retirer le clou en argent ni manipuler le petit papillon à l’arrière de l’oreille. De nombreux modèles sont disponibles, pendantes, fixes, créoles, tous les styles sont accessibles sans jamais changer de clous d’oreilles. Nos préférées : les rêveuses en lapis-lazuli, mais les goûts et les couleurs ne se discutent pas.

Pourquoi dit-on que les boucles d’oreilles Emmante sont inclusives ?

Il existe plusieurs cas de figure à travers desquels les boucles d’oreilles apparaissent comme un produit inclusif. C’est, par exemple, le cas pour les jeunes mamans qui ne verront plus leurs boucles d’oreilles arrachées par la menotte de leur bébé. Pour les parents de jeunes enfants, c’est aussi rassurant, car ces boucles ne peuvent pas blesser l’enfant en cas d’arrachage. Seul l’aimant se retire, mais le clou reste dans l’oreille. Enfin, et c’est là d’une importance capitale : ce dispositif s’avère parfait pour les personnes en situation de handicap ou âgées, qui éprouvent des difficultés à fixer de petits papillons.

Une fois les papillons derrière les oreilles, ces personnes auront tout le loisir de changer de modèles, et ce, plusieurs fois par jour si cela leur chante. Tous les modèles de la marque sont disponibles sur Emmante. Quant au prix, il faudra compter 40 € pour la paire de clous en argent massif, puis 20 € pour chaque paire aimantée. Noël approche et cette invention française s’avère être un cadeau original à offrir ou à s’offrir, non ?

Que pensez-vous de cette étonnante invention ?