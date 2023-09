Pour la plupart des personnes, les appareils mobiles tels que les téléphones et les montres intelligentes sont des compagnons constants au quotidien. Mais dès qu’ils tombent en panne ou qu’un modèle plus avancé arrive sur le marché, les consommateurs ont tendance à les jeter et à les remplacer facilement. Toutefois, ce comportement contribue à augmenter significativement les quantités de déchets électroniques dans le monde. Afin de limiter cette mise au rebut, des scientifiques de l’Université de Chicago, aux États-Unis, ont eu l’idée de développer une Smartwatch « vivante » alimentée par un « blob », une moisissure visqueuse appelée « Physarum polycephalum ». Cet appareil nécessite de la nourriture et des soins pour bien fonctionner. Cela fait ainsi naître une relation bidirectionnelle homme-machine. Décryptage.

Le fonctionnement de cette montre intelligente

Les chercheurs, Jasmine Lu et Pedro Lopes, utilisent de la moisissure visqueuse pour alimenter leur nouvelle Smartwatch. Il s’agit d’un organisme unicellulaire qui constitue un bon conducteur électrique. Il est aussi connu pour sa forte résilience, sa croissance rapide et ses capacités de résolution de labyrinthe. Cette moisissure visqueuse est placée dans une enceinte, divisée en deux petits compartiments et installée sur le côté de la montre. L’utilisateur doit la nourrir régulièrement avec un mélange d’eau et d’avoine afin d’assurer sa bonne croissance.

En cas de manque de nourriture, le « blob » est un organisme qui peut entrer dans un état dormant. Mais plus tard, après des jours, des mois ou des années, il peut être réanimé en le nourrissant à nouveau. Selon leurs inventeurs, cette Smartwatch innovante affiche l’heure et mesure la fréquence cardiaque de son porteur. Cette deuxième fonctionnalité dépend cependant de la santé et des caractéristiques uniques de la moisissure visqueuse. Si le porteur veut donc en profiter, il sera obligé de prendre soin de l’organisme en question.

Les expériences menées par les scientifiques

Durant l’étude réalisée par Lu et Lopes, cinq participants ont porté les montres vivantes pendant deux semaines. Pendant la première semaine, la consigne donnée était de bien alimenter le blob jusqu’à ce que la fonction de surveillance de la fréquence cardiaque soit activée. Ensuite, au cours de la deuxième semaine, ils étaient invités à arrêter de nourrir l’organisme. Cela a provoqué son dessèchement, puis la perturbation de la fonction de fréquence cardiaque. Tout au long de l’expérience, les participants ont pris en note ce qu’ils ont ressenti en portant et en entretenant l’appareil. Ils ont aussi répondu aux questions posées par l’équipe de recherche.

À l’issue de l’étude, les chercheurs ont remarqué que les utilisateurs s’attachaient beaucoup à la montre qu’ils avaient portée. Certains la considéraient comme un animal de compagnie et d’autres lui donnaient même un nom. Il était d’ailleurs impressionnant de constater que les participants se sentaient coupables ou tristes lorsque les scientifiques leur avaient demandé de ne pas nourrir et de négliger la moisissure visqueuse. En bref, la connexion des humains avec la montre intelligente vivante serait plus forte que celle avec des animaux virtuels de type Les Sims ou Tamagotchis.

L’objectif de cette recherche

Jasmine Lu a dévoilé sa nouvelle Smartwatch à l’occasion de l’ACM Symposium on User Interface Software and Technology en 2022. Elle espère que sa découverte deviendra une source d’inspiration pour la création de diverses autres technologies alimentées par la moisissure visqueuse. Elle encourage les concepteurs à développer des appareils favorisant l’interaction homme-machine afin de réduire les déchets électroniques. Elle pense que les utilisateurs devraient fournir plus de soins à leurs appareils électroniques (nettoyage, réparation, etc.). Plus d’informations : Uchicago News / lab.plopes.org.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cette montre inventée pour sensibiliser à la surconsommation ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().