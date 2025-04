Des chercheurs ont créé un slime qui produit de l’électricité par pression mécanique

Le saviez-vous que le slime, que l’on appelle également « pâte à prouts » ou « morve de licorne », existe depuis plus de 40 ans ? Cette pâte visqueuse (slime) et élastique est très tendance en ce moment auprès des enfants et des adolescents. D’ailleurs, il semblerait qu’elle aide à développer les sens tactiles des enfants, grâce à sa texture molle et malléable. Dans cet article, nous allons parler d’un slime pas comme les autres, développé par la professeure Erica Pensini, en collaboration avec les professeurs Alejandro G. Marangoni, Aicheng Chen et Stefano Gregori de l’Université de Guelph, au Canada. Celui-ci peut produire de l’énergie et, éventuellement, être utilisé dans le domaine médical. Au passage, leur étude a été publiée sur le site ScienceDirect.

Un slime qui a des propriétés piézoélectriques

Grâce à ses propriétés piézoélectriques, ce matériau visqueux produit de l’électricité lorsqu’il est comprimé. Si, par exemple, il est installé dans le sol, il pourrait produire de l’énergie propre lorsqu’on marche dessus. Erica Pensini (professeure associée à l’Université de Guelph) indique qu’on pourrait également l’utiliser pour analyser la démarche d’une personne, en la plaçant dans la semelle intérieure d’une chaussure. De même, selon elle, ce slime pourrait être utilisé pour servir de base à une peau synthétique en vue d’apprendre aux robots à connaître la pression exercée pour vérifier le pouls d’un patient. « Le synchrotron est comme un supermicroscope […] Il nous a permis de voir que si vous appliquez un champ électrique, vous pouvez modifier la structure cristalline de ce matériau », explique-t-elle.

Un matériau adapté à diverses applications

Les chercheurs ont découvert que ce matériau visqueux pouvait former différentes structures au niveau microscopique. Une particularité qui lui permettrait de s’organiser comme une éponge, prendre une forme hexagonale et même former des couches comme des lasagnes. Erica Pensini souligne qu’ils ont constaté la particularité et les différentes possibilités d’applications de ce slime lorsqu’ils ont étudié leur prototype à l’aide du rayonnement synchrotron, au Canadian Light Source (CLS). Pour information, le Centre canadien de rayonnement synchrotron est une installation de recherche nationale située à l’Université de la Saskatchewan. Chaque année, de nombreux scientifiques des milieux universitaires, gouvernementaux et industriels s’y rendent pour mener des recherches novatrices dans divers domaines : agriculture, santé, environnement, etc.

Un potentiel d’application médicale

Le prototype étudié par les chercheurs serait composé de matériaux naturels hautement compatibles avec le corps. Il serait constitué à 90 % d’eau, d’acide oléique (présent dans l’huile d’olive) et d’acides aminés. L’équipe de recherche s’est fixée pour objectif de fabriquer un matériau qui soit bénin, qui contient une grande quantité d’eau et qui pourrait avoir un potentiel d’application médicale, en plus de produire de l’énergie. « Je voulais fabriquer quelque chose qui soit 100 % bénin et que je mettrais sur ma peau sans aucun souci », déclare Erica Pensini.

Elle ajoute que grâce à ce slime, il serait peut-être même possible d'administrer de manière ciblée des médicaments dans l'organisme, ou encore de fabriquer des pansements qui favorisent activement la cicatrisation. Selon elle, « Notre corps produit de petits champs électriques pour attirer les cellules en voie de guérison vers une plaie ouverte […] En créant un pansement qui augmente ce champ électrique, la cicatrisation pourrait théoriquement se produire plus rapidement ». La chercheuse se dit être enthousiaste par les différentes possibilités d'utilisation de ce matériau visqueux à l'avenir. En attendant, elle prévoit de l'utiliser comme baume pour ses mains et d'être elle-même son premier cobaye. Plus d'informations : sciencedirect.com.