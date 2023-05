Invoxia, l’invention d’un collier de suivi cardiaque pour les chiens

Votre chien dort, mange, joue, court et vous souhaitez savoir si tout va bien pour lui, si son rythme cardiaque est bon. S’il lui arrivait de s’enfuir, vous ne sauriez où le chercher et l’angoisse est alors indéfinissable face aux heures d’attente interminables. Les chiens français sont désormais les premiers à bénéficier d’un système de santé connecté grâce au premier collier pour chiens, inventé par Invoxia. Ce collier offre un suivi de santé et d’activité, ainsi qu’un GPS pour améliorer leur qualité de vie et veiller sur eux. Invoxia a dévoilé le Smart Dog Collar au CES 2023 lors de la journée nationale des animaux domestiques. C’est le premier collier biométrique intelligent capable de mesurer la santé cardiaque et respiratoire du chien, ainsi que de suivre son activité et ses déplacements en temps réel. Enfin, les chiens pourront partager leurs maux avec leurs propriétaires grâce à cette innovation technologique. Découverte

Invoxia, c’est qui ?

Invoxia est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication d’appareils électroniques grand public. Elle a été fondée en 2010 par Serge Renouard et Eric Carreel, qui sont également les cofondateurs de Withings, une autre entreprise française spécialisée dans les objets connectés. Withings a notamment inventé Uscan, un dispositif d’analyses d’urine à domicile. Au départ, Invoxia se concentrait sur la création d’applications mobiles et de services fondés sur la géolocalisation. Elle a ensuite élargi son offre pour inclure des produits physiques, notamment des trackers GPS et des enceintes connectées. L’entreprise a connu un certain succès avec son premier produit, le Triby, une enceinte connectée récompensée par plusieurs prix d’innovation. Dès lors, elle a lancé plusieurs autres produits tels que le GPS Tracker, le GPS Bike Tracker et le GPS Car Tracker, tous fondés sur la géolocalisation. Invoxia s’est par ailleurs lancée dans le marché des objets connectés pour les animaux domestiques avec le Smart Dog Collar. Il s’agit dupremier collier connecté pour chien, équipé de fonctions de mesure de santé cardiaque et respiratoire.

Smart Dog Collar, qu’est-ce que c’est ?

Aujourd’hui, les chiens bénéficient d’une médecine préventive de pointe qui complète les soins curatifs traditionnels. Cette innovation représente une grande avancée pour notre siècle. Ce dispositif de santé connecté permet de détecter au plus tôt certaines pathologies, avant même l’apparition des premiers signes visibles, afin de les prévenir ou de les traiter efficacement. Ce nouveau système a été conçu en collaboration avec des experts vétérinaires pour garantir son efficacité et sa sécurité. La France compte environ 7,5 millions de chiens domestiques. Selon les observations en clinique vétérinaire, il est constaté qu’un chien sur dix présente des maladies cardiaques, tandis que 20 % d’entre eux souffrent de maladies respiratoires telles que la bronchite, la pneumonie, la toux de chenil, l’asthme, etc.

Ces pathologies sont particulièrement fréquentes chez les chiens âgés, dont la prévalence atteint plus de 60 %. Ces maladies sont généralement détectées au hasard d’une visite annuelle chez le vétérinaire, mais aucun moyen n’existe pour les détecter en amont. Le collier Smart Dog Collar a été inventé à cet effet : permettre aux maîtres de détecter les problèmes cardiaques, en amont. Ainsi, ils pourront soigner en préventive, plutôt que d’arriver trop tard pour tenter de sauver le chien. Grâce au collier connecté, vous aurez un suivi au jour le jour de la fréquence cardiaque de votre chien, de son sommeil, etc. Au moindre problème, l’application vous alertera et vous indiquera qu’il serait judicieux de voir un vétérinaire.

Comment le Smart Dog Collar a-t-il été conçu ?

Invoxia a franchi une étape majeure dans la e-santé canine en lançant le Smart Dog Collar, le collier santé pour chiens le plus avancé. Lors de la conception de ce dispositif, Invoxia a collaboré avec des vétérinaires de renommée internationale ainsi qu’un bio gérontologue spécialisé dans l’étude des chiens vieillissants. Grâce à des dizaines de millions de données d’activité de chiens collectées, le Smart Dog Collar offre une précision de grade médical de 97 % pour la fréquence respiratoire et de 99 % pour la fréquence cardiaque.

Désormais, les propriétaires peuvent suivre la santé de leur animal de compagnie de manière objective et anticiper les changements, faciliter le suivi des maladies déjà déclarées et détecter précocement les maladies cardiaques avant l’apparition des symptômes les plus graves. Cette avancée significative dans la e-santé canine permet de prolonger la vie du chien de 160 %, soit 1,3 an supplémentaire (15 mois) avec un chien en bonne santé. Comparé aux outils classiques utilisés chez le vétérinaire tels que le PetMap, le Moniteur multiparamétrique ou le Capnographe, le Smart Dog Collar offre une amélioration considérable de la qualité de vie des chiens et une tranquillité d’esprit aux propriétaires.

La fonction GPS conservée évidemment

Bien sûr, le Smart Dog Collar conserve également sa fonction première de GPS Tracker. Le Smart Dog Collar est équipé d’une technologie de géolocalisation GPS de haute précision, offrant aux propriétaires l’occasion de suivre les déplacements de leur chien en temps réel. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les propriétaires de chiens fugueurs ou qui ont tendance à s’éloigner. De plus, le collier dispose d’un système de clôture virtuelle qui envoie des alertes dès que le chien s’éloigne d’une zone prédéfinie. Grâce à l’application mobile Invoxia, les propriétaires peuvent définir des zones de sécurité personnalisées et recevoir des notifications en cas de dépassement de ces zones. Cette fonctionnalité procure une tranquillité d’esprit supplémentaire aux propriétaires de chiens qui souhaitent garder leur animal en sécurité.

Smart Dog Collar, pour qui et combien coûte-t-il ?

Le Smart Dog Collar est un collier pour chien étanche avec une certification IP67. Constitué d’un collier conçu avec du silicone et d’une sangle à base de polyester recyclé, il est aussi robuste que léger. Du haut de son poids total de 165 g, il procure un confort optimal à votre animal de compagnie, peu importe son niveau d’activité. Sa résistance à l’eau et à la poussière en font un accessoire adapté à toutes les conditions météorologiques, tout en étant facile à nettoyer. Le Smart Dog Collar convient parfaitement aux chiens de petite à grande taille, avec un tour de cou allant de 30 à 65 cm. Il fournit également de nombreuses autres informations importantes pour le bien-être quotidien des chiens. Il est disponible au prix de 249 € sur le site smartdogcollar.com, auquel il faudra ajouter un abonnement de 12,95 € par mois, sur un engagement d’un an. Certes, un coup assez important, mais le collier Smart Dog Collar reste le seul à proposer une détection préventive des maladies cardiaques canines pour le moment. Il pourrait donc bien nous aider à prolonger la vie de nos poilus adorés !