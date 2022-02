Lorsque vous êtes l’heureux maître d’un chien, vous avez hâte de rentrer du bureau pour le retrouver. Et dès que vous avez passé la porte, votre chien vous saute dessus et vous inonde de léchouilles… Quand vous rentrez, c’est la fête à la maison et votre chien vous le fait savoir à sa manière. Certes, votre chien vous adresse des léchouilles parce qu’il est content de vous revoir, mais ce n’est pas la seule raison du léchage ! En effet, le chien a d’autres « bonnes » raisons de vous lécher le visage, les mains ou les pieds… Et on vous explique pourquoi tout de suite !

Il vous aime

A l’évidence, si votre chien vous lèche, c’est parce qu’il vous aime à la folie explique le site woopets.fr… Il faudra en revanche veiller à ce que ce comportement ne devienne pas compulsif. À titre personnel, notre chien gratte les pieds de son maître jusqu’à ce que celui-ci enlève ses chaussettes pour qu’il assouvisse son envie de lui lécher les pieds. C’est drôle, mais le fait que ce soit compulsif peut poser un problème et mieux vaut le restreindre. Qui plus est, le chien peut aussi lécher les invités et ce n’est pas vraiment très politiquement correct !

Il veut se déstresser

Lorsque votre chien est stressé par une situation particulière, il aura du mal à vous le faire comprendre. Et toujours par mimétisme avec son enfance de chiot, quand sa mère le léchait pour le rassurer, il reproduira la même chose avec vous. Par exemple, si le chien vous lèche quand vous le réprimandez ou que vous vous disputez avec l’un de vos proches, ce sera le moyen de vous faire comprendre que la situation l’angoisse explique le site empruntemontoutou.com. A vous alors de le rassurer.

Il veut attirer votre attention

Si le chien vous aime sans limite, il attend lui aussi la même chose de votre part. Et s’il vous lèche, c’est également pour attirer votre attention, pour qu’il soit votre « centre d’intérêt ». Attention cependant à ce qu’il n’essaie pas de vous amadouer par ses léchages intempestifs. Si vous réagissez positivement à chaque séance de léchage et que vous accédez à ses demandes, il aura vite compris que le stratagème fonctionne. En revanche, si, quand il vous lèche pour obtenir votre attention, vous refusez ou restez indifférent, il aura assez vite compris, que cela ne sert pas à grand-chose.

Il communique avec vous

La communication chez le chien se traduit de plusieurs manières. Il jappe, il remue la queue et il peut aussi lécher. Ainsi quand l’heure du repas approche, votre chien peut venir vous lécher les mains pour vous signifier qu’il a faim ou soif. Lorsqu’il est chiot, il pratique le léchage de sa maman pour lui signifier qu’il a besoin de téter, il reproduit donc le même schéma avec ses parents « humains ». Il peuvent également vouloir vous lécher le visage pour vous montrer leur soumission en tant “que chef de meute” relate le site furbo.com.

Il développe ses sens

La langue d’un chien est un moyen d’investigation… Aussi étrange que cela puisse paraître cette organe leur sert à explorer les lieux, découvrir des odeurs inhabituelles etc… Certains chiens comme le nôtre adorent lécher les pieds avant même qu’ils ne soient lavés. La sueur est une odeur qui satisfait les papilles de notre chien. Certains chiens peuvent adorer lécher la crème pour les mains souvent à base de miel ou lécher les jambes encore humides quand vous sortez de la douche. Pas d’inquiétude, il développe ses sens avec des odeurs ou des goûts qui ne sont pas forcément les mêmes que les humains !

Le léchage intensif peut être une pathologie

Si votre chien possède l’un des comportements listés ci-dessus mais que cela ne devient pas compulsif, pas d’inquiétude. En revanche, un chien qui passe son temps à lécher le sol, une table, une couette ou vous-même est signe de pathologie. Cela peut être dû à l’ennui du chien, l’angoisse ou parfois même de graves troubles neurologiques. Il convient d’en parler à votre vétérinaire si le léchage devient quotidien et dure parfois plusieurs heures.