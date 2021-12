Le chien peut exprimer différentes émotions selon la façon dont il remue la queue

Les chiens sont sans aucun doute les meilleurs amis de l’Homme. Mais encore faut-il réussir à les comprendre ! Bien que ces boules de poils sachent en général se faire comprendre sans difficultés, il est parfois difficile de déchiffrer leurs humeurs.

Nous sommes tous capable de comprendre lorsqu’un chien a faim, veut jouer ou encore lorsqu’il veut sortir. Mais sommes nous tous réellement capable de comprendre lorsque notre chien est triste ou joyeux ? Eh bien l’un des moyens de le savoir est d’observer les mouvements de sa queue !

Pourquoi nos animaux de compagnie remuent ils la queue ?

Les propriétaires de chat le savent, un félin qui remue la queue n’est pas bon signe ! En effet, lorsque votre matou se met à remuer la queue, il est généralement prêt à attaquer. Bien souvent, le chat remue sa queue lorsqu’il attaque ou encore lorsqu’il chasse. Mais quand est-il des chiens ?

Eh bien, contrairement à ce que l’on pourrait penser, un chien qui remue la queue n’est pas toujours heureux ! Selon Edith Beaumont-Graff vétérinaire comportementaliste, que ce soit chez le chat ou chez le chien, le fait de remuer la queue n’est pas toujours bon signe. Nos animaux remuent la queue lorsqu’ils sont dans un état d’excitation, de tension ou encore d’incertitude. Certains chiens remuent la queue tout en grognant afin d’exprimer leur anxiété. En réalité, pour comprendre l’humeur de votre chien, il faut se fier au mouvement de sa queue lorsque celui-ci la remue.

En fonction du mouvement, votre chien exprime des choses différentes

Selon une étude publiée dans la revue Current Biology en 2013, les différents mouvements de la queue de votre chien ne veulent pas tous dire la même chose. En effet, des chercheurs italiens ont démontrés qu’en fonction du sens dans lequel la queue de votre chien bat le plus les significations sont différentes. Un chien qui fait battre sa queue plus vers la droite démontre quelque chose de positif.

Il choisira de faire battre sa queue dans ce sens à la vue de son maître par exemple. A contrario, un chien remuant la queue plus vers la gauche exprime quelque chose de négatif. Lorsqu’il croise un autre chien avec lequel il n’a aucune affinité par exemple.

Cette différence de battement permet également aux chiens de communiquer entre eux. Lorsqu’un chien observe un autre chien battre sa queue vers la gauche, celui-ci démontre des signes de stress. De plus, son rythme cardiaque s’accélère.

Mais alors pourquoi un chien remue-t-il la queue lorsqu’il joue ?

La réponse est simple. Jouer avec son maître procure un certain plaisir chez le canidé. Selon Edith Beaumont-Graff, “Le chien l’utilise malgré tout très souvent dans le jeu, qui lui-même est un semblant de bagarre et de fuite mais qui procure du plaisir. Et il accueille son maître bien souvent par une invitation au jeu dont la réponse est plaisante car associée à des caresses. Cela finit par s’imposer comme un rituel d’accueil synonyme de plaisir“.

Chez le chat en revanche, ce n’est pas la même chose. En effet, lorsqu’un chat joue, il pense avant tout à être discret. Et il est évident qu’un chat qui remue la queue n’a pas vraiment compris ce que signifie la discrétion. La façon de jouer d’un félin repose sur le fait d’être immobile afin de pouvoir surprendre son adversaire.