Six profils d’amis à garder absolument près de soi pour préserver sa santé mentale

Les années passent et les amis changent. Nous perdons contact avec certains tandis que nous en rencontrons d’autres. Les amis font partis intégrants de notre vie et se révèlent très importants pour notre santé mentale. Selon la définition du Larousse, l’amitié est “un sentiment d’affection entre deux personnes.”

Selon notre âge, nos centres d’intérêts ou encore nos envies, nous ne choisissons pas les mêmes amis pour nous tenir compagnie. Cependant, certains de nos amis seraient plus importants que d’autres pour notre santé mentale. Voici les amis à garder au profit de notre santé mentale.

Un ami fidèle

L’ami fidèle est celui sur lequel vous pourrez le plus compter au cours de votre vie. Quelque soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, l’ami fidèle sera toujours partant pour vous venir en aide. Un simple coup de fil et il débarque à votre rescousse ! Cette fidélité amicale vous procure un certain sentiment de réconfort et de stabilité.

Un ami d’enfance

L’ami d’enfance est celui avec qui vous avez évolué dans votre vie. Il fait clairement parti de votre identité. Présent à vos côtés depuis de nombreuses années, c’est sûrement l’ami avec lequel vous avez le plus de souvenirs. Et lorsque vous êtes ensemble, vous aimez vous remémorez ces souvenirs. Bien que vous ne le voyiez pas souvent, le lien qui vous uni est toujours aussi fort !

Un ami intime

L’ami intime est sans doute l’ami auquel vous vous confiez le plus. Celui-ci connaît les moindres détails de votre vie. Lorsque vous en avez besoin, vous n’hésitez pas une seconde à vous confier à lui. Que ce soit dans les bons ou les mauvais moments, il sera toujours présent pour vous écouter. Cet ami vous écoute et vous comprend quoi qu’il arrive !

Un ami drôle

L’ami drôle est tout autant important que les autres pour notre santé mentale. Quoi de mieux que de rigoler à en avoir mal au ventre avec un ami ? Eh bien avec celui-ci, les fous rire sont assurés ! Un moment de tristesse et votre ami drôle sera comment vous redonner le sourire. Le simple fait d’être avec lui vous procure d’ailleurs un sentiment de joie. L’humour est important pour notre santé mentale !

Un ami qui vous inspire

Un ami inspirant vous aidera à atteindre vos objectifs. Il est une véritable source d’inspiration pour vous et vous poussera toujours à vous dépasser ! Il vous tire vers le haut en faisant preuve de franchise avec vous. En vous poussant à vous poser les bonnes questions aux bons moments, un ami inspirant vous aide à donner le meilleur de vous-même dans ce que vous entreprenez. Bien qu’il fasse preuve d’une certaine franchise à votre égard, cet ami ne vous jugera jamais mais vous aidera à vous améliorer !

Toutes ces qualités amicales peuvent être retrouvées chez plusieurs amis mais également chez une seule et même personne. En effet, il existe des amis qui sont capables de faire preuve de toutes ces différentes qualités. Il est important que vos amitiés soient sincères afin de vous aider à aller de l’avant. Certains amis seront de passages tandis que d’autres resteront toute la vie. Quoi qu’il en soit, l’amitié est importante pour chaque individu.