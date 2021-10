Les “clowns de la classe” seraient des enfants plus intelligents que la moyenne, expliquent ces scientifiques

Spontanément, certaines personnes pourraient penser penser qu’un enfant qui fait le clown à l’école est un enfant peu intelligent. Et si en réalité c’était totalement le contraire ? Selon certains scientifiques, le clown de la classe peut se révéler être en réalité l’élève le plus brillant: une récente étude publiée dans l’International Journal of Humor Research révèle que la capacité d’humour et celle d’intelligence auraient peut-être un lien chez les enfants d’âge scolaire.

Alors le clown de classe serait également l’enfant le plus intelligent ?

Ugur Sak, l’auteur principal de l’étude et chercheur de l’Université Anadolu, déclare que si un enfant possède un humour de bonne qualité, il est fort probable que celui-ci soit doté d’une intelligence extraordinaire.

Mais ce n’est pas tout. L’étude révèle également que les enfants semblent utiliser l’humour différemment que les adultes. En effet, les adultes utilisent généralement l’humour comme un moyen de divertissement, contrairement aux enfants qui, eux, l’utilisent plutôt pour l’acceptation de leurs pairs. Selon Ugur Sak, « la nature de l’humour adulte et enfant diffère ».

De plus, selon une hypothèse, les clowns de la classe agissent souvent de cette façon parce qu’ils s’ennuient: leurs capacités à comprendre plus rapidement ce qui leur est proposé en classe les emmène vite à devoir se divertir, et donc à faire les pitres.

En effet, pour faire passer le temps, quoi de mieux que de faire rire la galerie?

Une étude détermine quels sont les élèves les plus drôles et donc les plus intelligents

Afin d’effectuer cette comparaison et déterminer quels sont les enfants les plus intelligents, mais aussi les plus drôles, plusieurs élèves ont participé à une expérience. Les chercheurs ont demandé à des experts d’évaluer les légendes écrites de 217 collégiens pour une série de dix dessins animés.

Les différents caricaturistes et instructeurs d’ « éducation à l’humour » devaient juger les dessins selon leur pertinence et leur valeur comique. Ils ont constaté que certains des enfants possédaient une plus grande capacité de raisonnement verbal.

Ce qui semble assez logique est que les meilleurs créateurs de mots sont également les auteurs des meilleures blagues.

Une étude à ne pas généraliser

Cependant, les auteurs de l’étude tiennent à souligner que l’appréciation de l’humour est très subjective: comme le souligne le chercheur, cela peut dépendre de plusieurs critères très variables. A commencer par l’humour du correcteur qui lui est propre, mais aussi la région dans laquelle les tests sont effectués, puisque culturellement, on peut retrouver certaines formes d’humour communes à une communauté, auxquelles une autre population ne sera pas forcément sensible.

De même, les tests effectués pour mesurer l’intelligence des enfants peuvent toujours être sujet à débat, car on peut se demander quelle forme d’intelligence on évalue: intelligence culturelle, sociale, émotionnelle ?

Les résultats de cette étude ne sont donc pas à prendre au pied de la lettre, mais établir une corrélation entre l’ennui subi par certains élèves “en avance” et leur tendance à faire les clowns en classe ne semble pas complètement aberrant.

Pas (trop) d’inquiétude donc si votre progéniture s’amuse à faire rire ses camarades; il se pourrait bien qu’il ait simplement un petit temps d’avance sur le programme scolaire, pas toujours adapté à chaque élève.