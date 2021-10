Et si cette caractéristique de notre œil reflétait notre niveau d’intelligence ?

S’il y a bien une chose que nous souhaitons tous savoir c’est notre niveau d’intelligence. Nous nous sommes tous déjà laissé tenter par des tests d’intelligence sur internet. Effectivement, ce serait assez flatteur de découvrir tout à fait par hasard que nous sommes en réalité des génies incompris !

Pour la plupart d’entre nous, l’une des meilleures façons de connaître notre QI est de participer à certains tests encadrés par des médecins. Cependant, des chercheurs du Georgia Institute of Technology aurait découvert un tout autre moyen de mesurer l’intelligence d’un individu. Selon ces chercheurs, la taille de nos pupilles pourrait en dire long sur notre niveau d’intelligence !

La taille de nos pupilles serait-elle réellement un moyen de connaître notre niveau d’intelligence ?

Siècle après siècle, les yeux ont toujours fait l’objet de nombreuses études par la fascination qu’ils engendrent pour beaucoup de scientifiques. Pour certains, les yeux seraient même les fenêtres de l’âme. Mais alors seraient-ils vraiment liés à notre niveau d’intelligence ?

Les chercheurs du Georgia Institute of Technology ont récemment mené une étude sur notre organe visuel. Cependant, cette étude ne portait pas réellement sur l’organe visuel en lui-même. L’objectif de celle-ci est plutôt de déterminer s’il existe bel et bien un lien entre nos yeux et notre intelligence.

Afin de savoir si l’hypothèse est exacte, les scientifiques ont demandé à plusieurs individus, tous genres confondus de participer à leur étude. Tous les participants étaient originaires de la ville d’Atlanta.

Pendant de nombreuses heures, les participants ont passés plusieurs tests. Ceux-ci portaient sur la faculté de raisonnement, le niveau d’attention ou encore la mémoire. Ces trois critères sont, selon les chercheurs, très important pour évaluer le niveau d’intelligence d’un individu.

Mais alors, quels sont les résultats de cette étude surprenante ?

Tout au long de l’étude, les participants se sont équipés d’un appareil de suivi oculaire. Celui-ci a notamment permis de récupérer plusieurs données importantes sur chacun des participants. Une fois récupérées, ces données ont été croisée avec les résultats obtenus aux tests précédents.

En croisant ces données avec les résultats des tests, les chercheurs ont alors découvert quelque chose de surprenant. Le degré d’intelligence des participants et la taille de leurs pupilles seraient réellement liés !

En effet, les résultats de cette étude laissent penser que plus les pupilles d’un individu sont grandes plus son niveau d’intelligence à des chances d’être élevé. Lors de l’étude, les personnes ayant obtenu les scores les plus élevées faisaient également parti de ceux ayant les plus grandes pupilles.

Attention, ces résultats sont à prendre avec des pincettes !

A l’heure actuelle, veillez à ne pas tirer trop de conclusions sur les résultats de l’étude menée par les chercheurs. Néanmoins, les scientifiques en chargent de l’étude pensent qu’il pourrait y avoir un lien entre la régulation de l’activité cérébrale et la taille des pupilles. En effet, les participants qui possèdent des pupilles plus grandes ont démontrés une activité plus élevée dans la zone cérébrale de l’intelligence et de la mémoire.

Cette zone se situe dans la partie supérieure du tronc cérébrale et s’étend à travers tout le cerveau. Une sensibilité plus élevée sur cette zone permet une meilleure communication entre les différentes parties du cerveau. Ce qui explique donc pourquoi les personnes ayant les plus grandes pupilles ont obtenus de meilleurs résultats aux tests précédents. Mais ne vous inquiétez pas, ce n’est pas parce que vous trouvez vos pupilles petites que vous n’êtes pas un génie !