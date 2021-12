Votre chien vous saute dessus quand vous rentrez à la maison ? Ce n’est pas par amour, mais pour une toute autre raison !

A peine avez-vous passé la porte de votre maison qu’une folie douce s’empare de votre chien… Il aboie, tourne en rond… et vous saute dessus ! Votre première réaction est de penser qu’il est content de vous revoir après une journée de travail, que vous lui avez manqué etc…

Mais quand vous sortez votre poubelle ou allez chercher votre courrier, votre chien vous fait la même fête que si vous étiez partis 8h d’affilée ? Dans ces moments-là vous déclare-t-il vraiment son amour et sa joie de vous retrouver ? Ou essaie-t-il de vous faire passer un tout autre message ? Une étude allemande tente de nous éclairer un peu !

Pourquoi votre chien saute partout lorsque vous rentrez ?

Ce moment, où le chien vous fait la fête, vous l’interprétez donc comme un moment de retrouvailles. C’est une évidence pour vous ! D’après une étude publiée dans la revue Science Direct, si votre chien vous saute dessus, ce serait plutôt un signe d’engueulade que de félicitation relate le site businessinsider.es.

L’étude, menée par Petr Rezac, du Département de morphologie animale, de physiologie et de génétique de l’Université Mendel, en République tchèque nous en apprend un peu plus sur ce comportement animal. D’après lui, il arrive que les chiens sautent de joie ! Mais lorsque vous rentrez chez vous, ce serait plutôt pour vous reprocher d’être parti sans eux !

Et s’il remue la queue ça veut dire quoi ?

Un chien qui remue la queue exprime-t-il forcément sa joie ? Eh bien non, comme pour les sauts de cabri, le fait qu’il remue la queue ne veut pas forcément dire qu’il est heureux ! Il peut aussi bouger sa queue quand il est sur le point d’attaquer !

Dans un article publié sur le site SantéVet, nous apprenons que si votre chien remue la queue vers la droite : il est content ! S’il la bouge vers la gauche, c’est plutôt de l’agressivité qu’il manifeste ! Et ceci s’expliquerait par le fait que lors d’une angoisse, la queue commencerait à bouger par la gauche. Encore faut-il pouvoir le définir on vous l’accorde !

Pour Gergio Vallortigara, neuroscientifique de l’université de Toronto et auteur d’une étude sur les mouvements de la queue d’un chien (si si ça existe !), le chien serait donc semblable à l’humain… Enfin il aurait surtout un cerveau semblable à celui de l’humain, avec des hémisphères droits et gauches assurant les différentes fonctions de la queue ! Et les messages que cela transmet !

Comment empêcher votre chien de sauter partout !

D’accord c’est sympa un chien qui semble vous faire la fête, et vous avez tendance à la féliciter ! Mais quand la fête se reproduit dix fois par jour, c’est un peu pénible… Ne parlons pas des sauts sur vos invités pour une soirée avec un dress code blanc : catastrophe assurée si le chien revient de promenade en plein hiver !

Pour empêcher un chien de sauter sur vous, il faut d’abord s’y prendre dès son plus jeune âge et l’ignorer explique le site woopets.fr… Il ne faut surtout pas le féliciter ou l’encourager à continuer en faisant de grands gestes vers le haut ! Il ne faut pas non plus lui hurler dessus, il ne comprendra pas votre énervement soudain…

Le mieux à faire est de rester calme, de ne PAS le regarder et de lui asséner un « STOP » ferme et clair. Puis vous pouvez tenter le « ASSIS » si cela fait partie des mots qu’il comprend… Si toutefois, il venait à s’asseoir et à arrêter de sauter, n’oubliez pas de le récompenser avec une friandise. Il assimilera vite la friandise au fait qu’il ne saute plus… Et si votre chien est un peu trop âgé pour comprendre, vous n’aurez plus qu’à supporter ces sauts de cabri tout au long de sa vie !