Invoxia : l’invention d’un collier canin piloté par IA pour suivre la santé cardiaque de votre chien

En France, près de 7 millions de chiens coulent des jours heureux dans nos foyers. Bien sûr, les refuges débordent, les abandons sont et seront toujours trop nombreux. Lorsque nous prenons la responsabilité d’accueillir un animal, c’est évidemment pour toute sa vie à lui ! Si comme notre cas, propriétaires de quatre chiens issus de refuges animaliers, la santé de vos compagnons est primordiale, vous allez grandement aimer la nouvelle invention proposée par Invoxia lors du dernier CES de Las Vegas. L’entreprise, leader des objets connectés avec IA embarquée, vient de dévoiler Heartprint Technology, un outil qui va vous permettre de suivre la santé de votre chien. Intégrée au Smart Dog Collar, c’est la première technologie capable de dévoiler la signature cardiaque unique des canidés au quotidien et de façon non intrusive. Découverte.

Invoxia c’est qui ?

Dans le communiqué de presse fourni par l’entreprise, nous apprenons qu’Invoxia est une entreprise spécialiste des objets connectés avec IA embarquée. Leur produit phare, le Smart Dog Collar, est le premier collier biométrique pour chien qui permet de suivre l’activité, la santé et la position GPS de votre chien en temps réel. Fondée en 2010, Invoxia est une entreprise française qui dispose de bureaux en Chine et aux États-Unis. Le marché de la santé des animaux est en plein essor dans le monde entier, les propriétaires sont soucieux de leur santé. Pour proposer l’Heartprint Technology, Invoxia a analysé des dizaines de millions de données de santé, permettant ainsi de mesurer la santé cardiaque de votre chien en temps réel. Un outil utile pour tous les chiens, notamment lorsqu’ils vieillissent. En effet, il n’est pas toujours facile de savoir si leur « cœur » se porte bien !

Smart Dog Collar, qu’est-ce que c’est ?

Le collier innovant assure un suivi de la fréquence respiratoire et cardiaque, pouvant détecter toute anomalie. Adapté à la plupart des chiens, le collier permet un suivi intelligent de l’activité du chien ainsi que la géolocalisation en temps réel. Cette année, il se dote donc d’une technologie révolutionnaire qui va vous aider à analyser la signature cardiaque de votre chien. Une fois analysée, elle sera retranscrite graphiquement dans l’application dédiée. Vous obtiendrez un électrocardiogramme interprété de votre chien, à la demande, et ce, sans passer par le cabinet vétérinaire. Une situation qui peut être angoissante pour votre animal et, parfois, fausser les mesures cardiaques.

La technologie Heartprint en détail

Selon le communiqué de presse que nous avons reçu, Heartprint permet d’analyser dans les moindres détails la signature cardiaque de votre chien. Grâce à des capteurs associés à des algorithmes d’IA, en quelques minutes et de manière non intrusive, vous aurez une vision parfaite de l’état de santé de votre toutou ! Vous pouvez ainsi connaître son état de stress, son état de forme, mais également savoir si votre chien est susceptible d’avoir un problème cardiaque. Selon l’Association américaine de médecine vétérinaire (AVMA), les maladies cardiaques touchent environ 1 chien sur 10, et 75 % des chiens âgés. Des maladies que l’on ne peut détecter que par une visite vétérinaire annuelle si l’on ne détecte rien d’anormal. C’est donc la première fois au monde qu’un système de surveillance cardiaque à domicile existe pour nos amis les poilus !

Que détecte potentiellement Heartprint Technology ?

La signature cardiaque du chien s’obtient sur un suivi de plusieurs jours, mais ne remplacera pas une visite chez le vétérinaire en cas d’anomalie évidemment. Concrètement, cela peut vous indiquer certaines maladies cardiaques telles une cardiomyopathie ou une arythmie, ainsi que des signes annonciateurs d’un éventuel problème. Si une anomalie est constatée par Heartprint, vous obtiendrez un suivi qui sera d’une importance capitale pour aider le vétérinaire dans son diagnostic. Heartprint ne fournit pas d’ECG puisqu’aucune impulsion électrique n’est envoyée au chien. Cependant, il surveille les pulsations cardiaques.

“La possibilité de surveiller en continu l’activité cardio-pulmonaire a échappé aux chiens pendant des années, mais grâce à la Heartprint Technology™, c’est désormais possible. Cette nouvelle fonctionnalité permet d’aller vers une médecine plus préventive pour les canidés grâce à la collecte de données mettant en lumière les paramètres de santé de différentes races de chiens, explique Amélie Caudron, CEO d’Invoxia dans le communiqué de presse. Le Smart Dog Collar doté de la technologie Heartprint sera disponible dans les semaines à venir au prix de 169 € avec un abonnement mensuel de 8,25 €. Une excellente nouvelle pour tous les maîtres qui prennent soin de leurs chiens surtout lorsque ceux-ci vieillissent. Plus d’informations : smartdogcollar.com