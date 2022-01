Invoxia : un collier biométrique capable de prévenir des problèmes cardiaques de votre chien

Nos amis les chiens peuvent eux aussi être atteints de problèmes cardiaques. Mais il est souvent très difficile de les détecter avant qu’ils ne surviennent. A la différence des Hommes, les chiens ne peuvent pas exprimer leur douleur. C’est pourquoi une société française nommée Invoxia vient de mettre en place un collier très innovant. Ce collier permet de géolocaliser votre chien, mais pas seulement ! Il est également capable de suivre en temps réel l’activité de votre fidèle ami.

Les problèmes cardiaques chez le chien

Tout comme les humains, nos amis les animaux peuvent être touchés par des problèmes cardiaques. Et ce, qu’elle que soit la taille et la race de votre toutou. Il est important de les surveiller afin d’améliorer au mieux la santé de votre boule de poils. Chez les chiens, la maladie cardiaque la plus fréquente est la maladie valvulaire dégénérative mitrale, qui apparaît chez 75 à 80% d’entre eux. Cette maladie peut être génétique et résulte d’un manque d’élasticité de la valvule. Ce problème cardiaque évolue tout au long de la vie du chien. Un traitement peut cependant avoir lieu afin de soulager le cœur de l’animal. Mais une société française a peut-être trouvé une alternative pour surveiller en temps réel la santé de votre chien. Tout ça grâce à un tout collier : le Smart Dog Collar.

Qu’est-ce que le Smart Dog Collar ?

Développé par la société française Invoxia, le Smart Dog Collar est un collier capable de suivre l’activité de votre chien ainsi que sa localisation. Doté de différents capteurs, ce collier permet au propriétaire de connaître l’état de santé de son chien en temps réel. Le Smart Dog Collar fonctionne grâce à différents capteurs hautes technologies combinés avec l’intelligence artificielle.

Les capteurs ont une telle performance qu’ils sont même capables d’indiquer l’état de santé des chiens qui possèdent un pelage très épais. Ce tout nouveau dispositif a notamment été développé avec l’aides de plusieurs vétérinaires afin de le rendre le plus optimal possible. Ses deux points forts sont notamment son fonctionnement à batterie ainsi que sa connexion 4G. Il ne vous sera donc pas nécessaire de posséder forcément une connexion Wi-Fi afin de l’utiliser. Bien que celui-ci ne soit, pour l’instant, adapté qu’aux moyens et gros chiens, Invoxia compte bien faire en sorte de l’adapter aux petits chiens et aux chats.

Mais que mesure réellement ce nouveau dispositif ?

Selon l’entreprise en charge de sa création, ce collier haute technologie serait capable de mesurer certaines constantes du chien telles que le rythme cardiaque ou respiratoire en continu. Il peut également suivre l’activité du chien, même lorsqu’il dort. Cette réelle innovation possède également une puce GPS vous permettant de géolocaliser votre chien à tout moment. Vous avez notamment la possibilité de recevoir des alertes « escapades » lorsque votre toutou décide de s’évader hors du périmètre que vous avez défini via l’application. En ce qui concerne son prix, le dispositif développé par la société française devrait être vendu à 99€; l’acheteur devra également souscrire à un abonnement de 12€ par mois afin de pouvoir accéder aux données mesurées par le collier. Le Smart Dog Collar devrait faire ses débuts sur le marché d’ici l’été prochain.