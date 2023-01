Queva : l’invention d’un collier connecté de cinq jeunes étudiants pour suivre la santé des chiens

Les animaux de compagnie sont de plus en plus présents dans nos vies. En France, on dénombre 15 millions de chats et près de 8 millions de chiens identifiés. Le marché de la santé de l’animal de compagnie est donc un domaine qui intéresse quelques inventeurs. Sur le campus de Lévis au Canada, cinq jeunes étudiants originaires du Canada, de France et du Niger ont décidé de se lancer sur ce marché avec un collier connecté qui surveille la santé des animaux. En 2021, Jacob et Alexis avaient lancé leur start-up, Lumina labs inc, pour créer des objets connectés. Rebaptisé Queva cette année et aidés de quatre autres étudiants, ils inventent un collier connecté pour chiens qui permettra aux propriétaires de surveiller la santé de ces derniers. Découverte.

Quelle est cette invention ?

L’idée de Queva est de surveiller la santé d’un chien en prodiguant des conseils pour l’améliorer. Entourés de professionnels de la santé animale, Queva proposer plus de 400 vidéos de conseils en fonction de ce que le collier aura détecté. Prenons un exemple. Le collier va détecter que le chien ne fait pas assez d’exercice, ce qui peut le mener à des problèmes cardiovasculaires. Évidemment, le premier conseil sera de consacrer plus de temps aux sorties pour votre animal. Mais vous pourrez aussi trouver des conseils inattendus comme celui de cacher des croquettes pour que le chien les cherche et dépense autrement son énergie. D’après les étudiants, entre 10 à 20 % des chiens souffrent de maladies cardiaques ou sont à risques et ces maladies sont difficiles à diagnostiquer. Mais il est également compliqué de savoir si le chien marche ou court assez ! Le collier révèle ici toute son utilité et éviterait potentiellement les maladies cardiovasculaires lorsque le chien commencera à vieillir. Le collier Queva pourrait être commercialisé en 2024 et l’application sera gratuite. Seule la fonction GPS demandera un abonnement payant pour l’utiliser.

D’où leur est venue cette idée ?

Jacob, le fondateur de la start-up, explique qu’il a toujours été passionné par les animaux de compagnie, et notamment les chiens. Il explique aussi que la pandémie a fait évoluer le marché de ce secteur et, par la même occasion, a créé une sorte d’anxiété chez les animaux probablement transmise par leurs maîtres. Les colliers connectés existent déjà, mais ils sont surtout axés sur les fonctions GPS pour ne pas perdre ces touffes de poils. L’équipe d’étudiants voulait aller plus loin et proposer un nouveau service aux maîtres soucieux de la santé de leur chien.

La jeune équipe d’inventeurs en route pour le succès

Jacob, Michael, Morgane, Nadir et Youssef. Ils sont âgés de 18 à 24 ans et travaillent sous l’impulsion de Jacob, le fondateur de la start-up, relate le site lesoleil.com. Alexis, l’autre fondateur, ne travaille pas sur ce projet, mais reste actionnaire de l’entreprise. Les deux fondateurs ont décidé d’axer leurs recherches et inventions sur la santé animale « connectée » et ont changé de nom pour mieux correspondre aux marchés des États-Unis et du Canada anglais. Les cinq étudiants ont été sélectionnés pour leurs compétences. Ainsi, Michael Crevier est étudiant au baccalauréat en génie informatique à l’Université Laval et développeur des systèmes embarqués. Morgane Le Noury, l’étudiante française de l’équipe, étudiante en design produit et dessin industriel, est cofondatrice du produit et responsable du design produit et du dessin industriel.

Youssef Ibrahim est étudiant au baccalauréat en génie logiciel, il est également cofondateur et gèrera le développement du logiciel. Enfin, Nadir Trapsida, Nigérian lui aussi, est étudiant à la maitrise en génie informatique axée sur l’intelligence artificielle et contribue également au développement du logiciel et de l’application mobile. Chaque membre de l’équipe a investi un peu d’argent et énormément de temps pour lancer leur invention. En 2023, ils devraient lancer une campagne de financement participatif et viennent d’être sélectionnés par l’incubateur Founder Institute Montréal. Quant au futur de la start-up, il est tout trouvé : Jacob Thiboutot-Calderon et son équipe se consacreront à l’invention de multiples produits connectés pour surveiller la santé des chiens et des chats. Plus d’informations sur quevacollar.com.