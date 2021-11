Cette méthode scientifique pour convertir l’âge d’un chien en “âge humain” risque de vous surprendre !

Lorsque l’on veut estimer l’âge « humain » de notre boule de poils qui dort tranquillement sur le canapé du salon, nous avons pour habitude de multiplier son âge de chien par 7. Or, dans la réalité, ce n’est pas tout à fait de cette manière qu’il faut procéder: tout va dépendre de la corpulence de votre chien en fait, et de son espérance de vie; on sait par exemple que les petits chiens ont une espérance de vie plus longue que les grands modèles.

Un chien vieillit environ 15 fois plus vite qu’un homme pendant sa première année. Pour déterminer l’âge humain d’un chien, si tant est que cela soit vraiment utile, il faut donc ajouter 15 ans lors de sa première année de vie ! Puis 6 ans la deuxième année, et 4 ans par année supplémentaire… Que de calculs compliqués non ? On vous explique un peu plus simplement.

Pourquoi les chiens ne vieillissent pas tous de la même manière ?

Les petits chiens ont un rythme de croissance plus rapide et une espérance de vie plus longue. Ainsi, un yorkshire vivra entre 15 et 16 ans quand un berger allemand aura une espérance de vie d’environ 12 ans. Pour connaître l’âge de votre chien, il faut donc prendre en compte son poids et sa race. Les petits chiens sont ceux de moins de 15 kilos, les chiens moyens entre 15 et 40 kilos et les grands chiens pèsent plus de 40 kilos.

Un chien de petite taille vieillit plus vite lors de ces premières années, puis la tendance s’inverse. A titre d’exemple, un caniche de 2 ans aura 28 ans en âge humain, quand un épagneul breton aura lui 27 ans, et un dogue de Bordeaux 22 ans. Puis, à 5 ans d’âge canin, le caniche aura 40 ans, l’épagneul breton 45 ans, et le dogue de Bordeaux 49 ans.

Histoire de faciliter vos calculs, voici un tableau pour vous aider:

Age réel du chien Petit chien Chien Moyen Grand chien 6 mois 15 ans 10 ans 8 ans 1 an 20 ans 18 ans 16 ans 2 ans 28 ans 27 ans 22 ans 3 ans 32 ans 33 ans 31 ans 4 ans 36 ans 39 ans 40 ans 5 ans 40 ans 45 ans 49 ans 6 ans 44 ans 51 ans 58 ans 7 ans 48 ans 57 ans 67 ans 8 ans 52 ans 63 ans 76 ans 9 ans 56 ans 69 ans 85 ans 10 ans 60 ans 75 ans 96 ans 11 ans 64 ans 80 ans 105 ans 12 ans 68 ans 85 ans 112 ans 13 ans 72 ans 90 ans 120 ans 14 ans 76 ans 96 ans / 15 ans 80 ans 102 ans / 16 ans 84 ans 110 ans

Un tableau réalisé par des chercheurs

Des chercheurs de l’université de San Diego ont réalisé une infographie très intéressante pour convertir l’âge d’un chien en âge humain. Pour réaliser ce tableau, les scientifiques ont fait une comparaison entre l’évolution du génome canin et le notre. Une “horloge du vieillissement” capable d’indiquer l’âge des tissus, cellules et organismes. Et d’après les résultats obtenus, le chien vieillirait beaucoup plus rapidement qu’on ne l’imaginait, surtout dans les sept premières années.

Quelle espérance de vie pour un chien ?

Comme nous vous l’avons déjà vu, tous les chiens n’ont pas la même espérance de vie. En moyenne, un chien vit de 10 à 15 ans en fonction de sa morphologie et bien entendu de son mode de vie et de son état de santé. Comme pour les humains, tous les chiens ne sont pas égaux devant les maladies.

Grâce aux progrès médicaux, les chiens peuvent vivre de plus en plus longtemps, mais certaines races sont connues pour avoir une espérance de vie plus courte. C’est par exemple le cas de gros chiens comme les dogues allemands, immenses canidés qui vivront moins longtemps que les chiens miniatures comme les caniches ou shi-tzu par exemple !

Quoi qu’il en soit, les propriétaires d’animaux savent que la durée de vie de leurs compagnons est bien moins longue que la leur, et qu’il faudra se préparer à leur départ, après une dizaine d’années de bonheurs partagés. Evidemment, les maladies ou accidents peuvent écourter la vie des chiens, comme celles des humains d’ailleurs ! Certaines études montrent en toute logique que les chiens calmes et disciplinés vivraient plus longtemps que ceux qui sont hyperactifs.

De même, un chien qui pratique une activité physique régulière aura une espérance de vie plus longue qu’un chien sédentaire. Un peu comme nous …

Comment essayer de rallonger sa durée de vie?

Lorsque l’on adopte un chien, on s’engage à lui assurer une vie des plus paisibles, et à le protéger ! Voici quelques conseils pour lui offrir la plus longue vie possible, et en bonne santé:

Une alimentation équilibrée en fonction de son âge: lorsque votre chien est chiot, il n’a pas besoin de la même nourriture que lorsqu’il devient senior; un petit chien devient senior vers 9 ans, quand un gros chien l’est à partir de 6 ou 7 ans.

Des soins tout au long de sa vie qui passent par une visite annuelle chez le vétérinaire au moins , mais aussi par la vaccination contre la piroplasmose, qui le protégera contre les piqûres de tiques, parfois mortelles !

Faites-le stériliser ou castrer, pour éviter en vieillissant les cancers des ovaires ou testicules.

Une activité physique régulière et ceci, que vous ayez ou pas non jardin. Un chien a besoin de sortir, de sentir d’autres odeurs. Certaines races se contenteront d’une petite balade quotidienne, alors que d’autres ont besoin de courir chaque jour.

Et surtout, n’abandonnez pas votre compagnon parce qu’il vieillit, les refuges constatent de plus en plus les abandons de vieux chiens…