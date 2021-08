Ces 10 animaux ont une espérance de vie hors du commun !

Nous ne sommes pas tous égaux devant la mort, et ce n’est pas un scoop ! Il n’y a pas d’âge pour mourir et personne ne sait quand il naît à quel âge il mourra. Cependant, nous, humains avons une espérance de vie à la limite absolue de 150 ans selon une étude parue dans la revue Nature Communication en mai dernier. Ce qui ne veut évidemment pas dire que nous pouvons vivre jusqu’à cet âge ! Mais que certains de nos organes le pourraient.

Mais, vous êtes-vous déjà comparé à un animal en termes de durée de vie ? Un chien vivra moins longtemps que nous, mais une tortue, elle, pourra nous survivre… Quels sont les animaux qui ont une durée de vie qui leur permet de traverser des siècles et parfois même des millénaires ? Découverte ! Et tous ces animaux, sont des animaux marins… La plus vieille tortue terrestre, Jonathan aurait tout de même 190 ans aujourd’hui !

La turritopsis dohrini immortelle ?

La Turritopsis est une méduse qui vit au large de la Floride, et cette méduse pourraient vivre éternellement… En fait, elle débute sa vie sous forme de larve avant de s’ancrer dans les fonds marins. Elle se transforme ensuite en polype qui produit des méduses « libres » ! Le Musée américain d’histoire naturelle avance que ses méduses auraient la capacité de redevenir polype si elles se trouvent attaquées ou affamées. En répétant ce cycle ad vitam eternam, elles seraient donc bien immortelles.

L’hydre immortelle aussi ?

L’hydre représente un groupe de petits invertébrés ressemblant à des méduses… Comme les turritopsis, elles auraient le potentiel de se régénérer en continu. Les scientifiques ne leur connaissent pas de détérioration liée à l’âge. Si les hydres n’étaient pas le repas de certains prédateurs, alors elles pourraient être éternelles !

L’éponge de verre : 10 000 ans

Les éponges de verre sont des animaux constitués de colonies… d’animaux ! Par leur origine, elles peuvent vivre des milliers d’années. Elle se trouvent dans les profondeurs des océans et ressemblent à de fragiles pièces de verre… Selon une étude de Science Direct, publiée en 2012, une éponge de verre aurait été identifiée comme ayant plus de 11 000 ans ! Mais d’autres espèces d’éponges pourraient vivre encore plus longtemps !

Le corail noir : 4000 ans

Ces espèces de cailloux que l’on peut apercevoir dans les fonds sous-marins sont en fait, des êtres vivants, et même des animaux. Elles sont également constituées de polypes qui se dupliquent continuellement et grossissent avec le temps. En créant des clones de leurs propres organismes, elles vivent donc très longtemps. Selon une étude publiée dans LiveScience, un corail noir aurait été daté de 4265 ans !

La palourde des mers : environ 400 ans

Cette palourde, nous la connaissons tous… Elle se trouve dans l’Océan Atlantique Nord, et elles se ramassent à la pelle sur les plages ! Mais on ne sait pas toujours que ces crustacés sont parmi les animaux ayant la plus longue durée de vie. En 2006, le National Museum Wales britannique identifiait une palourde géante âgée de 507 ans, découverte au large de l’Islande !

Le ver tubicole : 300 ans

Ce ver tubicole est un invertébré qui vit dans les eaux froides et profondes du Golfe du Mexique. La revue Science Of Nature révélait en 2017 que ces vers pouvaient vivre jusqu’à 200 ans et même 300 ans pour certains spécimens. Il faut préciser que leur mode de vie fait qu’ils n’ont quasiment aucun prédateur… Ceci explique leur longue espérance de vie.

Le requin du Groenland : 272 ans

Ce requin vit dans les eaux profondes de l’Atlantique Nord et de l’Océan Arctique. C’est un spécimen qui peut mesurer jusqu’à 7 mètres de long et qui possède un régime alimentaire diversifié. Il mange des poissons, mais aussi quelques mammifères marins comme les phoques. En 2016, une étude parue dans la revue Science sur les tissus oculaires de ces requins estimait leur durée de vie à 272 ans. Cependant le plus gros requin utilisé pour cette étude aurait lui 392 ans. Un autre requin pourrait avoir, lui, 512 ans… Pour rester dans la normalité, les chercheurs ont donc estimé l’espérance de vie des requins du Groenland à 272 ans environ. Ce qui en fait aujourd’hui, les vertébrés ayant la plus longue espérance de vie sur Terre, ou plutôt dans l’eau !

La moule perlière d’eau douce : 250 ans

Ces mollusques sont des bivalves : elles filtrent les particules de nourriture dans l’eau. On les trouve dans les ruisseaux et rivières d’Europe ou d’Amérique du Nord. Selon le WWF, la plus ancienne moule perlière découverte avait 280 ans. Cependant, ces moules sont en voie de disparition notamment à cause de facteurs humains ayant modifié leurs habitats naturels.

Le sébaste à œil roux : plus de 200 ans

C’est l’un des petits poissons qui vit le plus longtemps. Les experts du Washington Department of Fish and Wildlife estiment qu’il peut vivre au moins 205 ans. Ce petit poisson que l’on pourrait qualifier de rouge, vit dans l’Océan Pacifique, au Japon, comme en Californie. C’est également une espèce en voie de d’extinction malgré son grand âge !

La baleine boréale : plus de 200 ans

Ces baleines qui vivent dans l’arctique ont une durée de vie approximative de 200 ans… Selon le National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), ce sont les harpons trouvés dans les baleines qui permettent de déterminer ces âges. Cependant l’âge de celles non chassées reste très difficile à évaluer encore aujourd’hui. Les scientifiques se sont donc basés sur des spécimens capturés par l’Homme.

Nous sommes bien petits avec notre espérance de vie autour de 80 ans en France non ?