Nous le savons tous, le chien est le meilleur ami de l’Homme, et ce, depuis des siècles. Tous les propriétaires de toutous vous le diront, la mort d’un chien est quelque chose de difficile à vivre. Cependant, certaines races vivraient plus longtemps que d’autres.

L’espérance de vie des chiens est en moyenne de 11 ans, toutes races confondues. Certains facteurs tels que la race ou encore la taille de votre compagnon feront varier cet âge. Mais alors, quelles sont les races de chiens qui vivent le plus longtemps ?

Le Jack Russell Terrier

Il fait partie des races de chien de petite taille, robuste et avec un fort caractère. Ce chien est capable de courir très vite et même de se faufiler sous terre. Très utile pour la chasse, le Jack Russell Terrier est très actif. Il n’en reste pas moins un chien amical et très gentil. En ce qui concerne son espérance de vie, elle est donnée entre 13 et 16 ans en moyenne. Le Jack Russell Terrier mesure environ 15 à 25 cm au garrot pour un poids allant de 5 à 8kg.

Le Chihuahua

Considéré comme le plus petit chien du monde, le Chihuahua est de très bonne compagnie. Facile à éduquer et très intelligent, l’avantage est qu’on peut l’emmener de partout ! Attention à ne pas se fier à sa toute petite taille, il possède un très fort caractère. Peut-être pour pallier sont tout petit gabarit, qui sait ?

Le Chihuahua est sans doute le chien capable de vivre le plus longtemps: entre 14 et 18 ans, les plus résistants peuvent atteindre 20 ans. Pour ce qui est de son poids, ce petit chien peut peser de 1 à 3kg en moyenne et mesurer de 16 à 21 cm au garrot. Cependant, certains d’entre eux peuvent peser seulement 800 grammes.

Le Shiba Inu

D’origine japonaise, le Shiba Inu est considéré comme le plus petit des chiens de chasse au Japon. Il possède une intelligence remarquable ainsi qu’une vivacité hors pair. Très robuste, le Shiba Inu peut toutefois se montrer farouche. Mais sa sincérité et sa loyauté envers son maître restent sans égal ! Il peut vivre en moyenne entre 12 et 15 ans. Le Shiba Inu peut mesurer de 37 à 40 cm au garrot. Son poids quant à lui, peut aller de 6 à 10 kg.

Le Beagle

Joyeux et très joueur, le Beagle est le chien idéal pour la vie de famille. Autrefois utilisé en Angleterre lors de la chasse en meute, c’est un excellent chasseur. Ce qui ne l’empêche pas d’adorer se faire câliner! Ce qu’il ne supporte pas, c’est la solitude. L’espérance de vie d’un Beagle est donnée entre 12 et 15 ans. Ce chien de chasse peut atteindre une taille de 33 à 40 cm au garrot. En ce qui concerne son poids, le Beagle peut peser de 8 à 14 kg.

Le Yorkshire Terrier

Considéré comme le plus petit chien de la famille des terriers, il fut conçu pour chasser les rongeurs tels que les rats ou encore les lapins. Vif et intelligent, le Yorkshire Terrier devra bénéficier d’une éducation ferme et stricte. Avec une très bonne éducation, ce petit chien se montrera joueur et doux. Il est aussi très doué pour garder votre maison ! Son espérance de vie est en moyenne de 10 à 15 ans. Le Yorkshire Terrier peut atteindre une taille de 15 à 25 cm au garrot pour un poids allant de 2 à 3 kg.