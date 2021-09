Un test ADN pour détecter certaines maladies et prolonger la vie de nos chiens

Ethiquement on ne sait comment interpréter ce qui va suivre, mais sentimentalement, cela pourrait intéresser de nombreux propriétaires de chiens. Lorsque l’on adopte un chien, on s’y attache parfois bien plus que de raison et ce, de manière inconsciente… Parce que les chiens sont proches de l’Homme, mais aussi, car on sait qu’ils nous comprennent et nous réconfortent quand nous n’allons pas bien…

Et malheureusement, on sait aussi, qu’ils nous quitteront après 10 à 15 ans de partage pour les plus chanceux des maîtres. La mort de son chien est un passage très douloureux pour le maître, et pourtant nous n’avons pas le choix. Une start-up américaine Embark Veterinary commercialise depuis peu un test ADN canin qui pourrait prolonger la durée de vie de nos compagnons poilus. Explications.

Un test ADN pourquoi faire ?

L’objectif de la start-up américaine n’est pas de rendre nos chiens immortels évidemment. Mais le test ADN qui coûte environ 169€ permettrait aux maîtres de détecter certaines maladies avant qu’elles ne s’étendent.

Embark Veterinary a pour objectif de prolonger la vie des chiens de trois ans environ en les gardant en bonne santé. Ce pronostic séduit apparemment les financiers puisque la Start-up a réussi à lever 75 millions de dollars auprès du fonds d’investissement Softbank !

200 risques détectables grâce à la salive

Le kit se présente sous la forme d’un test ADN classique et va recueillir la salive du chien… Les analyses de la salive permettent ensuite de détecter la présence de certaines maladies comme des cancers ou maladies bactériologiques. D’après Ryan Boyko, directeur général de la start-up, plusieurs clients auraient déjà pu soigner leur animal grâce à ces tests. Ou adapter un régime alimentaire découlant des résultats.

Une vérification de la race possible également

Vous avez peut-être entendu parler de la race Pomsky qui fait fureur actuellement. Cette race est nouvelle et provient exclusivement d’un croisement entre le Husky et le Spitz Nain… Les chiens de cette race sont en fait des Huskys miniatures…

Mais quelques petits malins, les croisent avec d’autres races, et les vendent quand ils sont chiots… Puis, lorsqu’ils grandissent, le propriétaire s’aperçoit de l’arnaque quand le chien dépasse les standards de la race soit 45 cm et 15 kilos au maximum ! Un pomsky coûte plus de 3000€ et les arnaques fleurissent !

Le test ADN d’Embark Veterinary permettrait donc également de vérifier les standards d’une race, mais également les problèmes de consanguinité. Cette dernière cause étant responsables de nombreuses maladies canines.

Un argument financier !

Nous savons tous que les frais vétérinaires coûtent très chers ! En France, un chien revient en moyenne à 800€ par an pour son maître… Et les frais vétérinaires, sans maladie ou opération reviendraient, eux, à 200€ environ… S’il faut traiter une maladie comme un cancer, la facture peut vite être très salée ! En détectant un cancer en amont par exemple, il serait donc possible d’éviter les séances de radiothérapie peuvent grimper à 1500€ ! Il y a apparemment un marché à conquérir ! Embark Veterinary annonce une augmentation de son chiffre d’affaires de 235% en 2020 par rapport à 2019.

Ce test peut sembler inutile mais au regard du coût des soins vétérinaires, il pourrait s’avérer essentiel… Dans la mesure où l’on permet au chien de vivre quelques années de plus et en bonne santé, on se dit que finalement c’est peut-être l’idée de l’année non ?