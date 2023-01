U-Scan : l’invention du premier dispositif non invasif qui permet d’analyser ses urines à domicile

Plus communément appelé CES, le Consumer Electronics Show de Las Vegas est annuellement le plus grand salon des innovations au monde. Cette année, la « French Tech » est évidemment bien représentée avec 170 entreprises françaises qui présenteront leurs inventions ou innovations, toutes axées sur la technologie évidemment. Parmi ces entreprises se trouve Withings qui présentera U-Scan, un dispositif pour analyser son urine et prévenir les maladies sans devoir passer par les analyses en laboratoire. Withings est déjà connue pour ses montres connectées, mais innove cette fois dans le domaine de la technologie biomédicale. L’entreprise tente de faciliter plus précocement le dépistage de certaines maladies. Découverte.

U-Scan, qu’est-ce que c’est exactement ?

Sur son site Internet, Withings présente le disposif U-Scan comme le premier laboratoire connecté d’analyse d’urine à domicile, non invasif. En d’autres termes, vous pourrez analyser vos urines directement dans vos toilettes. Une révolution dans ce domaine, car la seule manière actuelle de détecter une maladie ou bactérie dans les urines est de les récolter dans un récipient afin de les porter au laboratoire. Il faut savoir que les urines sont un reflet fidèle de notre état de santé et contiennent plus de 3 000 métabolites susceptibles de donner un aperçu immédiat de notre « forme ». Nous urinons environ sept fois par jour, mais effectuons une analyse qu’une fois par an, et encore ! L’idée est donc de faire potentiellement ses propres tests, et ce, plus souvent, prévenant ainsi l’apparition d’éventuelles maladies latentes.

Comment ça marche ?

Si l’innovation principale réside dans le fait d’obtenir des résultats rapides, la seconde se trouve dans la forme du dispositif. En effet, il n’est plus nécessaire de récolter les urines, puisque le U-Scan s’installe dans n’importe quelle cuvette de WC du haut de son 90 mm de diamètre. La partie « lecteur » récolte l’urine et la partie « cartouche » va analyser le liquide récolté. Il suffit de procéder à l’évacuation de ses besoins naturels et le dispositif analysera en direct une grande variété de biomarqueurs. Ces derniers pourraient révéler un éventuel problème. De plus, connecté à une application, le U-Scan vous prodiguera des conseils « santé » en fonction des résultats qu’il aura interprétés. Bien entendu, le dispositif doit être utilisé uniquement en cas d’analyse et ne doit pas être constamment laissé en place. Le U-Scan est le fruit de quatre années de travail et de treize brevets déposés pour parvenir à un système d’analyses d’urine non invasif.

Deux types de cartouches seront disponibles

L’idée de Withings est de proposer un dispositif médical non invasif, mais également une aide à l’amélioration de la santé et de l’hygiène de vie. Pour ce faire, deux cartouches seront disponibles pour le dispositif. L’une se consacrera à l’alimentation avec des mesures des apports nutritionnels et hydriques. Ces données aideront l’application à vous prévenir de votre état tel un manque d’hydratation par exemple. La seconde se réservera aux femmes en analysant leurs cycles menstruels. Cette fonctionnalité permettra aux utilisatrices de savoir où elles se situent dans leur cycle, en fonction des hormones détectées dans les urines.

Une manière pour Morgane Descat, responsable marketing produits chez Withings, de « soulager la charge mentale qui accompagne les fluctuations hormonales mensuelles » relate le site bfmtv.com. Par ailleurs , c’est l’occasion de donner des conseils nutritionnelles aux femmes durant cette période menstruelle qui n’est pas toujours simple à appréhender. Si tout se déroule comme prévu, le U-Scan devrait être disponible dès cet été et vendu au prix de 500 € environ. Il a déjà reçu la validation de l’Union Européenne et attend celle de la FDA pour une commercialisation aux États-Unis ! Plus d’informations : withings.com