Clean & Go, une invention pour prévenir les infections nosocomiales, récompensée au concours Lépine

Le concours Lépine est l’un des plus célèbres concours d’inventions au monde. Chaque année, il récompense les meilleures inventions françaises dans des domaines divers et variés. L’édition 2023, qui s’est clôturée le 8 mai dernier, a récompensé de nombreuses inventions liées à l’environnement, mais également une invention qui pourrait révolutionner l’hygiène dans les établissements de soins. L’objectif de ce projet : lutter contre les maladies nosocomiales et renforcer l’hygiène du personnel soignant. Le nom de cette invention : « Clean & go », une idée d’Axel Llobet qui, avant d’être inventeur, est surtout concerné par le problème puisqu’il est chirurgien maxillo-facial à l’hôpital de Perpignan. Découverte de cette invention révolutionnaire.

L’invention du Docteur Llobet, qu’est-ce que c’est ?

Le Clean & Go a obtenu la médaille d’or du concours Lépine. Il se présente comme un dispositif permettant d’augmenter la fréquence de lavage des mains des soignants et personnels des établissements de santé. Ce dispositif de lutte contre les infections nosocomiales a été inventé par Axel Llobet, 33 ans, chirurgien maxillo-facial. « Clean & Go » est un distributeur de solution hydroalcoolique breveté (FR3117037A1), qui permet de lutter contre les maladies nosocomiales, un problème de santé publique en France, comme dans le monde !

Perpignan : le Dr Llobet, médecin et inventeur, remporte l'une des Médailles d'Or du Concours Lépine avec son système anti maladies nosocomiales https://t.co/FkrRi1npD0 via @lindependant — Jérôme CLAM (@jerome_clam) May 12, 2023

Comment fonctionne le « Clean & Go » ?

Clean & Go offre une solution novatrice pour augmenter la fréquence de lavage des mains des soignants dans les établissements de santé. Concrètement, il introduit une étape supplémentaire de désinfection des mains avant de passer une porte sécurisée. Dans les faits, chaque membre du personnel soignant devra activer son badge le matin. Ce qui déclenchera la délivrance d’une dose de solution hydroalcoolique (SHA) sur ses mains à partir d’un distributeur Clean & Go. Ensuite, il lui suffira de « badger » sur l’endroit désigné du distributeur de SHA pour signaler qu’il a reçu sa dose. Son badge sera alors immédiatement activé pour une durée prédéterminée par le service d’hygiène, qui peut être de 20 min ou plus. Sans cette étape obligatoire, le badge ne fonctionnera pas.

Une maladie nosocomiale, qu’est-ce que c’est ?

Les maladies nosocomiales, ou infections associées aux soins, sont des infections qui se développent chez des patients lors de leur séjour dans un établissement de santé. Ces infections sont causées par des agents pathogènes tels que des bactéries, des virus, des champignons ou des parasites. Les maladies nosocomiales peuvent être contractées par différents moyens tels que des interventions chirurgicales, des dispositifs médicaux invasifs, en l’occurrence, des cathéters ou des respirateurs. Toutefois, on peut aussi les attraper suite à un mauvais respect des mesures d’hygiène par le personnel soignant ou même par d’autres patients infectés. Ces infections peuvent entraîner des conséquences graves pour les patients, prolonger leur séjour à l’hôpital, entraîner des complications et parfois même causer la mort.

En France, environ 5 % des patients admis à l’hôpital pour diverses raisons développent une infection associée aux soins pendant leur séjour. Cette proportion équivaut à 750 000 patients. Les conséquences de ces infections pour les finances publiques se situent entre 2,4 et 6 milliards d’euros, représentant ainsi un surcoût important, explique Axel Llobet dans une interview accordée au journal L’indépendant. C’est ce triste constat qui encourage l’inventeur à croire en son invention, comme de nombreuses structures intéressées par son dispositif d’hygiène. Le « Clean & go » ne dispose pas encore de site dédié, mais vous pouvez contacter l’inventeur sur LinkedIn.