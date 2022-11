Family Workstation : l’invention de ce bureau de travail avec « parc bébé » intégré enflamme la toile

Souvenez-vous de l’année 2020, une année marquée par une crise sanitaire sans précédent qui nous avait condamnés aux confinements… Ecoles, crèches, magasins et entreprises fermés, et par conséquent, la découverte pour de nombreux Français, du télétravail. Et en 2020, télétravail rimait aussi avec garde d’enfants puisque les structures d’accueil étaient closes. Certains parents ont alors découvert les joies de travailler avec un bambin sur les bras, qui demande attention et surveillance à chaque instant. Pour concilier télétravail et garde d’enfant, l’entreprise américaine TMC Furniture propose un étonnant concept de bureau adapté à la surveillance des bambins. Découverte !

Quelle est donc cette invention ?

TMC Furniture est une entreprise spécialisée dans le mobilier pour espace public, comme les bibliothèques par exemple, des lieux où il est parfois difficile d’emmener un enfant. A Henrico, en Virginie, la bibliothèque municipale s’équipe désormais de drôles de bureaux. Concrètement, le meuble se décompose en deux parties accolées: d’un côté, un bureau qui offre suffisamment d’espace pour travailler et de l’autre, venant former un angle droit, un lit pour enfant avec matelas intégré.

Pourquoi cette invention est vraiment intelligente ?

Le lit conçu par TMC Furniture permet de pouvoir travailler sur le bureau et d’installer l’enfant dans le petit lit, qui peut aussi servir de parc de jeux. Cela permet de pouvoir travailler, ou dans le cas de la bibliothèque, de rester concentré sur ses recherches, tout en gardant un œil sur l’enfant qui se trouve dans un espace sécurisé. Cette innovant meuble de bibliothèque permet également à de nombreux habitants des quartiers populaires, n’ayant pas accès à Internet, de venir effectuer des recherches d’emploi par exemple… Avant l’installation de ces meubles, les parents devaient, soit garder l’enfant sur les genoux, soit le faire garder par un proche, et cela ne leur facilitait pas l’accès à Internet. Si l’enfant fuguait, il fallait aussi lui courir après, et accessoirement déranger les autres personnes, ou s’il dormait, il fallait se débrouiller pour travailler avec un enfant endormi dans les bras ou posé au sol sur un coussin…

Ces bureaux sont désormais en vente pour les particuliers…

Le concept a été créé au départ pour du mobilier d’espace public par Shannon Wray, designeuse Américaine, qui s’est alors tournée vers TMC Furniture pour que ce bureau soit commercialisé aussi pour les particuliers… Elle a donc imaginé le même concept mais a également intégré quelques modules, comme un miroir, des jeux interactifs pour occuper les enfants pendant que les parents travaillent juste à côté !

A titre personnel, nous n’avons plus d’enfants en bas-âge, mais nous imaginons assez bien ce concept pour que nos chiens puissent être près de nous… Cela éviterait peut-être les embouteillages sous le bureau qui semble être une place de choix pour les chiens de la famille ! Un concept bien sympa pour tous les parents qui travaillent chez eux, qui leur évitent les déplacements incessants entre la chambre de l’enfant et leur poste de travail… Plus d’informations et tarifs, rendez-vous sur le site officiel TMC Furniture.