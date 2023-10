Phoneside : l’invention française primée au concours Lépine 2023 qui optimise votre espace de travail

Tous ceux qui travaillent sur un ordinateur portable, et donc sur un bureau, connaissent des « problèmes d’organisation de l’espace ». Le bureau se transforme souvent en un amas de disques durs, hubs, routeurs, etc. Des fils en tous sens, des prises USB branchées sur des hubs, sans oublier la multiprise avec ports USB et le support pour votre Smartphone. Justement, c’est de ce dernier dont il s’agit. Les supports classiques glissent, tombent et ne sont pas toujours adaptés à votre espace de travail. L’invention française Phoneside pourrait résoudre ce problème en liant votre écran à votre Smartphone. Récemment lauréat de la médaille de bronze du concours Lépine 2023, ce petit accessoire pourrait vous changer la vie. Découverte.

Retour sur l’invention du Phoneside

Parti d’une simple idée et armé d’une imprimante 3D, Mehdi Maizate, cet ancien étudiant en informatique chez Simplon.co, a conçu le premier prototype du Phoneside pour répondre à son besoin de travailler simultanément sur son ordinateur et son téléphone. Ce support, qui permet d’accrocher un Smartphone à l’écran d’un ordinateur, est devenu un succès lorsque ses collègues lui ont demandé d’en fabriquer pour eux. La production du Phoneside était lancée, mais l’inventeur a dû faire fabriquer ses produits hors de France, face aux coûts et délais de production. À l’origine, Phoneside était produit en France, en Seine-Saint-Denis, mais il n’a pas pu tenir face aux coûts financiers et la marque a dû acheter des machines perfectionnées, exploitées par un sous-traitant en Chine.

Le support Phoneside, qu’est-ce que c’est ?

Le support de téléphone pour ordinateur Phoneside est donc issu d’une start-up française et primée lors du dernier concours Lépine. Imprimé en 3D, il entend bien révolutionner la manière dont vous utilisez votre Smartphone en tandem avec votre ordinateur. En effet, vous allez pouvoir fixer le Phoneside à la plupart des écrans et garder un œil sur votre Smartphone. Techniquement, il se compose d’une pince en caoutchouc sécurisée, qui vient se fixer sur l’écran. Le design est également pensé pour que le Phoneside reste discret et ne vous gêne pas pour travailler. Contrairement à d’autres supports, Phoneside se distingue par sa pince souple, éliminant ainsi la nécessité de coller quoi que ce soit sur votre ordinateur ou votre téléphone.

Quelles sont les compatibilités du Phoneside ?

Tous les Smartphones sont compatibles avec le Phoneside, à condition qu’ils possèdent une taille d’écran de 5,5 cm à 8,8 cm de large, couvrant ainsi la plupart des modèles existants tels que l’iPhone XS, iPhone 12 Mini, 12 Pro Max, Samsung Galaxy S10, Google Pixel, Huawei et bien d’autres. Quant à l’écran qui deviendra votre support de Smartphone, il est conçu pour s’adapter aux modèles disposant d’une épaisseur maximale de 2,1 cm. C’est le cas de la plupart des ordinateurs portables. Nous pouvons, par exemple, citer les MacBook Air / Pro, les Dell XPS, les modèles HP, ASUS, Lenovo, Microsoft Surface et bien d’autres.

En installant Phoneside sur votre bureau, vous pouvez continuer à travailler en gardant un œil sur vos messages entrants. Vous allez aussi gagner de la place sur votre bureau et protéger votre Smartphone des chutes et d’éventuels renversements de votre tasse de café ! Actuellement en promotion, c’est le moment de vous organiser un peu mieux qu’à l’accoutumée ! Vous pouvez retrouver le Phoneside, actuellement en promotion sur Amazon au prix de 19,99 €* au lieu de 29,90 € (33 % de réduction). En savoir plus ? Rendez-vous sur phoneside.com. Que pensez-vous de cette petite invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Les prix ont été relevés le 30 septembre 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez