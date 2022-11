CARDeBOOK : l’invention d’un nouveau support de lecture à mi chemin entre le livre et le ebook

Chez les lecteurs, il y a ceux qui ne jurent que par le livre papier, ceux qui ont opté pour la liseuse numérique, et ceux qui hésitent encore ou qui utilisent les deux manières d’assouvir leur passion de la lecture. L’invention que vous allez découvrir s’adresse à cette dernière catégorie de lecteurs. Elle s’appelle la « CARDeBOOK » et se présente comme un mélange entre le livre électronique et le livre papier. Fabien Dedieu, jeune entrepreneur du Tarn, vient de lancer un livre numérique différent, auquel on accède grâce à un QR code et que l’on peut lire sur tablette ou smartphone. Découverte.

La CARDeBOOK qu’est-ce que c’est exactement ?

Fabien Dedieu, l’inventeur de ce livre un peu spécial, explique que ce n’est pas réellement un livre, mais que ce n’est pas non plus une simple carte… C’est un nouveau format de livre numérique qui s’achète sous forme de carte, et à l’intérieur de laquelle on trouve un QR code, qui permet d’accéder au contenu du livre. Concrètement, vous offrez ou recevez une carte dépliante qui ressemble à un livre puisque l’on retrouve la couverture et la quatrième de couverture… Mais quand vous l’ouvrez, vous découvrez un QR code à flasher avec n’importe quel smartphone ou tablette.

Quels avantages pour la CARDeBOOK ?

L’idée de l’inventeur est de rendre accessible la lecture à ceux qui n’ont pas de liseuse, et qui ne souhaitent pas en acheter, et à ceux qui refusent de s’encombrer d’un livre papier… Mais il souhaite aussi permettre à de jeunes auteurs de pouvoir être référencés, même s’ils n’ont pas été édités en format papier. Actuellement, le catalogue CARDeBOOK propose une centaine de références d’auteurs peu connus, mais qui, pour certains, ne demandent qu’à l’être… C’est aussi une occasion de lire à petits prix, et de gagner de la place dans votre bibliothèque.

Combien ça coûte ?

La force de cette invention, est de ne pas nécessiter l’achat d’un appareil supplémentaire comme ce peut être le cas avec un livre électronique classique, puisqu’il faut une liseuse… Avec CARDeBOOK, vous n’achetez que la carte du livre, disponible de 4,99€ à 9,99€ et vous pouvez lire depuis votre smartphone, un accessoire qui ne nous quitte jamais, il faut bien le reconnaître ! Les commandes peuvent se faire par Internet ou physiquement dans quelques commerces en Aveyron pour le moment. Depuis son lancement, CARDeBOOK a déjà vendu plus de 10 000 livres, et offert l’opportunité à certains auteurs d’être découverts. Certaines cartes donnent également accès à des jeux interactifs ou des supports audios, un plus que l’on ne peut pas obtenir avec un livre électronique classique, ni avec un livre papier évidemment.

Et les libraires, qu’en pensent-ils ?

L’inventeur ne souhaite pas remplacer le livre papier, mais proposer une nouvelle manière de lire. Notamment pour les jeunes ou les enfants, grands accros aux smartphones et tablettes, qui ne font plus (ou peu) l’effort d’ouvrir un livre papier ! Les libraires, eux, semblent encore réticents à l’idée d’une carte avec QR code en guise de livre papier… Pourtant l’objectif, pour eux, est aussi d’avoir une nouvelle offre à vendre dans leurs librairies puisque la CARDeBOOK est un produit physique et non numérique comme peut l’être un livre électronique. Ce n’est donc pas un manque à gagner pour le libraire mais plutôt une future source de diversification ! Plus d’informations sur cardebook.com