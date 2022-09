Toilet Books, du papier hygiénique imprimé avec des œuvres littéraires pour ceux qui passent leur vie aux toilettes

Comme tout le monde, vous utilisez chaque jour vos toilettes et certains y passent beaucoup de temps. Il y a ceux qui écoutent de la musique, qui regardent des vidéos, qui prennent un livre… Et puis, il y a ceux qui ont des soucis de transit que l’on appelle constipation… On vous l’accorde, ce n’est pas très glamour comme sujet, mais c’est pourtant un trouble que connaissent des millions de gens dans le monde. Ce problème médical s’appelle la constipation idiopathique chronique (CIC), une maladie que l’on ignore mais qui pourtant peut avoir de lourdes conséquences sur la santé et sur la qualité de vie. Un laboratoire pharmaceutique propose désormais un papier toilette illustré pour lutter contre le CIC… Fake ou info, on vous explique tout !

Pourquoi cette invention ?

Ce papier toilette un peu particulier a été lancé en 2019 par le laboratoire pharmaceutique Synergy Pharmaceuticals et il se destinait à promouvoir un traitement médicamenteux pour lutter contre la constipation. Pour créer leur papier toilette, ils se sont basés sur une étude qui expliquait que les gens constipés ont recours à des laxatifs vendus en libre-service. Mais surtout, que ces personnes pouvaient passer plus de 10 heures par semaine aux toilettes, le temps nécessaire pour lire un pavé de 300 pages !

Un papier toilette imprimé, mais pourquoi faire ?

Avec ces résultats de temps passé aux toilettes, le laboratoire a fait appel à une agence de publicité new-yorkaise, Area, pour créer un rouleau de papier toilette plutôt original. Vous connaissez peut-être déjà les rouleaux imprimés avec des blagues que l’on trouve dans les magasins de farces et attrapes, ou ceux qui délivrent des mots d’amour, ou encore des billets de 500€ ! Synergy Pharmaceuticals a demandé à Area d’imprimer non pas des blagounettes, mais six romans classiques en intégralité… Une lecture de 10 heures environ et de 54 mètres de long ! Ainsi, les utilisateurs pouvaient découvrir Alice aux pays des merveilles ou encore Vingt mille lieues sous les mers pendant qu’ils tentaient la grosse commission !

Pas de commercialisation pour ce papier toilette !

Ne le cherchez pas sur Internet, le Toilet Books n’a pas été vendu, ni même édité en série. Il avait été inséré dans un kit de relations presse pour un séminaire organisé par le laboratoire. Avec ce papier toilette, ils souhaitaient montrer l’impact du CIC sur la vie des patients mais également rappeler qu’un médicament adapté était nécessaire pour combattre ce trouble gastro-intestinal. Une fois que l’on a lu le premier chapitre, on peut donc s’essuyer, avec si nous avons bien compris l’histoire… En revanche, si au bout de 200 pages, vous êtes toujours sur les toilettes, il faudra se poser des questions ! Sinon, vous pouvez prendre un vrai livre, ça devrait fonctionner aussi et vous faire passer le temps plus agréablement ! Plus d’informations : femunhoz.com