Faire pousser son papier toilette dans son jardin, l’étonnante idée de l’activiste Robin Greenfield

Le papier-toilette, nous l’utilisons plusieurs fois par jour, et pourtant, c’est un non-sens écologique ! Certes, il existe des alternatives, comme le papier-toilette lavable, mais la barrière psychologique peine encore à être franchie. Un rouleau de papier-toilette nécessite 168 litres d’eau pour être fabriqué, et des milliers de litres d’eau pour l’évacuer une fois utilisé. Saviez-vous que certains végétaux pouvaient remplacer le papier-toilette, et que vous pouviez même faire pousser du papier-toilette dans votre jardin ? Étrange peut-être, mais écologique certainement. Alors, quels sont les végétaux à planter pour fabriquer votre papier-toilette ? Et, comment l’utiliser ensuite ? Décryptage.

Pourquoi la culture du papier-toilette est intéressante ?

N’imaginez pas que des rouleaux de papier vont pousser dans votre jardin ! Non, cultiver du papier-toilette est, avant tout, un bien pour la planète ! Grâce à deux plantes adaptées que je vous dévoilerai ensuite, vous allez considérablement réduire votre impact environnemental. Mais, vous allez également réduire vos déchets, votre consommation d’eau et votre dépendance aux produits commerciaux, ce qui est aussi un avantage ! En termes d’économies, elles seront aussi financières puisque vous récolterez votre papier-toilette au jardin, au lieu de dépenser 50 € par an et par personne pour l’acheter en rouleaux ! Mais alors, quelles sont ces deux plantes miraculeuses qui vous permettront de produire votre propre papier-toilette ? Que ce soit bien transparent : vous devrez vous essuyer avec des feuilles végétales !

Plante n° 1 pour planter du papier-toilette : le boldo brésilien

Le boldo brésilien, ou Plectranthus barbatus, est une plante idéale pour une utilisation comme papier toilette naturel grâce à ses feuilles douces et durables. Sa texture soyeuse procure un confort agréable, comparable aux produits commerciaux. De taille adéquate et résistantes, les feuilles sont pratiques pour une utilisation personnelle. En plus de leur douceur, elles dégagent une odeur naturelle et fraîche, typique des plantes de la famille des Lamiacées (menthe), ajoutant une touche d’hygiène. Polyvalentes, elles sont aussi appréciées en tisane pour soulager les maux d’estomac dans la culture brésilienne. De plus, les feuilles sont bien plus résistantes qu’une feuille de papier classique, que l’on doit au moins doubler, voire tripler ou même quadrupler pour éviter tout accident ! En termes de plantation, le boldo brésilien nécessite une bonne luminosité, du soleil et un sol riche en nutriments, ce qui n’est pas le cas de la molène, l’autre plante à cultiver pour du papier-toilette DIY.

Plante n° 2 : la molène, spéciale climat froid !

Si vous n’avez pas la chance de vivre au soleil, vous pourrez, malgré tout, planter votre papier-toilette ! Mais, à la place du boldo brésilien, vous devrez planter de la molène (Verbascum thapsus). Cette dernière produit de grandes feuilles, douces et veloutées, très résistantes, ce qui est une bonne nouvelle ! La molène est une plante rustique qui demande peu d’entretien et qui s’adapte à tous les types de sols.

Et, au pire, elle se pare de magnifiques fleurs jaunes, qui intéresseront probablement quelques insectes pollinisateurs de passage au jardin ! Plus d'informations sur le site de l'activiste Robin Greenfield.

Certaines personnes peuvent être allergiques à certaines plantes. Si vous êtes sensible aux plantes, il est conseillé de frotter une petite quantité sur votre poignet pour vérifier une éventuelle réaction. Les éruptions cutanées signalées étaient généralement mineures et de courte durée.