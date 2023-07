Quelles étaient les étonnantes alternatives au papier hygiénique avant l’invention du papier toilette ?

Lorsque nous passons aux toilettes, il est un accessoire indispensable pour lequel nous conservons souvent un stock conséquent : le papier toilette. Reconnaissons que lorsque le rouleau est vide et qu’aucun rouleau plein ne se trouve à proximité, on se retrouve, sans mauvais jeu de mots, dans la mouise ! Pourtant, et comme vous pouvez aisément l’imaginer, le papier toilette n’a pas toujours existé et il fallait bien faire avec, ou plutôt sans ! Découvrez quand et pourquoi le papier toilette a été inventé, mais aussi son impact écologique que l’on ne soupçonne pas toujours. Les alternatives au papier toilette existent et nous vous proposons de les découvrir en fin d’article. Découverte.

Retour sur l’invention du papier toilette

Le papier toilette, aussi appelé papier hygiénique, a été inventé par un entrepreneur américain, Joseph Gayetty. À cette époque, il était fabriqué en coton et imbibé d’aloé vera, il n’était donc pas jetable, mais lavable. Quant au rouleau de papier toilette jetable, que nous utilisons encore aujourd’hui, il a vu le jour grâce à l’Américain Seth Wheeler, en 1891, et a pris la forme de rouleau, sur lequel sont enroulées des feuilles découpables. Avant cela, les Romains utilisaient des éponges trempées dans de l’eau vinaigrée, quant aux Grecs, ils utilisaient des tessons de poterie. On vous laisse imaginer le confort ressenti après l’utilisation de ces deux techniques, pour le moins agressives. Les Vikings, eux, employaient la laine de leurs moutons, tandis que les Chinois avaient inventé un papier à base de fibres végétales.

Pourquoi le papier toilette a-t-il un fort impact écologique ?

Lorsque l’on utilise du papier toilette, nous n’avons probablement pas conscience de son impact écologique pour la Planète. Il faut savoir que chaque jour, en France, ce sont 27 000 arbres qui sont abattus, uniquement pour fabriquer du papier toilette. On vous laisse imaginer le nombre d’arbres abattus à l’échelle mondiale ! Outre la déforestation, il faut aussi savoir que produire un seul rouleau de papier toilette demande l’utilisation ou le gaspillage de 168 l d’eau. Si l’on considère que chaque personne, en France, utilise approximativement 85 rouleaux de papier toilette par an, ce sont donc 14 280 l d’eau utilisés pour une seule personne. On vous laissera le soin de multiplier ce dernier chiffre par le nombre de personnes en France ou dans le monde !

Les alternatives au papier toilette ?

L’une des alternatives au papier toilette consiste à installer un abattant à jets d’eau. Cette solution est souvent considérée comme non écologique, car elle utilise de l’eau pour laver vos parties intimes. Cependant, si l’on rapporte la quantité d’eau utilisée pour vous laver à celle utilisée pour fabriquer du papier toilette, celle-ci est bien moindre. Certes, vous consommerez un peu plus d’eau, mais beaucoup moins de papier toilette, et au prix de certaines marques de papier toilette, ça vaut le coup d’y réfléchir ! Nous avons, à titre personnel, installé un système Grohe dans nos toilettes.

Après quelques mois d’utilisation quotidienne, notre consommation de papier toilette a largement diminué et notre facture d’eau n’a pas réellement augmenté. Le modèle que nous avons choisi est disponible chez Castorama, sur Amazon ou chez Leroy Merlin. Sinon, vous pouvez aussi opter pour le papier toilette lavable et réutilisable. Beaucoup de réticences sur cette alternative, car il faut évidemment laver des tissus souillés par des matières fécales. Toutefois, ce papier toilette lavable revient en force, à l’heure où certains prennent conscience de la catastrophe écologique de la fabrication du papier toilette jetable.

