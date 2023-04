Une douchette WC universelle en kit pour remplacer le papier toilette et économiser 90% d’eau potable

Lorsque l’on évoque la notion d’économie d’eau, on pense directement à la récupération de l’eau de pluie ou de l’eau perdue de la douche, ou encore à la réduction de notre consommation. Cependant, il est un accessoire utilisé au quotidien, qui est un gros consommateur d’eau sur plusieurs aspects : le papier toilette ! Ce petit rouleau que l’on dispose dans nos toilettes est en réalité responsable d’un gaspillage d’eau assez phénoménal. Le saviez-vous, par exemple, qu’il était responsable de 15 % de la déforestation mondiale (27 000 arbres dans les égouts chaque jour) ?

Le saviez-vous également qu’il fallait 178 l d’eau pour fabriquer un seul rouleau de papier toilette ? Nous en utilisons une centaine par personne et par an, le calcul est rapide ! Pour tenter de limiter les dégâts, il existe une invention inspirée des toilettes japonaises : la douchette WC. Il s’agit d’une alternative plus hygiénique, plus économique et plus écologique au papier toilette. Découverte.

Au Japon, le papier toilette n’existe pas ou peu !

Le papier toilette représente un coût moyen de 90 € par an et par personne, voire plus en fonction du papier toilette choisi. Au Japon, les toilettes sont des systèmes sans papiers, souvent très perfectionnés, qui utilisent très peu d’eau, pour rendre nos parties intimes impeccables. Cette douchette hygiénique, écoresponsable et économique va s’imposer comme une alternative au papier toilette.

La douchette de toilette, qu’est-ce que c’est ?

Entrons dans le vif du sujet ! Le papier toilette ne nettoie pas réellement les parties intimes, il aurait plutôt tendance à étaler les résidus, et donc à entraîner une surconsommation pour parvenir à un résultat satisfaisant. La douchette de toilette s’installe en cinq minutes, sans aucun perçage ni invention d’un plombier. Pour les plus anciens d’entre nous, la douchette s’inspire tout simplement des bidets à main que l’on trouvait dans les salles de bains dans les années 1990. Concrètement, la douchette s’installe directement sur l’arrivée d’eau des toilettes.

Grâce à un robinet à double entrée, l’eau est redirigée soit vers le réservoir de la chasse d’eau, soit vers la douchette. Elle s’utilise ensuite comme une douchette classique, pour nettoyer vos fesses et le reste, après vos besoins quotidiens. Et contrairement aux croyances populaires, oui cela nettoie vraiment. Au pire, il est toujours possible de vérifier avec une feuille de papier toilette afin de se rassurer…

Une économie de papier toilette, mais également une économie sur la chasse d’eau

Même en vérifiant que tout est propre, utiliser une douchette, c’est 90 % d’économie sur le papier toilette (et toute l’eau nécessaire pour sa fabrication). Ce système permet également d’économiser de l’eau potable après le passage de la brosse de nettoyage. Au lieu de tirer une deuxième fois la chasse d’eau (6 à 9 l à chaque tirage), vous pouvez simplement rincer votre cuvette avec la douchette. C’est 80 à 90 % d’économie d’eau potable si vous êtes un adepte du second tirage de chasse.

La douchette de toilette, combien cela coûte et où la trouver ?

Nous vous avons expliqué que le papier toilette coûtait au bas mot près de 90 € par an. La douchette WC, elle, coûte entre 20 et 40 €, soit une rentabilité en 3,2 mois (juste sur le papier toilette). Et si vous souhaitez complètement arrêter vos achats de papier toilette, pour la petite vérification, il existe du papier toilette lavable. De petites lingettes lavables et réutilisables, qui vous permettront de passer au « zéro papier toilette ». Pour acheter votre douchette de toilette, on vous laisse consulter les offre sur Amazon, Leroy Merlin ou encore sur Castorama.

