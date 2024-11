Le brevet d’invention du rouleau de papier toilette donne la réponse à une question existentielle

Pour écrire depuis maintenant sept ans pour NeozOne, je sais que parfois les sujets futiles vous intéressent. Et, que vous êtes assez friands d’astuces en tous genres ou de questions inutiles que l’on se pose pourtant tous, à un moment donné. Cette fois, cette question futile va concerner le papier-toilette ! Personnellement, je mets toujours le rouleau pour qu’il se déroule à l’opposé du mur. Mais, je vois parfois dans des toilettes autres que les miennes, le rouleau tourné à l’intérieur. La question est donc la suivante : dans quel sens doit-on mettre le rouleau de papier toilette ? Un article léger, mais qui devrait finalement vous intéresser. Voici quelques explications quant à la conduite à tenir avec votre rouleau de papier toilette en sachant qu’on en utilise approximativement 100 rouleaux par an et par personne. Décryptage.

Deux écoles pour le rouleau de PQ !

Comme je vous l’ai dit, il y a deux cas de figure : le rouleau vers l’extérieur, ou vers l’intérieur. Il n’existe pas de mode d’emploi sur l’emballage du papier-toilette : dommage ! Alors si l’on en croit les différents articles sur le sujet, la solution recommandé est le rouleau vers l’avant (au-dessus). Pourquoi ? Eh bien, parce qu’elle permet de tirer plus facilement sur le papier et de voir le bout du rouleau. De plus, certains estiment que cela est plus hygiénique, car le papier ne touche pas le mur. Ceux qui choisissent la seconde option, par conséquent, le rouleau vers l’arrière (en dessous) invoquent des raisons esthétiques ou le fait qu’elle empêche les enfants ou les animaux de compagnie de dérouler le papier trop facilement. Les fabricants, eux, recommandent plutôt la première option, donc le rouleau vers l’avant. Nous vous laissons juges de cette décision cruciale évidemment !

Retour sur l’invention du papier-toilette

Voici la définition du papier-toilette, donnée par Wikipédia : « le papier-toilette est un papier qui sert à nettoyer l’anus ou le méat urétral, le plus souvent après avoir déféqué et/ou uriné ». Amis poètes, bonjour ! Les origines du papier hygiénique remontent très loin, puisqu’en Chine, on l’utilise depuis le IIe siècle av. J.-C. Néanmoins, le papier-toilette sous sa forme actuelle, en rouleaux, apparaît seulement en 1857, inventé aux États-Unis par un certain Joseph Gayetty qui est le premier à le fabriquer industriellement. En 1891, c’est Seth Wheeler qui dépose le brevet (US459516A) du papier-toilette en rouleau, avec des feuilles détachables.

Aujourd’hui, le papier-toilette est souvent décrié pour sa fabrication qui nécessite beaucoup d’eau, et de la pâte à papier, donc du bois à foison. Par exemple, un seul rouleau de papier-toilette nécessite 168 litres d’eau. De plus, on estime qu’il faudra couper 384 arbres pour une seule personne qui utilise du papier-toilette tout au long de sa vie, comme l’explique le site Moonizip. Des alternatives existent, mais la barrière psychologique liée à l’utilisation de papier-toilette lavable, par exemple, fait que le rouleau reste un objet du quotidien.

Les alternatives au papier-toilette en rouleaux

Plusieurs solutions s’offrent à nous en la matière. Vous vous souvenez du bidet que l’on trouvait chez nos grands-parents ? Eh bien, il revient en force, et se réinstalle dans de nombreuses salles de bains ! Un petit lavage après chaque passage, et hop, plus de papier-toilette. Vous pouvez aussi, comme c’est mon cas, opter pour un abattant dit « japonais » avec de petits jets d’eau qui viennent vous nettoyer les parties intimes. Pratique, et très écologique, je vous l’assure. Enfin, pour les plus audacieux, il existe du papier-toilette lavable, en tissus, qu’il suffit de passer en machine après utilisation. Et, vous ? Vous êtes plutôt rouleau vers l’avant ou vers l’arrière ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

