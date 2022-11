Black Friday : les promotions complètement démentielles de 4 smartphones POCO (vous ne trouverez pas moins cher)

Le Black Friday chez POCO a déjà commencé et durera jusqu’au 29 novembre inclus, dans la limite des stocks disponibles. C’est donc le moment ou jamais de réaliser de bonnes affaires sur trois modèles phares de la marque, le X4 Pro 5G, le M4 Pro et le F4 GT. Trois smartphones aux performances étonnantes qui vous sont proposés à des prix cassés. Avec la marque POCO, vous êtes assurés de posséder un smartphone haut-de-gamme sans avoir besoin de demander un crédit à votre banquier. Faites vite, il n’y en aura probablement pas pour tout le monde, tant les offres sont alléchantes ! Découvrez chaque smartphone en détail pour vous aider à faire le bon choix !

Présentation du POCO F4

Le POCO F4 possède des caractéristiques qui se destinent en particulier aux jeux sur smartphone et offre une expérience digne des smartphones beaucoup plus onéreux. Ces excellentes performances sont possibles grâce au puissant processeur Snadragon 870 gravé en 7nm, doté d’une fréquence de 3,2GHz et d’une connectivité 5G. Avec cette configuration, autant vous prévenir tout de suite : rien ne lui fait peur et même les opérations qui demandent beaucoup de ressources se déroulent dans une fluidité parfaite. Le Poco F4 est également l’alliée des photographes qui aiment immortaliser chaque instant de leurs vies. Avec un capteur principal de 64 MP, un grand angle de 8MP et une caméra macro de 2MP il se dote même et pour la première fois d’un système de stabilisation optique (OIS) afin que les photos prises soient des répliques exactes de vos instants capturés. Cette étonnante configuration photo lui permet aussi de capturer vos moments par faible luminosité, sur des selfies et avec toujours un rendu proche de la perfection.

Pour la batterie, il s’équipe d’une batterie de 4500 mAh qui supporte la charge rapide en 67W et se recharge de 0 à 100% en 38 minutes environ… Et le POCO F4 ne vous encombrera pas car il est très fin (7.7 mm), vous pourrez le glisser dans votre poche, ou le garder en main, sans qu’il ne soit une entrave à vos mouvements. Notons également que le POCO F4 vous offre tous les avantages du HDR grâce à son écran AMOLED qui se règle automatiquement en fonction de la lumière extérieure. Avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, et un taux échantillonnage de 360 Hz, il est l’un des smartphones les plus réactifs de la marque.

Les caractéristiques techniques du POCO F4

Écran : 6.67 pouces / 2400 × 1080 pixels / AMOLED / 120 Hz / 394 ppp.

Stockage : 128 Go / 256 Go / OTG.

Performance : Processeur Qualcomm Snapdragon 870 / 6 Go, 8 Go / Carte graphique Adreno 650 / 3.2 GHz / Octa Core / 7 nm.

Audio : 2 haut-parleurs.

Batterie : 4500 mAh / Li-Po / non amovible / Charge Rapide 67W.

Système d’exploitation : Android interface MIUI.

Compatible Alexa et Google Assistant.

Appareil photo : 64 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx / 4 capteurs arrière et avant / Flash arrière / Capteur frontal 20 Mpx / Définition enregistrement vidéo 4K@60 IPS.

Compatibilité double SIM.

Compatibilité 4G / Compatibilité 5G.

Compatibilité Volte.

Connectivité : Wi-Fi 6 (ax).

Bluetooth : 5.2 / NFC.

Capteur d’empreinte digitale / Accéléromètre et Boussole électronique / Gyroscope / Infrarouge / Capteur de lumière ambiante.

Pour la semaine du Black Friday, et jusqu’au 29 novembre inclus, le POCO F4 en version 6+128 Go est à 329,90 € au lieu de 399,90 € et le POCO F4 en version 8+256GB est au prix de 399,90 € au lieu de 499,90 €. En ajoutant 19,90 € à votre commande, vous recevrez la montre POCO. Bénéficiez également de 10€ de réduction supplémentaire avec le code POCOBG10

Présentation du POCO F4 GT

Le POCO F4 GT c’est un peu la « Rolls-Royce » des smartphones de la marque. Mais c’est surtout un petit smartphone surpuissant qui répondra à tous vos besoins en matière de fluidité, de rapidité. Avec une qualité photo absolument exceptionnelle, vous pourrez immortaliser vos voyages et tous les événements importants de votre vie. Notons que le bloc photo couvre toute la largeur du téléphone, et offre donc une prise en main plus facile et une prise de vue plus simple que lorsque le bloc photo se trouve dans un coin de l’écran, comme sur la plupart des smartphones. Ce smartphone sera aussi le préféré des passionnés de jeux sur téléphone, en dépassant même ce que l’on peut attendre d’un smartphone à ce prix. Avec lui, l’expérience gaming est absolument irrésistible, tant au niveau de sa fluidité d’écran, que de son excellent taux de rafraichissement. Et pour une expérience encore plus immersive, vous pourrez compter sur 4 haut-parleurs grâce auxquelles vous ne manquerez aucun détail de votre partie en cours…

Le dernier point fort et il n’est pas négligeable, c’est l’extrême puissance de ce smartphone, qui se veut milieu de gamme par son prix, mais haut-de-gamme par ses performances… Avec son excellent processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et sa compatibilité 5G, autant vous dire que vous aurez entre les mains, l’un de meilleurs processeurs existants actuellement. Que ce soit pour regarder vos séries préférées, lancer vos jeux ou vos applications, tout se fera en quelques fractions de seconde. Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous décidez de faire du POCO F4 GT votre nouveau compagnon de route, il assurera en toutes circonstances… Et avec une recharge complète en 17 minutes, autant vous dire que vous ne resterez pas longtemps déconnecté de vos amis ! Choisir le POCO F4 GT c’est choisir une qualité et une performance irréprochables, sans vous endetter pendant des années !

Le POCO F4 GT est sorti en avril dernier et il est un peu la star des POCO avec des spécifications démentes ! Il se dote, en effet, d’un écran FHD+ AMOLED de 6.67 pouces (120 Hz de rafraîchissement), d’un processeur puissant Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 pour une expérience tout en fluidité ! Ce modèle s’oriente vers les gameurs avec des gâchettes magnétiques capables de résister à 1.5 million de pressions. Et, il s’adresse aussi à ceux qui aiment réaliser de belles photos, avec un grand-angle de 64 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et même un ultra-grand-angle de 8 mégapixels, le combo parfait pour vos vacances à l’autre bout du monde. Côté batterie, il se dote d’un modèle compatible HyperCharge 120W de 4 700 mAh qui se recharge de 0 à 100 % en 17 minutes seulement. Notons enfin, la présence de quatre hauts parleurs, qui vous permettront du bon son dans les oreilles !

Les caractéristiques techniques du POCO F4 GT

Écran : 6.67 pouces / 2400 × 1080 pixels / AMOLED / 120 Hz / 395 ppp.

Stockage : 128 Go / 256 Go / OTG.

Performance : Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 / 8 Go, 12 Go / Carte graphique Adreno 730 / 3.00 GHz / Octa Core / 4 nm.

Audio : 4 haut-parleurs.

Batterie : 4700 mAh / Li-Po / non amovible / Charge Rapide 120W.

Système d’exploitation : Android interface MIUI.

Compatible Alexa et Google Assistant.

Appareil photo : 64 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx / 4 capteurs arrière et avant / Flash arrière / Flash Double-LED / Capteur frontal 120 Mpx / Définition enregistrement vidéo 4K@60 IPS.

Compatibilité double SIM.

Compatibilité 4G / Compatibilité 5G.

Compatibilité Volte.

Connectivité : Wi-Fi 6E.

Bluetooth : 5.2 / NFC.

Capteur d’empreinte digitale / Accéléromètre et Boussole électronique / Gyroscope / Infrarouge / Capteur de lumière ambiante.

Pour la semaine du Black Friday, et jusqu’au 29 novembre inclus, le POCO F4 GT en version 8+128 Go est à 449,90 € au lieu de 599,90 € et le POCO F4 GT en version 12+256GB est au prix de 549,90 € au lieu de 699,90 €. En ajoutant 9,90 € à votre commande, vous recevrez la montre POCO. Découvrez les offres relatives au POCO F4 GT (8+128 Go / 12 + 256 Go).

Présentation du POCO X4 Pro 5G

Ce « petit » smartphone est un modèle d’entrée de gamme, qui se dote tout de même d’un écran AMOLED de 6.67 pouces, d’un solide processeur Qualcomm Snapdragon 695 couplé jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage avec un taux de rafraichissement de 90 Hz adaptatif et la possibilité d’étendre sa mémoire grâce à une carte SD, jusqu’à 1To… Ce qui vous laissera un peu de marge pour stocker les magnifiques photos que vous prendrez grâce à son capteur méga-puissant de 108 mégapixels, de belles macros-natures aussi grâce au capteur macro de 2 mégapixels, et de jolis panoramas grâce au capteur ultra grand angle de 8 mégapixels. Il est l’allié parfait des baroudeurs, passionnés de photographie de haute qualité mais qui n’ont pas envie de s’encombrer d’un reflex numérique par exemple. Côté batterie, il se dote d’un modèle Li-Po de 5 000 mAh non amovible qui supporte la charge rapide à 67W.

Les caractéristiques techniques du POCO X4 Pro 5G

Écran : 6.67 pouces / 2400 × 1080 pixels / AMOLED / 120 Hz / 394 ppp.

Stockage : 128 Go / 256 Go / Micro SD / Mémoire maximale 1024 Go / OTG.

Performance : Processeur Qualcomm Snapdragon 695 6 Go, 8 Go / Carte graphique Adreno 619 / 2.2 GHz / Octa Core / 6 nm.

Audio : 2 haut-parleurs /

Batterie : 5 000 mAh / Li-Po / non amovible / Charge Rapide 67W.

Système d’exploitation : Android interface MIUI

Compatible Alexa et Google Assistant.

Appareil photo : 108 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx / 4 capteurs arrière et avant / Flash arrière / Flash LED / Capteur photo frontal / 16 Mpx.

Compatibilité double SIM

Compatibilité 4G / Compatibilité 5G

Connectivité : Wi-Fi 5 (ac)

Bluetooth : 5.1 / NFC

Capteur d’empreinte digitale / Accéléromètre et Boussole électronique / Gyroscope / Infrarouge / Capteur de lumière ambiante.

Pour la semaine du Black Friday, et jusqu’au 29 novembre inclus, le POCO X4 Pro 5G en version 6+128GB est à 219,90 € au lieu de 299,90 € et le POCO X4 Pro 5G en version 8+256GB est au prix de 289,90 € au lieu de 349,90 €. Découvrez les offres relatives au POCO X4 Pro 5G (8+256 Go, la version 6+128 Go est actuellement en rupture de stock).

Présentation du POCO M4 Pro 5G

Ce POCO M4 Pro 5G est le grand frère du POCO M3 Pro dont il reprend les principales caractéristiques. Notons qu’il s’accorde un bel écran LCD de 6.6 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz adaptatif… Sur le POCO M4 Pro 5G, la marque abandonne les processeurs SnapDragon pour un Mediatek Dimensity 810 couplés jusqu’à 6 Go de RAM et 256 Go de stockage, extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD. Concernant les performances photographiques, il s’octroie un capteur grand-angle de 50 mégapixels ainsi qu’un ultra-grand-angle de 8 mégapixels, mais ne dispose pas d’objectif macro… Ce qui ne vous empêchera en rien de réaliser de magnifiques clichés… Côté batterie, elle se charge de 0 à 100% en 59 minutes environ, est d’une puissance de 5000 mAh, non amovible et peut être chargée via une charge rapide de 33W.

Les caractéristiques techniques du POCO M4 Pro 5G

Ecran : 6.6 pouces / 2400 × 1080 pixels / LCD / 90 Hz / 399 ppp.

Stockage : 64 Go / 128 Go / Mémoire maximale 1024 Go / OTG.

Performance : Processeur Mediatek Dimensity 810 / 4 Go, 6 Go / Carte graphique Mali-G57 MC2 / 2.4 GHz / Octa Core / 6 nm.

Audio : 2 haut-parleurs

Batterie : 5 000 mAh / Li-Po / non amovible / Charge Rapide 33W.

Système d’exploitation : Android interface MIUI.

Compatible Alexa et Google Assistant.

Appareil photo : 50 Mpx, 8 Mpx / 3 capteurs arrière et avant / Flash arrière / Flash LED / Capteur frontal 16 Mpx.

Compatibilité double SIM

Compatibilité 4G / Compatibilité 5G

Connectivité : Wi-Fi 5 (ac)

Bluetooth : 5.1 / NFC

Capteur d’empreinte digitale / Accéléromètre et Boussole électronique / Gyroscope / Infrarouge / Capteur de lumière ambiante.

Pour la semaine du Black Friday, et jusqu’au 29 novembre inclus, le POCO M4 Pro 5G en version 6+128GB est à 199,90 € au lieu de 229,90 € et le POCO M4 Pro 5G en version 8+256GB est au prix de 249,90 € au lieu de 279,90 €. Découvrez les offres relatives au POCO M4 Pro 5G (8 + 256 Go, la version 6+128GB est actuellement en rupture de stock).

