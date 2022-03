Découvrez les meilleurs livres Audio avec Audible

Votre PAL (pile à lire) dépasse l’entendement, vos livres papier s’accumulent et vous n’avez pas le temps de tourner les pages ! Vous n’avez tout simplement plus le temps ou l’envie de prendre un livre et de le lire d’une traite comme vous aviez pu le faire par le passé… L’ebook c’est sympa, mais il faut quand même tourner les pages ! Et si vous vous laissiez porter par une histoire racontée, comme lorsque vous étiez enfants, et que vos parents ou grands-parents vous racontaient l’Histoire du Soir ? Le livre audio est une expérience immersive qu’il faut découvrir absolument tant elle est agréable… Qui plus est, on vous propose souvent des livres gratuits, pour que vous puissiez connaître au moins une fois ce plaisir de l’histoire contée… Essayer un livre audio, c’est adopté le concept et s’évader, se laisser bercer, comme lorsque nous étions enfants ! Que du bonheur !

Quels sont les avantages du livre audio ?

Écouter un livre, cela peut paraître paradoxal mais c’est une autre manière de découvrir la lecture… Et le livre audio offre de nombreux avantages y compris ceux auxquels on ne pense pas de prime abord… Le livre audio permet à ceux qui sont illettrés et selon l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme), cela représente 7 % de la population adulte âgée de 18 à 65 ans soit 2 500 000 personnes en métropole, d’avoir accès à cet art qu’est la lecture ! Cela étant également valable pour les personnes en situation de handicap visuel, cognitifs, ou souffrant de troubles DYS ! Un livre audio, c’est également l’allié précieux des transports en commun où parfois il est impossible de s’asseoir et d’ouvrir un livre ! C’est aussi se cultiver pendant que vous faites du sport, le ménage, ou que vous lézarder sur la plage… D’ailleurs un livre audio sur la plage, vous évitera, le soleil qui tape sur la liseuse, ou le vent qui tourne les pages… Sans parler des changements de positions pour cause de fourmillements dus à la tenue du livre ! Mais le livre audio, c’est aussi partager des moments en famille ! En passant le livre sur une enceinte, toute la famille profite de la même histoire en même temps… Une belle occasion d’échanger sur les ressentis d’une histoire, et parfois même de raconter l’Histoire avec un grand H ! Et on ne va pas se mentir, le livre audio, c’est super pratique ! Plus de Pile à Lire, ni de bouquins qui s’entassent, ils peuvent tous être conservés sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, en attendant le prochain lancement… 3000 livres audio, c’est tout de même beaucoup plus léger que 3000 livres papier non ?

Les inconvénients d’un livre audio

Comme toute chose qui possède des avantages, le livre audio possède également quelques inconvénients. Le premier d’entre eux étant de ne pas avoir ni le toucher du papier, ni son odeur, ni les illustrations qu’un livre peut contenir ! Un autre petit désagrément pour le livre audio : il ne faut pas s’endormir pendant la lecture évidemment… Si vous vous endormez sur un livre papier, et cela arrive souvent, avec un peu de chance vous retrouverez facilement votre page… Avec un livre papier, c’est plus compliqué… La solution étant de se prévoir des plages d’une heure et d’attendre le lendemain pour connaître la suite… Faire durer le plaisir c’est bien aussi ! Certains diront qu’il est plus difficile de mémoriser une histoire racontée qu’une histoire lue… Nous pensons simplement qu’il suffit d’abord d’accepter l’idée du livre audio et que notre mémoire finit par accepter que la lecture soit dite et non lue ! Il y a quelques années, les catalogues de livres audios étaient encore restreints, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, la plupart des auteurs sortent leurs nouveautés en audio le même jour qu’en version papier !

Combien coûte un livre audio ?

Prenons l’exemple du livre de Virginie Grimaldi, Les Possibles, son dernier roman sorti en juillet 2021… A ce jour, il est au prix de 19.50€ en version papier, contre 19.95€ en version audio… La différence est vraiment minime, et vous possédez exactement le même texte que l’original… Et en plus, vous faites un geste pour la planète en évitant les impressions papier si vous choisissez la version audio… De plus, il vous est souvent proposé des offres pour les abonnés, comme un livre audio gratuit par mois, ou des sessions de livres audio à quelques euros…. Et finalement, vous découvrez de nouveaux auteurs, vous ne dépensez pas plus qu’en papier et profiter d’un joli moment d’évasion… Laissez vous tenter par l’expérience du livre audio, vous ne le regretterez vraiment pas !

Notre expérience du livre audio :

Nous avons plusieurs fois, eu l’occasion, et pour diverses raisons d’apprécier d’écouter une histoire plutôt que de la lire. Lorsque l’on est lecteur passionné, mais que l’on est sujet au mal des transports, le livre audio se révèle un partenaire idéal des longs trajets… Un casque sur les oreilles, votre playlist et vous vous évadez avec la voix du lecteur ! Une aubaine pour passer le temps en toute sérénité, se cultiver ou découvrir le tout dernier livre de Mélissa Da Costa, Je revenais des autres , un petit bijou lu par une voix très agréable. Chaque année, le temps d’un trajet pour rejoindre notre lieux de vacances, nous nous offrons un petit livre audio pour passer le temps ! Notre seconde expérience avec un livre audio fût celle d’une personne âgée, qui passait des heures à lire, mais qui, avec le temps, n’y voyait plus assez pour déchiffrer même les livres en grands caractères… Faire la lecture à une personne, c’est une superbe idée, mais cela ne dure jamais le temps d’un roman entier… Avec les livres audios, la personne devenue malvoyante pouvait continuer à assouvir sa passion de la lecture, tranquillement installée dans un fauteuil confortable et se laisser porter par l’histoire. Notre expérience nous a amené à offrir des livres audios à des enfants, dans nos boîtes solidaires offertes aux plus démunis à Noël, ou à des personnes âgées qui redécouvrent la lecture grâce à ce procédé… Réticents au lancement des livres audios, nous avons été convaincu de leur utilité et du plaisir que procure le fait d’écouter une belle histoire !

