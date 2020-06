Phoneside, un ingénieux support de téléphone qui se fixe sur les écrans d’ordinateurs portables

Qui n’a jamais cherché un endroit pour poser son smartphone sur son bureau ? Effectivement, difficile de trouver un support adapté sans pour autant encombrer son espace de travail. Le smartphone se retrouve souvent incliné contre un mur ou posé sur le bureau mais peu accessible finalement.

Une start-up française Phoneside lance un support de téléphone Made In France et éco-friendly sur Kickstarter. Et franchement, que ce soit en télétravail ou en présentiel, ce petit accessoire pourrait révolutionner votre manière de travailler. Un petit support qui s’adapte sur l’écran de l’ordinateur… Il fallait y penser !

Le support Phoneside permet de fournir une solution adaptée pour ranger son smartphone ! Effectivement, il est toujours difficile de lui trouver un endroit où il pourra être vu sans pour autant distraire celui qui travaille. Il « s’accroche » sur l’écran de votre ordinateur portable et permet d’avoir toujours l’écran de smartphone en vue…. Qui plus est, il ne risquera plus jamais de tomber du bureau à la suite d’un geste maladroit !

Phoneside est fabriqué dans un atelier de région parisienne à base de matériaux 100% biodégradables. L’assemblage des supports se fait en ESAT par des travailleurs en situation de handicap. En plus d’être écologique, il est donc aussi responsable !

Crédit photo : Phoneside

Le personnalisation aux logos des entreprises permet une uniformisation des postes de travail. Au départ, imprimé en 3D, la start-up va prochainement industrialiser son produit. Il a d’ailleurs été récompensé lors du dernier concours Lépine de Paris. Et il ne coûte que 25 € pour une livraison prévue en Octobre 2020…

Nous prédisons un joli succès à ce petit accessoire largement accessible financièrement, écologique et franchement très pratique. Une innovation française qui pourrait bien dépasser nos frontières !