Garde d’enfants, sondage, livreur : 10 idées d’emploi pour payer vos études

Après avoir réussi avec brio votre baccalauréat en juin, vous passerez peut-être du statut de lycéen à celui d’étudiant… Vous pourrez alors trouver un job étudiant. Ces petits boulots sont pour certains, un moyen de se faire un peu d’argent de poche… Pour d’autres ils sont une condition essentielle à la poursuite de leurs études.

Bien souvent les étudiants doivent quitter leur village ou leur région et partir étudier en ville… Or la vie y est beaucoup plus chère, il faut payer son loyer, sa nourriture, ses fournitures, etc. Pour vivre confortablement, le job étudiant est donc la meilleure solution qui s’offre à vous pour vous faire de l’argent. Découvrez 10 jobs étudiants qui recrutent, mais également les aides auxquelles vous pourrez prétendre.

Garder des enfants

C’est le job étudiant qui est peut-être le plus facile à trouver. Et pour cause, il est possible de devenir nounou qu’importe votre statut (étudiante, salariée à temps partiel, retraitée ou encore nounou professionnelle). Les parents n’ont pas toujours la possibilité de récupérer leurs enfants à 16h30, ni même parfois d’être rentrés avant la fermeture de la crèche… Si votre emploi du temps scolaire vous le permet, vous pourrez ainsi travailler chaque jour de la semaine. Les parents recherchent généralement des nounous pour la sortie d’école. Il faut ensuite faire les devoirs, donner le bain et parfois même leur préparer à dîner en attendant le retour des parents.

Le baby-sitting ou garde d’enfant constitue peut-être le meilleur job pour un étudiant… Si en plus, les parents vous confient leurs bambins lors de leurs soirées de travail ou de loisirs, cela peut vous permettre de réviser vos cours, en gardant une oreille attentive sur l’écoute-bébé… Ce qui ne sera pas le cas avec les autres jobs étudiants qui accapareront la totalité de votre temps de travail. Il s’agit donc du meilleur plan en termes de job étudiant.

Un job à la fac

Les universités peuvent recruter des étudiants durant toute l’année scolaire. Une option pratique pour vous étant donné que vous êtes directement sur place et que vous n’avez pas à vous soucier de votre emploi du temps. Les universités ont pour obligation de ne pas établir vos horaires de travail sur votre temps d’étude… À la fac, vous pouvez devenir tuteur pour les nouveaux étudiants, faire du soutien en informatique, en langues étrangères, ou encore de l’animation sociale. Même si ces jobs sont ouverts à tous, ce sont généralement les étudiants boursiers ou les plus méritants qui obtiennent le précieux job à la fac.

La grande distribution

Vous pouvez faire le tour des grands magasins autour de votre appartement étudiant. Les grandes enseignes embauchent en effet des contrats étudiants. Certains comme les Drives donnent d’ailleurs la priorité aux étudiants… Ils s’adaptent également aux horaires des étudiants et proposent des contrats allant de 7h à 25h par semaine. Dans la mesure où ces magasins sont également ouverts les week-ends, cela permet de travailler les samedis et dimanches et de consacrer la semaine à ses études et révisions.

Assistant d’éducation

Il y a quelques années, on les appelait des « pions ». Souvenez-vous de vos années collège ou lycée, ceux qui vous surveillaient étaient des étudiants et cela n’a pas vraiment changé. Désormais, on ne les appelle plus surveillants, mais assistants d’éducation. Si vous souhaitez postuler, il faudra vous adresser directement au chef d’établissement. Le contrat est la plupart du temps signé pour l’année scolaire et vous devez effectuer un certain nombre d’heures.

Un job parfois incompatible avec un emploi du temps de première année par exemple où les heures de cours sont plus nombreuses. À noter que les places d’assistants d’éducation sont réservées aux étudiants boursiers. Or, étant donné le manque d’effectif actuel, vous pouvez également tenter votre chance même si vous n’êtes pas boursier.

La restauration

Il s’agit de l’un des secteurs qui recrutent un maximum d’étudiants. Restauration rapide ou traditionnelle, la plupart des postes sont occupés par des étudiants. Attention cependant, la restauration est un milieu très éprouvant : jours fériés travaillés, week-ends, nuits ou soirées tardives. Ce job très prenant pourrait vous fatiguer plus que de raison, pour un salaire avoisinant le SMIC horaire, les potentiels pourboires en plus.

Cours particulier pour du soutien scolaire

Aider des plus jeunes à devenir meilleurs dans vos matières de prédilection est un bon plan pour un étudiant. Le soutien scolaire peut se faire au domicile de l’enfant, chez vous, ou désormais derrière un écran. Pour donner des cours, utilisez les réseaux sociaux et les groupes tels que : « Tu sais que tu viens de…. », mais également les petites annonces chez les commerçants et les organismes de soutien scolaire qui recrutent. Qui plus est il s’agit d’un job relativement rémunérateur (entre 15 et 25€ de l’heure). Les parents demandeurs privilégient généralement les Bac + 3 au minimum pour du soutien en lycée par exemple. Prenez garde à bien définir les niveaux des élèves pour lesquels vous serez capables d’apporter une aide précieuse.

Hôte ou hôtesse d’accueil

Si vous étudiez dans une grande ville, le job d’hôte ou hôtesse d’accueil peut être intéressant, à condition d’être disponible les week-ends… De nombreuses agences de communication recrutent en effet pour des salons (agriculture, livre, manga, Japan Expo) ou des séminaires professionnels. Il vous sera demandé une présentation irréprochable, une élocution parfaite et un vocabulaire décent ainsi que la maîtrise des langues étrangères. Vous devez également être souriant du début jusqu’à la fin de votre mission.

Livreur ou coursier à vélo

Les repas livrés à domicile sont en forte progression et les enseignes de livraison à domicile embauchent à tour de bras. C’est un job qui peut rapporter beaucoup d’argent, mais il n’est pas de tout repos. Il faut tout d’abord posséder un vélo. Cependant de nombreuses enseignes spécialisées ne travaillent qu’avec des autoentrepreneurs. Cependant, si ce n’est pas très difficile de le devenir, les avantages ne sont pas si importants qu’avec un contrat de travail de salarié. En tant qu’autoentrepreneur, vous devrez vous acquitter de l’URSAFF ainsi que d’éventuels impôts sur le revenu.

Enquêteur ou enquêtrice pour des instituts de sondages

Il s’agit d’un job étudiant relativement inconnu et pourtant cela peut être intéressant, tant financièrement qu’en temps passé à travailler à côté de ses études. Les grandes enseignes de sondages sont présentes dans toutes les grandes villes françaises et le job consiste à passer des coups de téléphone pour connaître l’avis des consommateurs. Attention cependant, vous ne devrez pas avoir peur d’essuyer quelques refus et quelques violents raccrochages.

Le démarchage téléphonique est une plaie en France et parfois les gens confondent instituts de sondage sérieux et arnaques. Certaines enseignes recrutent également des « clients mystères » et vous envoient tester un restaurant, un service ou un produit. C’est parfois un très bon plan, notamment si vous testez un hôtel 4 étoiles par exemple.

Distributeur ou distributrice de flyers

Une idée de job étudiant intéressante : distribuer des flyers pour faire la promotion d’une marque. Il s’agira de promouvoir un produit sur un stand ou de distribuer des flyers devant les universités, dans une grande surface ou dans la rue, c’est ce que l’on appelle le street marketing. L’avantage est que cet emploi n’empiétera pas sur vos heures de cours étant donné que vous travaillerez principalement en fin de semaine : les vendredi, samedi et parfois même les dimanches. Ce type de job vous permet d’atteindre 15 à 20 heures par semaine.

Pour faire ce travail, vous devez être dynamique, sociable et consciencieux. Ce sera également un bon moyen de travailler votre timidité. Vous n’aurez aucun mal à trouver ce genre d’emploi, notamment si vous étudiez dans une grande ville telle que Marseille, Paris, Bordeaux ou encore Lyon. N’hésitez pas faire vos recherches d’emploi sur internet notamment sur des sites spécialisés dans les jobs étudiants qui mettent des offres chaque jour.

Les services à la personne

C’est également un job auquel on ne pense pas de prime abord et pourtant. De nombreuses personnes âgées ont besoin d’aide pour tondre une pelouse, désherber un jardin ou aller faire quelques courses. Ce job tient plus de la solidarité que d’un job étudiant, mais il peut vous permettre des rencontres intergénérationnelles enrichissantes, des échanges de savoirs et parfois de jolis pourboires donnés par des personnes reconnaissantes.

Pensez également au job de pet-sitter qui vise à promener les animaux des personnes qui travaillent ou qui ont du mal à se déplacer. Il existe d’ailleurs quelques sites internet pour trouver des animaux à garder chez vous, chez le propriétaire ou simplement pour une balade de quelques heures. En tant qu’étudiant, ces quelques pistes pourront peut-être vous aider à avoir une vie un peu plus facile sur le campus. Une bonne façon d’arrondir vos fins de mois et d’être plus à l’aise financièrement.