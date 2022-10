Steelcase : il invente une petite tente nomade pour vous isoler de vos collègues dans les “open spaces”

La crise sanitaire de 2020 et 2021 a laissé quelques traces dans nos habitudes… Pour un grand nombre d’entre nous, ce fut l’occasion de découvrir ce qu’était le télétravail ! C’est-à-dire, travailler en pyjama, sous la couette, ne pas se lever aux aurores pour se coltiner deux heures de RER, se prendre un café quand bon nous semble et surtout, ne pas être distrait par les potins des collègues, ou interrompu dans votre bureau… Si le télétravail a pu déplaire à ceux qui ont besoins de relations sociales pour vivre, pour la plupart, ce fût l’occasion d’être plus productif qu’à l’accoutumée. Pour un retour au bureau tout en douceur, mais plutôt en été qu’en hiver, la start-up Steelcase propose de petites tentes qui transforment votre bureau en terrain de camping personnel. Etrange, non ? Découverte !

De drôles de petites tentes !

Les tentes inventées par Steelcase se présentent comme des nacelles autoportantes, très abordables. Nous sommes plutôt habitués à des séparations en plexiglas dans les open-spaces, mais ces petites tentes pourraient bientôt les remplacer. Imaginez un open-space avec ces petites cabanes, c’est assez étrange, non ? La Pod Tent est une solution flexible qui permet de séparer de manière originale les employés d’un même espace. Il s’agit d’une sorte de tente (d’où son nom) dans laquelle vous pouvez enfermer votre bureau et votre chaise afin d’obtenir un semblant d’intimité tout en continuant à travailler.

Comment sont conçues les Pod Tent?

Elles sont fabriquées avec un cadre en aluminium qui les rend plus flexibles et organiques, et elle sont également assez faciles à assembler. Avouons que l’esthétique d’un lieu de travail pourrait radicalement changer avec ces petites tentes ! Mais, elles ont aussi été conçues pour les travailleurs nomades, qui ont besoin d’un bureau rapidement monté, même s’ils se trouvent sur une plage à Bali. Vous pouvez même créer des bureaux temporaires avec un collègue en disposant les Pod Tent face-à-face par exemple, ou les utiliser comme un salon ou un espace de détente.

Trois options disponibles

La Pod Tent est proposée avec 3 options de tissus (sheer, ascent, era) et peut être unie ou bicolore. Elle dégage une atmosphère plus détendue et n’a pas l’air aussi étouffante que les cloisons ou séparations que l’on voit dans les bureaux. Steelcase explique que la Pod Tent est le refuge idéal pour échapper aux distractions courantes au bureau, procurant un environnement de travail confortable et privé pour se concentrer ou se ressourcer. Sa forme unique et organique ajoute une touche esthétique visuelle convaincante et non conventionnelle au lieu de travail moderne. Elles sont polyvalentes, flexibles, permettent une bonne circulation de l’air et réduisent les coûts des travaux de cloisonnement traditionnel. En revanche, elle ne permet pas une isolation phonique; c’est “juste” un petit coin isolé pour bosser tranquillement. Pour plus d’informations sur le produit ou sur le prix, qui n’est pas communiqué, rendez-vous sur le site Steelcase.