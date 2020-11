Confinement : selon cette psychologue, les jeux comme Animal Crossing, Minecraft ou les Sims seraient des bulles d’oxygène insoupçonnées

Et si un jeu vidéo était un remède contre la morosité ambiante. Il faut bien avouer que ce deuxième confinement est un coup dur pour le moral des français. Imaginez un monde parfait où le coronavirus n’existerait pas, où le soleil brillerait, où vous pourriez vaquer à des plaisirs simples sans attestation dérogatoires !

Le confinement, et le télétravail qui va avec ne permettent presque plus de s’évader à l’extérieur. L’interdiction de vente de livres et la fermeture des librairies n’offrent plus l’évasion de l’esprit ! Et si le jeu Animal Crossing ; New Horizons sur Nintendo Switch pouvait vous offrir tout cela… Au moins virtuellement !

Dans ce jeu, il n’y a pas d’objectifs de productivité, pas de stress du boss qui surveille, juste l’installation sur une île déserte… Une vie à construire loin des tracas que l’épidémie nous inflige ! Il faut construire sa tente puis sa maison, l’aménager en fonction des saisons qui se déroulent en temps réel.

Pour les loisirs, on revient à des choses simples : récolter des fruits, pêcher, jardiner, planter de jolies fleurs ou collectionner des coquillages… Il est également possible de papoter avec ses voisins sans risquer une amende ! La vie est tellement plus douce dans Animal Crossing que dans la réalité ! Il suffit de s’installer confortablement dans son canapé réel pour être transporté vers son île virtuelle !

Un côté régressif qui fait du bien

Pour Vanessa Lalo, psychologue clinicienne spécialiste des pratiques numériques, un jeu comme Animal Crossing vient structurer notre journée. Il permet de donner un but à ceux qui n’ont plus que celui de télétravailler ou presque… Vanessa Lalo appelle ce jeu un jeu « bac à sable » comme les Sims ou Minecraft ! Pas d’obligation, pas de sanctions si l’on n’est pas assidu et rien n’est imposé contrairement au confinement et aux obligations qui en découlent.

Ce jeu n’empêche pas les interactions sociales puisqu’il faut agir entre les personnages pour pouvoir progresser. On peut rencontrer des amis, échanger des fruits, bref parler d’autre chose que de coronavirus ! Animal Crossing : New Horizons, peut-être la bulle d’oxygène qui nous fait cruellement défaut en ce moment ?

