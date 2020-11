Quels sont les accessoires indispensables pour télétravailler efficacement et confortablement ?

Vous êtes peut-être parmi les milliers de français à attaquer une nouvelle période de télétravail, pour une durée encore indéterminée. Travailler à la maison offre de nombreux avantages et certains font d’ailleurs le choix de travailler à domicile toute l’année.

Une gestion de l’emploi du temps libre, et aussi du temps que l’on peut s’octroyer. Mais pour télétravailler correctement, encore faut-il avoir un poste de travail adapté et quelques accessoires indispensables. Normalement, le matériel informatique doit être fourni par l’employeur, mais il y a quelques accessoires insolites qui pourraient grandement améliorer votre confort !

Le plan de travail inclinable

Nous n’y pensons pas toujours, mais si votre lit ou votre canapé vous semble le meilleur endroit pour travailler, un plan inclinable est nécessaire. Il vous permettra d’être assis confortablement avec l’ordinateur à hauteur de « bras ». Sinon le mal de dos vous guettera !

Un bureau en hauteur

Si, au contraire, vous préférez travailler debout, ce qui est excellent pour les muscles, pensez à surélever votre bureau pour que vous n’ayez pas à vous pencher lors de vos sessions de travail.

L’éclairage

Ce n’est pas une évidence pourtant le plan de travail se doit d’être éclairer convenablement. Il existe de nombreuses lampes de travail, mais un modèle qui se fixe sur l’écran est conseillé pour une meilleure visibilité de l’écran.

Une chaise ergonomique

C’est peut-être l’élément primordial d’un télétravail confortable. S’il n’y avait qu’un objet à retenir, ce serait probablement la chaise ! Ne travaillez pas sur une chaise de cuisine ou de salon, elles ne sont pas faites pour ça. Investissez dans une vraie chaise de bureau, de préférence avec des coussins qui s’adapte aux cervicales et au lombaires. Cela a évidemment un coût mais renseignez-vous car votre employeur peut vous la fournir !

Un paravent

Si vous travaillez dans la pièce à vivre de votre maison ou appartement, un paravent pourra vous permettre de vous isoler. Passages incessants, bruits de la maison… Certes un paravent ne vous isolera pas de tout mais créera un cocon consacré uniquement au travail.

Une souris légère et adaptée

Il est plutôt déconseillé d’utiliser le pad de votre PC portable et de fonctionner avec un bon vieux mulot… Plus ergonomique, les souris s’adaptent plus facilement aux milliers de clics quotidiens…

Enfin, pensez à vous aménager un coin tranquille, une cafetière à proximité et aussi quelques magazines ou livres afin de vous ménager des pauses dans la journée… N’oubliez pas non plus que vous avez le droit de sortir prendre l’air une heure par jour à 1 km de votre domicile ! Utilisez cette heure quotidienne pour vous aérer le corps et l’esprit !

Photo d’illustration Creative Lab / Shutterstock

