Une tenue « spéciale » pour le télétravail ? C’est ce que propose cette marque canadienne pour homme !

L’un des gros avantages du télétravail c’est tout de même de pouvoir travailler dans la tenue de son choix… Les vendeurs de pyjamas et de caleçons ont dû faire du chiffre ! Ceux qui vendent des costumes trois pièces ou du maquillage doivent en revanche l’avoir vu baisser !

Combien sommes-nous à travailler derrière notre écran, pas lavés, pas coiffés, juste sortis du lit ? Café sur le bureau et la journée peut commencer. Pourtant rien ne nous empêche d’être bien sapés pour travailler depuis son canapé ! C’est l’idée originale d’une nouvelle marque de vêtements venue du Canada : Vezina présente la collection Work For Home réalisé par l’agence publicitaire Dentsu !

Nous ne jugerons pas de l’utilité de cette marque de vêtements, mais elle existe ! Concrètement les ensembles Work For Home se destinent aux hommes et aux visioconférences ! Selon Henri Vézina, créateur de la ligne, l’ensemble parfait du télétravailleur se composerait de :

Une veste classe de smoking

La chemise

Une cravate

Le caleçon

Et le fameux combo claquettes-chaussettes !

L’avènement du télétravail a pu réserver quelques surprises à ceux qui travaillaient nus, ou en caleçons ou encore depuis des endroits plutôt inattendus. On ne compte plus les caméras que l’on oublie d’éteindre après une visioconférence et qui laisseront des moments d’anthologie sur la toile ! N’oublions pas les interventions des enfants, du mari ou de l’épouse en colère en pleine visioconférence. Mais au moins vous aurez désormais une tenue adéquate en toutes circonstances ! Et même si la caméra tombe malencontreusement sur le bas de votre corps, votre tenue ne vous fera pas rougir de honte !

En télétravail jusqu’à quand ?

Nous sommes repartis pour une période de télétravail allant au moins jusqu’au 1er décembre, mais les télétravailleurs s’organisent un peu mieux que lors du confinement de mars ! Et cela peut aussi passer par une tenue vestimentaire adéquate. Ne nous voilons pas la face, vos tenues de travail habituels peuvent très bien faire l’affaire ! Evitez les « marcel » ou le pilou pilou avec des coeurs, cela pourrait faire désordre en visio avec votre boss :) Et pour ceux qui ont l’œil, la campagne ressemble « un peu » à la publicité Telcollection dévoilée en mai 2020 par la marque Prisma.