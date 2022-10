Kit & A réinvente le studio de jardin avec des maisons en kit montables en seulement deux jours

Comment agrandir votre maison ou héberger un jeune adulte, un proche âgé sans perdre votre espace vital ni votre intimité ? Depuis quelques années, les studios de jardin se présentent comme une alternative intéressante qui permet, par exemple, de proposer une chambre indépendante à une personne âgée, lui évitant ainsi l’entrée en maison de retraite… Ces studios de jardin peuvent aussi devenir votre bureau pour télétravailler, un espace détente, un atelier de peinture, etc. Cette alternative plaît de plus en plus, et l’entreprise française Kit & A lance un nouveau concept appelé « Pour les castors 2.0 ». Le principe est simple : acheter votre futur aménagement directement sur le site internet grâce à un configurateur en ligne qui vous permet de créer votre studio de jardin selon vos besoins. Découverte.

Kit & A c’est qui ?

Dominique Pierre est un ancien professeur de sport passionné par la construction bois depuis près de 30 ans. Lorsqu’il dirigeait son centre d’hébergement sportif, il a lui-même monté une dizaine de chalets en bois. Lorsque son centre sportif fut vendu, il a intégré l’équipe commerciale du fabricant Rousseau Frères. En 2013, il part chez l’industriel Garnica, pour y inventer un panneau sandwich structurel bois en contreplaqué croisé qui va donner naissance à son entreprise Kit & A en 2015. Il investit alors 70 000€ et développe son panneau sandwich en privilégiant les matériaux en circuit court et un bois d’origine 100 % française. En 2016, il obtient le document technique d’évaluation, la certification du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), puis élabore les documents techniques de construction avec l’institut technologique FCBA. L’homme est un peu visionnaire et se rend rapidement compte que les constructions de moins de 40 m², qui ne demandent donc pas de permis de construire, sont en pleine expansion. Et il a eu le nez fin apparemment !

Il réinvente la cabane au fond du jardin

Kit & A, ce sont donc des petits pods de jardin, fabriqués avec 100 % de bois français et composés de panneaux sandwichs manuportables. Les studios proposent une surface au sol située de 9 à 50 m². Les panneaux sandwichs sont fabriqués en contreplaqué croisé de peuplier et se destinent aux murs, planchers et toit. De plus, ils intègrent les finitions (peinture et revêtements de sol), les portes et fenêtres en PVC, le bardage en pin ou douglas traités anti-UV et un isolant XPS en laine de bois. Grâce à ce nouveau concept, vous économisez du temps et de l’argent en limitant les transports des différents matériaux sur le chantier, et l’empreinte carbone est réduite puisque la totalité du studio de jardin est livrée simultanément.

Comment ça fonctionne ?

En vous rendant sur le site Internet Kit & A, vous allez pouvoir configurer votre kit à monter, choisir la superficie en fonction de votre budget. Votre commande est ensuite préparée du côté de Belin-Beliet en Gironde puis livrée chez vous sur palette. Chaque panneau est manuportable, c’est-à-dire que vous pourrez monter votre studio de jardin, seul, avec l’aide du guide de montage fourni. Vous pourrez aussi vous aider des vidéos explicatives disponibles sur le site internet et emménager dans votre studio de jardin en 2 jours seulement !

Quels sont les avantages de Kit & A ?

Bien sûr, le premier gain est de profiter potentiellement de ce concept unique qui vous permet de commander votre studio de jardin sur Internet. Les studios sont totalement modulaires, et vous lui donnerez la fonction dont vous avez besoin. Les studios Kit & A sont livrés avec un isolant à haut pouvoir thermique et structurel. Ils s’installent avec une simple déclaration de travaux, sont fabriqués avec des peupliers du Lot-et-Garonne et des pins maritimes des Landes, participent à l’effort de reboisement français pour chaque achat de kit et sont conformes à la norme RT2012. Les bureaux de jardin sont accessibles à partir de 6 600 €; un prix raisonnable pour un agrandissement, non ?

Le studio pour senior…

Kit & A propose également des solutions d’hébergement pour nos aînés ou pour des proches en villégiature, un jeune adulte qui veut son indépendance sans vraiment s’éloigner de la maison familiale, etc. Disponibles dès 9 750 €, les studios autonomes ont pu répondre à une nouvelle demande d’hébergement pour les personnes âgées. Ils proposent des solutions de logement adaptées aux séniors pour leur garantir une indépendance et une autonomie pour la vie au quotidien avec des solutions techniques. On y trouve :

Un accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR),

Des meubles à hauteur, salle de bains et douches adaptées pour les fauteuils.

Il existe aussi la possibilité d’opter pour des studios entièrement équipés de 19,5 m², à partir de 18 550 €.

Les engagements de Kit & A…

Les produits de la marque sont garantis 10 ans, et l’entreprise garantit un circuit court, avec du bois français limitant ainsi l’impact environnemental. Kit & A collabore également avec des établissements de type ESAT ou CAT, ce qui permet de donner un emploi aux personnes en situation de handicap et de participer à l’économie solidaire et à l’inclusion de ces personnes. Enfin, Kit & A s’engage pour l’environnement, en replantant 50 peupliers et pins maritimes à chaque kit vendu. Plus d’informations sur le site Kit & A.