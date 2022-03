Aeropod : cette entreprise recycle les avions en étonnants studios de jardin

A plusieurs reprises, dans nos articles, nous vous avons expliqué comment les containers maritimes devenus obsolètes pour le transport, devenaient des matières premières pour construire des maisons… Mais que deviennent les vieilles carlingues d’avion mises au rebut après quelques années de service ? A Toulouse, un projet d’hôtel construit dans une carlingue d’Airbus A380 est en cours de réalisation. Dans l’Essonne, une veille carlingue qui était entreposée sur l’aérodrome de Villaroche en Seine-et-Marne est devenue un décor de cinéma ! Ce ne sont que quelques exemples de réutilisations possibles, mais la plupart sont démantelées. En Irlande, c’est un tout autre projet qui voit le jour, l’entreprise Aeropod transforme les vieux avions en pods, des petites cabines destinées à devenir des bureaux annexes… Parfaits pour le télétravail. Présentation.

Aeropod, c’est qui ?

Kevin Regan et Shane Thornton sont constructeurs de métiers, et au début de leur aventure, ils n’avaient aucune intention de vendre leurs pods… L’idée était plutôt de trouver une utilité aux carlingues d’avions abandonnées. En 2021, ce projet était donc plus un projet personnel que commercial. Mais la force des réseaux sociaux a changé la donne ! La belle-sœur de Kevin, trouvant l’idée géniale, s’est empressée de mettre en ligne des photos du tout premier pod conçu par les deux amis ! Effet boule de neige garanti, ce genre de construction connaît un engouement sans précédent… Après ce buzz inattendu, les constructeurs ont donc décidé de créer leur entreprise : Aeropod ! Grâce à cette publication, l’entreprise n’a, à l’heure actuelle, dépensé que 100€ pour la communication et déjà vendu 11 cabines… Et les commandes affluent de toutes parts.

Un concept qui séduit !

A l’heure où les prix de l’immobilier flambent, les gens se tournent de plus en plus vers ces studios de jardin ou les Tiny House. Que ce soit pour y loger leurs aînés, leurs adolescents, en faire un bureau ou un atelier, ces petits studios qui ne demandent aucun permis de construire connaissent un franc succès ! Dans le cas des Aeropod, l’idée étant plutôt de concevoir un bureau pour travailler qu’un studio pour y vivre ! Kevin Regan estime que 15 000 avions seront mis au rebut dans les 20 prochaines années, alors qu’ils sont évidemment faits pour durer. Ces carlingues sont donc une matière première assez facile à trouver et à des prix plus que compétitifs. Cela pourrait même coûter plus cher aux compagnies de les faire démanteler puis recycler ! Le premier modèle a été conçu avec un avion de la compagnie low cost indienne, IndiGo, un Airbus A320 acheté à l’aéroport de Cardiff (Pays de Galles).

Les premiers pods sont sortis !

Après 4 mois de travaux, ils ont conservé les hublots bien sûr, de chaque côté, ôté les sièges et autres mobiliers intérieurs, pour en faire une pièce vide ! Trois, quatre, cinq ou vingt hublots, la taille des pods ne se compte pas en mètres, mais en hublots ! Aeropod assure pouvoir fabriquer un bureau, mais également un studio avec chambre, kitchenette et salle de bain sur une longueur de dix hublots environ. Pour rester dans le contexte aéronautique, ils ont conservé (ou réhabilité) les stores des hublots afin qu’ils restent fonctionnels pour garder « l’esprit avion » ! Les murs et sols ont été complètement isolés et équipés d’éclairage et de prises USB. Pour fermer la carlingue, le fond de la pièce a été comblé par un mur et la totalité de la façade accueille une immense baie vitrée. Pas besoin de fondation pour les studios carlingues d’Aeropod, il suffit de les poser sur une dalle en béton !

Combien ça coûte ?

Aeropod a fixé le prix de départ à 20 000€ et le prix de la personnalisation la plus poussée à 37 000€. L’entreprise entend désormais étendre ses activités dans le monde entier et précise être capable de livrer n’importe où dans le monde ! Intéressé par un Aeropod pour travailler ou recevoir vos amis, contactez l’entreprise directement via leur site internet aeropods.ie, ils se feront un plaisir de vous renseigner !